Промес сам выплатит «Аяксу» оставшиеся 1,25 млн евро за трансфер в «Спартак», если приговор оставят в силе после апелляции
Квинси Промесу придется выплатить 1,25 млн евро «Аяксу» в случае ареста.
19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.
Как сообщает Het Parool, «Спартак» еще не выплатил 1,25 млн евро «Аяксу» за переход Промеса, который состоялся в 2021 году. В контракте прописано, что российский клуб может отказаться от выплаты оставшейся части суммы в случае обвинительного приговора.
В таком случае «Аякс» все равно получит деньги, но уже от Промеса лично. Полная сумма трансфера – 8,5 млн евро. 7,25 млн от нее «Спартак» уже выплатил.
Отмечается, что Промес намерен подать апелляцию, а на ее рассмотрение уйдет некоторое время. Предварительные слушания по этому вопросу состоятся примерно через два месяца.
Если суд вынесет окончательный обвинительный приговор, Промесу придется взять на себя финансовые обязательства перед «Аяксом».
В марте сообщалось, что у «Спартака» есть право в одностороннем порядке разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным. Срок действующего соглашения футболиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Кокорину с Мамаевым просто нужно было в Нидерланды тусить ехать, местного депутата стулом отм*****ть и спокойно вернуться в Россию😁
кофе выпить? позавтракать?
И в рабочее время, можно проводить разнообразные деловые встречи где угодно, это не сотрудник завода, привязанный к станку
Я понимаю, когда идут до*бы за распилы, дикие тусовки с огромным количеством куртизанок, потраченных денег, и все такое, но докопаться до завтрака в кофейне - это новый уровень, конечно
Пак сидел за отдельным столом, встречу ему Кокорин/Мамаев не назначали :)
Не пытайтесь приписать событиям ту окраску, которую хотите видеть, и не сравнивайте сауны и бары с ресторанами и сетевыми кофейнями, это "суровая реальность"))
Хорошего Вам дня