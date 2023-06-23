Денис Глушаков: «Менталитет у Промеса русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Нормальный парень»

Денис Глушаков считает Квинси Промеса лучшим легионером в истории «Спартака».

– – главный легионер в истории «Спартака»?

– Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам.

Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.

– Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?

– Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!

– Промес называл тебя учителем по бане!

– Он когда напарится, выйдет из бани – сам черный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси – молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально.

Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда.

– Когда в последний раз был в бане с Квинси?

– Давно. Не помню, честно. Я думаю, когда я переберусь в Москву, мы встретимся в бане. Я сейчас баню у себя дома почти достроил. Так что старую диаспору приглашу к себе, посидим – вспомним, – сказал экс-капитан « ».