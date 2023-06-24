«Если Промеса оставят в «Спартаке» при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой. Контрабанда наркотиков – это беспредел». Попов о хавбеке

Алексей Попов не готов признать Квинси Промеса легендой «Спартака».

– в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в , забив свой 88-й гол в этом турнире. Можно называть его легендой клуба?

– Если бы у него не было проблем с законом, то можно было бы.

– Как « » поступать в этой ситуации?

– Защитить они его никак не могут, приговор вынесен. Апелляции вряд ли дадут какой‑то толк, только если его брат сам придет и откажется от обвинений. Плохая история для «Спартака».

– Стоит задуматься о расторжении контракта?

– Думаю, они уже задумались об этом. К тому же там еще и история про контрабанду наркотиков, это уже какой‑то беспредел.

Если они оставят его в команде при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой для «Спартака» на долгие годы, – сказал бывший защитник «Рубина».

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