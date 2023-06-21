Квинси Промесу придется выплатить 1,25 млн евро «Аяксу» в случае ареста.

19 июня суд в Амстердаме приговорил к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

Как сообщает Het Parool, « » еще не выплатил 1,25 млн евро «Аяксу» за переход Промеса, который состоялся в 2021 году. В контракте прописано, что российский клуб может отказаться от выплаты оставшейся части суммы в случае обвинительного приговора.

В таком случае «Аякс» все равно получит деньги, но уже от Промеса лично. Полная сумма трансфера – 8,5 млн евро. 7,25 млн от нее «Спартак» уже выплатил.

Отмечается, что Промес намерен подать апелляцию, а на ее рассмотрение уйдет некоторое время. Предварительные слушания по этому вопросу состоятся примерно через два месяца.

Если суд вынесет окончательный обвинительный приговор, Промесу придется взять на себя финансовые обязательства перед « ».

В марте сообщалось, что у «Спартака» есть право в одностороннем порядке разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным. Срок действующего соглашения футболиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.