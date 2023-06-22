Промес продал пентхаус в Амстердаме диджею Мартину Гарриксу за 2,5 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Квинси Промес Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продал недвижимость в Нидерландах за 2,5 млн евро.

19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

Футболист продал пентхаус в Амстердаме диджею Мартину Гарриксу за 2,5 млн евро, сообщает Story.nl. Сделка была завершена в апреле, но известно о ней стало только сейчас.

Отмечается, что оформлением продажи занималась мать Промеса.

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Промес сам выплатит «Аяксу» оставшиеся 1,25 млн евро за трансфер в «Спартак», если приговор оставят в силе после апелляции

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16 комментариев

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Второй эксперт
Нравится человеку в России
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Фарит Абдрашитов
Ждём завтра обсуждение это темы в программе Всё на Матч, с участием Евгения Ебневича и Яны Ромашкиной.
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lovkac
И вложил деньги в новый наркокартель
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Ярик01
Ответ dr. cage
Почему недвижимость скрывающегося от правосудия уголовника не была конфискована в пользу государства?
Почему она вообще должна быть конфискована в пользу государства? Ты в начальной школе?
+3
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Андрей Никитин99
Кто вообще заголовки пишет?
Не Мартин Гарриксу,а Мартину Гарриксу
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Михаил1970
Купит замок Галкина в ипотеку)
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Иван Никитенко
Невыездной, теперь всю жизнь будет торчать в России,а может надоест ,и всё таки уедет в Европу , отсидит свой срок и будет жить нормально.
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blaugrano
Его имя не склоняется?
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Сергей Жарковский
Ну вот, теперь есть возможность расплатиться с Аяксом, ещё и на судебные издержки хватит!
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Юра Зыков
Ответ dr. cage
Почему недвижимость скрывающегося от правосудия уголовника не была конфискована в пользу государства?
Так он в тот момент не был признан виновным,а щас уже все распродал что было в Голландии
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Айрат Ситдиков
Ответ Андрей Никитин99
Кто вообще заголовки пишет? Не Мартин Гарриксу,а Мартину Гарриксу 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Я подумал это девушка такая мартИн гаррикс
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