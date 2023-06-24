«Если Промеса оставят в «Спартаке» при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой. Контрабанда наркотиков – это беспредел». Попов о хавбеке

Теги Спартак Алексей Попов премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Алексей Попов не готов признать Квинси Промеса легендой «Спартака».

Промес в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в РПЛ, забив свой 88-й гол в этом турнире. Можно называть его легендой клуба?

– Если бы у него не было проблем с законом, то можно было бы.

– Как «Спартаку» поступать в этой ситуации?

– Защитить они его никак не могут, приговор вынесен. Апелляции вряд ли дадут какой‑то толк, только если его брат сам придет и откажется от обвинений. Плохая история для «Спартака».

– Стоит задуматься о расторжении контракта?

– Думаю, они уже задумались об этом. К тому же там еще и история про контрабанду наркотиков, это уже какой‑то беспредел.

Если они оставят его в команде при всех доказанных обвинениях – это станет огромной проблемой для «Спартака» на долгие годы, – сказал бывший защитник «Рубина».

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15 комментариев

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Аморалинни
Отправят в ссылку в Беларусь
Будет за Батэ играть
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Аморалинни
Отправят в ссылку в Беларусь Будет за Батэ играть
Это с батэй согласовать сначало нужно.
+12
-2
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jwbmwbqvih
Ответ Павел Колесников
Обстоятельства не позволяют выгнать такого игрока, отдавшего столько лет клубу. Хотя по-хорошему, конечно, нужно. Все это понимают. Или приостановить контракт/не выпускать на поле
Какие обстоятельства,могут помешать расторгнуть контракт с человеком,который участвовал в контрабанде наркотиков весом в 1 тонну?
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Олег Сагайдачный
За наркоту сроки не полтора года дают. Братца ножиком пырнул в ляшку. Ну а в общем репутацию конечно подмочил сильно.
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toxa3006
Уйдет в Беларусь
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Potomok Budulaya
Ответ jwbmwbqvih
Какие обстоятельства,могут помешать расторгнуть контракт с человеком,который участвовал в контрабанде наркотиков весом в 1 тонну?
затарился на славу ))
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Павел Колесников
Ответ jwbmwbqvih
Какие обстоятельства,могут помешать расторгнуть контракт с человеком,который участвовал в контрабанде наркотиков весом в 1 тонну?
Слишком много он сделал для клуба, чтобы так просто выставить его за дверь. Ему там вряд ли сладко - все же всё понимают, взрослые люди
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