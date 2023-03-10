Ринат Билялетдинов: «Крымские команды должны быть частью чемпионата России. Свою правду нужно отстаивать, мы сидим, не рыпаемся, а нас никуда не допускают»
Ринат Билялетдинов считает, что крымские команды должны играть в российских турнирах.
Ранее стало известно, что крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ.
– В последнее время все чаще говорят об интеграции крымских клубов в ФНЛ-2. Как вы считаете, насколько это реально, и что может помешать крымчанам?
– Желание включить крымские команды – естественное и напрашивается само собой.
Другое дело, как это все юридически оформить. Ясно, что будут определенные противодействия. Считаю, что интеграция напрашивается.
– Уровень крымского футбола соответствует уровню ФНЛ-2?
– Не видел команды. Не читая книгу, не могу обсуждать.
Но не думаю, что они намного отличаются от команд Второй лиги – не так в среднем высок уровень нашей ПФЛ. ФНЛ, конечно, выше. Опять же говорю, нужно смотреть.
– Серьезно ли обострятся отношения ФИФА, УЕФА и РФС из-за этого?
– Конечно, обострятся. Люди, более информированные в том, что нам могут инкриминировать, лучше знают, какая реакция последует. Но, знаете, боятся чего-то – не самый лучший выход. Свою правду нужно тоже отстаивать.
Мы сидим, не рыпаемся и не дергаемся, а нас никуда не допускают. Крымские команды должны быть частью чемпионата России, для начала хотя бы во Второй лиге, – сказал тренер «Химок».
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возвращаясь к курдам, туркам и Сирии.... а а друг наш - Башар - сам-то контролирует эту территорию?
п.с. передай, пожалуйста этому 🤡 ригоберке, что, пусть либо уберет из ЧС, либо пусть не пишет ничего. невменяемый какой-то.
Между прочим Россия до сих пор не разорвала этот договор, вот анекдот))
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