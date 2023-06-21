Промес сам выплатит «Аяксу» оставшиеся 1,25 млн евро за трансфер в «Спартак», если приговор оставят в силе после апелляции

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес деньги Футбол

Квинси Промесу придется выплатить 1,25 млн евро «Аяксу» в случае ареста.

19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

Как сообщает Het Parool, «Спартак» еще не выплатил 1,25 млн евро «Аяксу» за переход Промеса, который состоялся в 2021 году. В контракте прописано, что российский клуб может отказаться от выплаты оставшейся части суммы в случае обвинительного приговора.

В таком случае «Аякс» все равно получит деньги, но уже от Промеса лично. Полная сумма трансфера – 8,5 млн евро. 7,25 млн от нее «Спартак» уже выплатил.

Отмечается, что Промес намерен подать апелляцию, а на ее рассмотрение уйдет некоторое время. Предварительные слушания по этому вопросу состоятся примерно через два месяца.

Если суд вынесет окончательный обвинительный приговор, Промесу придется взять на себя финансовые обязательства перед «Аяксом».

В марте сообщалось, что у «Спартака» есть право в одностороннем порядке разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным. Срок действующего соглашения футболиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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76 комментариев

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frol92
Ахахах, вот она, цена свободы.
Кокорину с Мамаевым просто нужно было в Нидерланды тусить ехать, местного депутата стулом отм*****ть и спокойно вернуться в Россию😁
+60
-13
+47
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Геннадий Тимченко
Ответ frol92
Ахахах, вот она, цена свободы. Кокорину с Мамаевым просто нужно было в Нидерланды тусить ехать, местного депутата стулом отм*****ть и спокойно вернуться в Россию😁
ну как бы там в рабочее время по барам они не тусуются, так что скорее всего могли бы нарваться на российского министра или другого чиновника, ведущего "выездной приём"🤣🤣🤣
+51
-10
+41
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Jason Williams
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы там в рабочее время по барам они не тусуются, так что скорее всего могли бы нарваться на российского министра или другого чиновника, ведущего "выездной приём"🤣🤣🤣
ну так они рано утром его оприходовали, и не в баре, а в кофейне) приплетатель
+17
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+17
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banchik1
Ответ CnapTak Moscow
Дай бог все у Антохи будет хорошо и Спартак его не предаст!
И будет продолжать пестовать и обцеловывать уголовника, все правильно. Ведь цель оправдывает же средства. А понятие репутации это не про красно-белых, мы давно поняли.
+14
-3
+11
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Jason Williams
Ответ Геннадий Тимченко
это происходило после 9 часов утра, бары в это время, конечно закрыты, поэтому там и тусил товарищ шПак
как можно тусить в обычной кофейне с утра?
кофе выпить? позавтракать?
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Средний палец Кирана Тирни
Не вижу смысла делать из Промеса мученика Запада. В Урале играет такой же преступник (Рай Влут), которого никуда не отправили и не депортировали - контракт до 2024.
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Jason Williams
Ответ Геннадий Тимченко
В рабочее время надо быть на рабочем месте: сомневаюсь, что у тов. шПака оно было оборудовано в кофейне
Рабочий день у директоров департаментов вполне может начинаться в 10:00 :)
И в рабочее время, можно проводить разнообразные деловые встречи где угодно, это не сотрудник завода, привязанный к станку

Я понимаю, когда идут до*бы за распилы, дикие тусовки с огромным количеством куртизанок, потраченных денег, и все такое, но докопаться до завтрака в кофейне - это новый уровень, конечно
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Великий Додда
как сильно не хочет возвращаться в европу то)
когда его покупали уже были известны его проблемы, так что прописали в договоре доп пункты, не пойму к чему удивления
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выходец из убежища
Ответ CnapTak Moscow
Дай бог все у Антохи будет хорошо и Спартак его не предаст!
Почему вы защищаете преступника?
+4
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bushmen
Мне фиолетово на Промеса,его деньги,Голландию и спарстак вообще...Наркоторговец должен сидеть в тюрьме и надолго....Любой бы из нас уже приехал бы до хозяина...,но тут как всегда интересы корпораций и папиков с баблом..Будут согласовывать чтоб убытки поменьше...
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schwein
Ответ Ann Tretiakova
а что клуб обладает правом экстрадиции ? в мире полно стран где нет экстрадиции ...и он спокойно может уехать туда и жить там ..разорвут контакт ,соберёт вещи и уедет ...в чем тут проблема ???
Спартак не обладает, но разрыв контракта предполагает аннулирование рабочей визы. А без визы его уже полиция посадит на самолет до родины.
+4
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covax
очередной заголовок, искажающий суть новости. есть большая разница между "сам выплатит" и "обязан выплатить".
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Vedved
Ответ Kanan Jarrus
а какой смысл, если он навсегда останется в россии? можно уже забить на все обязательства перед аяксом
С одной стороны - да. А с другой, если не доплатить Аяксу - то в будущем могут возникнуть сложности с покупкой легионеров из Европы🤷🏻‍♂️
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Nogoi89
Товаром, естественно ему будет удобнее это сделать.
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Alex1104
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы там в рабочее время по барам они не тусуются, так что скорее всего могли бы нарваться на российского министра или другого чиновника, ведущего "выездной приём"🤣🤣🤣
Я умоляю. Все они одинаковы. Рассказы о "там всё по другому" прокатывали в начале 90-х
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Михаил Енилин
Ответ banchik1
И будет продолжать пестовать и обцеловывать уголовника, все правильно. Ведь цель оправдывает же средства. А понятие репутации это не про красно-белых, мы давно поняли.
Наша страна уже давно живёт не по законам, а по понятиям, так что всё закономерно
+2
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Lionel Andres Messi 10
Спартаку стоило бы даже попробовать поставить его перед фактом: или играет бесплатно, или в тюрьму.
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Дмитриев Юрий
Ответ banchik1
И будет продолжать пестовать и обцеловывать уголовника, все правильно. Ведь цель оправдывает же средства. А понятие репутации это не про красно-белых, мы давно поняли.
А не надо завидовать. У Спартака свой наркобарон уже есть. Вскоре все будут сливать матчи Спартаку ради дозы.
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Dan Kennedy
Ответ МОН66
если промес сыграет за Спартак хотя бы 1матч это будет удар по рпл,,,
Да в нашей стране и не такое было. У нас Влут еще играть будет, почитай что он натворил) И он уже приговоренный сыграл за Урал несколько матчей
+1
0
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Kanan Jarrus
Ответ Vedved
С одной стороны - да. А с другой, если не доплатить Аяксу - то в будущем могут возникнуть сложности с покупкой легионеров из Европы🤷🏻‍♂️
в 2053 об этом никто не вспомнит
+5
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Sergeev55
ага, с трудом верится, что Спартак разорвёт с Промесом контракт! Где они такого нападающего купят в такое время?!
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Никита Самарин
Тут Спартак сработал чётко. 👍
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Vedved
Ответ Спартак Уокер
Готов на все ради того чтобы не ехать в Нидерланды
Ну, тут все логично) потратить, примерно, полугодовую зп - ради того, чтобы не сесть в тюрьму, норм вариант.
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Jason Williams
Ответ Геннадий Тимченко
Так это, по вашему, шПак Кокорину в кафе деловую встречу назначил❓т.е. вы полагаете, что российские чиновники могут вообще на работе не появляться, рассказывая о деловых встречах в кафе, барах, ресторанах и саунах❓👏
А причем тут Кокорин?
Пак сидел за отдельным столом, встречу ему Кокорин/Мамаев не назначали :)
Не пытайтесь приписать событиям ту окраску, которую хотите видеть, и не сравнивайте сауны и бары с ресторанами и сетевыми кофейнями, это "суровая реальность"))
Хорошего Вам дня
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ЗЕНИТ65
Так суд уже признал его виновным.
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