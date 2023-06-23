Денис Глушаков: «Менталитет у Промеса русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Нормальный парень»
Денис Глушаков считает Квинси Промеса лучшим легионером в истории «Спартака».
– Промес – главный легионер в истории «Спартака»?
– Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам.
Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.
– Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?
– Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!
– Промес называл тебя учителем по бане!
– Он когда напарится, выйдет из бани – сам черный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси – молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально.
Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда.
– Когда в последний раз был в бане с Квинси?
– Давно. Не помню, честно. Я думаю, когда я переберусь в Москву, мы встретимся в бане. Я сейчас баню у себя дома почти достроил. Так что старую диаспору приглашу к себе, посидим – вспомним, – сказал экс-капитан «Спартака».
Весь пропах душком мясистым
И борщом не очень чистым,
Дружит с разными Дельфинами
В драке прячется за спинами
Отгадаете с трех раз?
...красно-белый #######
закон и конституция во главе угла
Мифы маркетологов алкокорпораций конечно прочно засели в мозги глушакову.
Пейте сколько хотите, но не надо свой личный позор и ущербность наклеивать ярлыком на весь 150 милионный народ.
По потреблению алкоголя на 1 жителя посмотрите рейтинги международные. Россия уже далеко не в первой десятке.
во вторых... в рейтинге выше россии только молдова и нигерия страны ,где уровень жизни ниже рф ...и поэтому указаны только официальные данные ! без суррогата, бояришника и самогона ...так что готов спорить что реальное место в этом списке намного выше ..
и раз ты заговорил о мифах, то как раз ты и распространяешь миф о том что когда то русские не пилы ...пили и всегда всегда !
почитай воспоминания иностранных писателей , что даже сами русские писатели писали о том как бухают на русси ))