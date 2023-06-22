Промес продал пентхаус в Амстердаме диджею Мартину Гарриксу за 2,5 млн евро

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продал недвижимость в Нидерландах за 2,5 млн евро.

19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

Футболист продал пентхаус в Амстердаме диджею Мартину Гарриксу за 2,5 млн евро, сообщает Story.nl. Сделка была завершена в апреле, но известно о ней стало только сейчас.

Отмечается, что оформлением продажи занималась мать Промеса.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

Промес сам выплатит «Аяксу» оставшиеся 1,25 млн евро за трансфер в «Спартак», если приговор оставят в силе после апелляции