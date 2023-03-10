Ринат Билялетдинов: «Крымские команды должны быть частью чемпионата России. Свою правду нужно отстаивать, мы сидим, не рыпаемся, а нас никуда не допускают»

считает, что крымские команды должны играть в российских турнирах.

Ранее стало известно, что крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ.

– В последнее время все чаще говорят об интеграции крымских клубов в ФНЛ-2. Как вы считаете, насколько это реально, и что может помешать крымчанам?

– Желание включить крымские команды – естественное и напрашивается само собой.

Другое дело, как это все юридически оформить. Ясно, что будут определенные противодействия. Считаю, что интеграция напрашивается.

– Уровень крымского футбола соответствует уровню ФНЛ-2?

– Не видел команды. Не читая книгу, не могу обсуждать.

Но не думаю, что они намного отличаются от команд Второй лиги – не так в среднем высок уровень нашей ПФЛ. ФНЛ, конечно, выше. Опять же говорю, нужно смотреть.

– Серьезно ли обострятся отношения , и из-за этого?

– Конечно, обострятся. Люди, более информированные в том, что нам могут инкриминировать, лучше знают, какая реакция последует. Но, знаете, боятся чего-то – не самый лучший выход. Свою правду нужно тоже отстаивать.

Мы сидим, не рыпаемся и не дергаемся, а нас никуда не допускают. Крымские команды должны быть частью чемпионата России, для начала хотя бы во Второй лиге, – сказал тренер «Химок».

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