Ринат Билялетдинов: «Крымские команды должны быть частью чемпионата России. Свою правду нужно отстаивать, мы сидим, не рыпаемся, а нас никуда не допускают»

Теги Химки премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Первая лига Вторая лига Ринат Билялетдинов Политика чемпионат Крыма Футбол

Ринат Билялетдинов считает, что крымские команды должны играть в российских турнирах.

Ранее стало известно, что крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ.

– В последнее время все чаще говорят об интеграции крымских клубов в ФНЛ-2. Как вы считаете, насколько это реально, и что может помешать крымчанам?

– Желание включить крымские команды – естественное и напрашивается само собой.

Другое дело, как это все юридически оформить. Ясно, что будут определенные противодействия. Считаю, что интеграция напрашивается.

– Уровень крымского футбола соответствует уровню ФНЛ-2?

– Не видел команды. Не читая книгу, не могу обсуждать.

Но не думаю, что они намного отличаются от команд Второй лиги – не так в среднем высок уровень нашей ПФЛ. ФНЛ, конечно, выше. Опять же говорю, нужно смотреть.

– Серьезно ли обострятся отношения ФИФА, УЕФА и РФС из-за этого?

– Конечно, обострятся. Люди, более информированные в том, что нам могут инкриминировать, лучше знают, какая реакция последует. Но, знаете, боятся чего-то – не самый лучший выход. Свою правду нужно тоже отстаивать.

Мы сидим, не рыпаемся и не дергаемся, а нас никуда не допускают. Крымские команды должны быть частью чемпионата России, для начала хотя бы во Второй лиге, – сказал тренер «Химок».

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40 комментариев

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Мишаня Кравцов
В этом направлении действительно странные действия от властей: вроде Крым вернули, а людей в Россию принять забыли. Сколько медлили со Сбербанком, большинство сервисов доступных обычному россиянину в Крыму до сих пор нет. Надо работать, а не пытаться понравиться Западу.
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tankist231
Ответ auggust
а как насчет полного исключения россии из всех футбольных организаций, с отзывом всех имеющихся лицензий. Наложение санкций на легирнеров, играющих в рпл...это навскидку, не говоря про то, что пока будут принимать со следующего сезона, то в аккурат получится как с херсоном, если понимаешь о чем я говорю
Ну давай прогнемся тогда и похрен тогда на нацинтересы, зато будем лелеять себя мыслью что нас когда нибудь допустят до евро футбола, честь дороже чем футбол
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auggust
Ответ tankist231
Полюбому надо включать в наш чемпионат, это Россия, пусть в чемпионате России и играют, хуже чем сейчас уже от уефа не будет
а как насчет полного исключения россии из всех футбольных организаций, с отзывом всех имеющихся лицензий. Наложение санкций на легирнеров, играющих в рпл...это навскидку, не говоря про то, что пока будут принимать со следующего сезона, то в аккурат получится как с херсоном, если понимаешь о чем я говорю
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ZenitFan
Ответ London.is.blue
28 января 2003 года в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе. Документ ратифицирован парламентами обеих стран в апреле 2004 года. Между прочим Россия до сих пор не разорвала этот договор, вот анекдот))
если такой договор и имел место, то Россия его не нарушала. тот же Крым присоеденился как независимая республика.
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tankist231
Полюбому надо включать в наш чемпионат, это Россия, пусть в чемпионате России и играют, хуже чем сейчас уже от уефа не будет
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Любезный Коссутий
Ответ сервисник
Коссутий у вас проблемы с восприятием, никаких ригоберек мы не знаем и передать ничего не можем) теперь понятно, почему у вас все виноваты, и те, кто не за вас, те против незалежной! Поймите, всем просто, мягко говоря, все равно!
я понадеялся, что этот 🤡 прочтет сообщение, и перестанет писать тем, кого предварительно забанил. очень смышленый малыш, и очень удобно устроился.

возвращаясь к курдам, туркам и Сирии.... а а друг наш - Башар - сам-то контролирует эту территорию?
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auggust
Ответ Вячеслав Старцев
Здесь нужно говорить о другом. Крымские команды - это всё понятно. Но все ли в курсе что, для этого тогда нужно менять полностью всю реформу Чемпионата России, а они эти, ну жирнойобы этого делать и близко не хотят. Им удобнее сидеть в своих кабинетах отжирать свою волосатую (уверен в этом)... и красиво говорить на камеру, чем заниматься людьми, футболом, будущем страны. Сейчас в РФ принцип таков: Не трогают нас сверху и ладно, а то что там говорят в сетях, пишут всякие СМИ, да вообще нассать на это. Разве ещё не ясно, что у нас давно уже отсталая страна. Причём она отсталая не у простых людей, а у чинушей. То что люди говорят сегодня, до них только через 5-7 лет доходит. Про Крым, футбол и вообще весь спорт и сбербанк говорили ещё в 2015 году. Они только в 2022 году начали ж.. у свою суетить по поводу того же сбербанка. И про футбол и весь спорт тоже самое будет. Поэтому чему тут удивляться? С этими обмораками уже давно всё ясно... Это не Союз, где всё работало как часы
о каких реформах в футболе можно говорить в стране, где так называемое сво считается адекватным решением в 21 веке, ответишь? введение фанайди, включение крымских команд, с последующим исключением всего российского и отовсюду, только такие "реформы" всех ждут
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Александр Горлов
Ответ Антонио Мартынов
С ним уже давно все ясно. Когда шумиха была насчёт повестки ему, что-то не особо рвался
Ему повестка не приходила
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Romeo Yankovich
Ответ London.is.blue
28 января 2003 года в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе. Документ ратифицирован парламентами обеих стран в апреле 2004 года. Между прочим Россия до сих пор не разорвала этот договор, вот анекдот))
глубинному этого не говори, а то ещё что-нибудь щелкнет
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Romeo Yankovich
Ответ Антонио Мартынов
С ним уже давно все ясно. Когда шумиха была насчёт повестки ему, что-то не особо рвался
да все они диванные: я бы пошёл, если повестку прислали. но добровольцем не пойду))
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Total_90
Ответ А. Мостовой
Комментарий удален модератором
Ты ничего не попутал? Почему на русском спортсе, или на трибуну
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сервисник
Ответ Любезный Коссутий
не было никакой неопределенности, пока гкостратег не ввел войска и не отжал территории. причем он сам в этом потом признался. зато сейчас у них неопределенности выше крыши - все окопами перерыли. п.с. передай, пожалуйста этому 🤡 ригоберке, что, пусть либо уберет из ЧС, либо пусть не пишет ничего. невменяемый какой-то.
Коссутий у вас проблемы с восприятием, никаких ригоберек мы не знаем и передать ничего не можем) теперь понятно, почему у вас все виноваты, и те, кто не за вас, те против незалежной! Поймите, всем просто, мягко говоря, все равно!
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Никита Никулин
«Свою правду»
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Зубы Дзюбы
Ответ London.is.blue
28 января 2003 года в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе. Документ ратифицирован парламентами обеих стран в апреле 2004 года. Между прочим Россия до сих пор не разорвала этот договор, вот анекдот))
Осталось понять, зачем подписывали
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Лжетрофеич
давайте-давайте, оформляйте, аккурат к возвращению Крыма Украине оформите.
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Зубы Дзюбы
Ответ А. Мостовой
Комментарий удален модератором
Косово - Сербия.
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Чёрный тюльпан
Ринатка, что там с походом сынка в военкомат? Почему отпустили то, а коль отпустили, то чего ж сам не мобилизовался, если у вас такая семья патриотичная?
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Любезный Коссутий
Ответ сервисник
Так и запишем бомбить можно, а присоединять нельзя) Понятно же, для чего это сделано, чтобы народ жил и работал, а не страдал в неопределённости.
не было никакой неопределенности, пока гкостратег не ввел войска и не отжал территории. причем он сам в этом потом признался. зато сейчас у них неопределенности выше крыши - все окопами перерыли.

п.с. передай, пожалуйста этому 🤡 ригоберке, что, пусть либо уберет из ЧС, либо пусть не пишет ничего. невменяемый какой-то.
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Вячеслав Старцев
Здесь нужно говорить о другом. Крымские команды - это всё понятно. Но все ли в курсе что, для этого тогда нужно менять полностью всю реформу Чемпионата России, а они эти, ну жирнойобы этого делать и близко не хотят. Им удобнее сидеть в своих кабинетах отжирать свою волосатую (уверен в этом)... и красиво говорить на камеру, чем заниматься людьми, футболом, будущем страны. Сейчас в РФ принцип таков: Не трогают нас сверху и ладно, а то что там говорят в сетях, пишут всякие СМИ, да вообще нассать на это. Разве ещё не ясно, что у нас давно уже отсталая страна. Причём она отсталая не у простых людей, а у чинушей. То что люди говорят сегодня, до них только через 5-7 лет доходит. Про Крым, футбол и вообще весь спорт и сбербанк говорили ещё в 2015 году. Они только в 2022 году начали ж.. у свою суетить по поводу того же сбербанка. И про футбол и весь спорт тоже самое будет. Поэтому чему тут удивляться? С этими обмораками уже давно всё ясно... Это не Союз, где всё работало как часы
+4
-3
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London.is.blue
Ответ Romeo Yankovich
сидим, не рыпаемся...... однако каким-то образом тот же Крым появился в составе России. потом и другие области в составе России, которая некогда признала их в составе иного государства. не рыпается и сидит Ринат, а его никуда не пускают
28 января 2003 года в Киеве президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали договор между Российской Федерацией и Украиной о государственной границе. Документ ратифицирован парламентами обеих стран в апреле 2004 года.

Между прочим Россия до сих пор не разорвала этот договор, вот анекдот))
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Санитар-волк
После вашего "не рыпания" двум поколениям жизнь поломана, полоумные
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atomio
Мы сидим, не рыпаемся и не дергаемся, а нас никуда не допускают (c) так не рыпались, что разгребать десятилетиями потом....
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Н.Ф.
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус»
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сервисник
Ответ Любезный Коссутий
а что там, турки присоединили себе что-то?
Так и запишем бомбить можно, а присоединять нельзя) Понятно же, для чего это сделано, чтобы народ жил и работал, а не страдал в неопределённости.
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mahurat
Да давно пора было! Надеюсь, не за горами луганские и донецкие
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