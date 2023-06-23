Денис Глушаков: «Менталитет у Промеса русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Нормальный парень»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков считает Квинси Промеса лучшим легионером в истории «Спартака».

– Промес – главный легионер в истории «Спартака»?

– Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам.

Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.

– Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?

– Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!

– Промес называл тебя учителем по бане!

– Он когда напарится, выйдет из бани – сам черный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси – молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально.

Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда.

– Когда в последний раз был в бане с Квинси?

– Давно. Не помню, честно. Я думаю, когда я переберусь в Москву, мы встретимся в бане. Я сейчас баню у себя дома почти достроил. Так что старую диаспору приглашу к себе, посидим – вспомним, – сказал экс-капитан «Спартака».

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72 комментария

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Sema32
Любит баню, коньячок и если что, перо воткнуть. Нормальный парень
+106
-13
+93
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Andrew Chepaylo
Ответ Mechel**
Кокс любит и шаболд в бане
И поножовщину..
+73
-16
+57
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Mechel**
Кокс любит и шаболд в бане
+68
-14
+54
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Lanc
Если кто-то является нормальным парнем по меркам Глушакова, это уже означает, что парень не совсем нормальный.
+36
-2
+34
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tem.8888
Ответ avcgloronalduMU
депортировать промеса закон и конституция во главе угла
не в россии очевидно
+29
-10
+19
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Честный контроль
Кто любит баню, коньячок, ножичек и порошoк
Весь пропах душком мясистым
И борщом не очень чистым,
Дружит с разными Дельфинами
В драке прячется за спинами
Отгадаете с трех раз?
...красно-белый #######
+21
-5
+16
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&_Bishep_&
Ответ Sema32
Любит баню, коньячок и если что, перо воткнуть. Нормальный парень
Русский парень, в котором есть и капля кавказской крови.
+19
-7
+12
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zaebarca
Ножичком пырнуть, кокаинчиком поторговать. Продолжай, Дениска, не останавливайся)
+13
-1
+12
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trav
Ответ avcgloronalduMU
депортировать промеса закон и конституция во главе угла
я пропустил - был запрос какой-то об экстрадиции? потому что на территории РФ Промес не нарушал закон
+20
-12
+8
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Дмитрий9779
Ну да,избил жену,пырнул ножом брата,тоннами наркотики барыжит,для Дениски нормальный
+12
-5
+7
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avcgloronalduMU
депортировать промеса
закон и конституция во главе угла
+19
-13
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Sgt. Elias Grodin
Не сидел - не русский!
+7
-1
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Recreated
У глушака явно менталитет депутата!
+4
-1
+3
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Николай Иванов
Какое отношение к русскости употребление коньяка, да вообще любого алкоголя. Миллионы русских людей вообще не пьют и ведут трезвый образ жизни даже сейчас. А если взять исторически, то до 20 века Россия была самой трезвой страной в европе, после мусульманской албании.

Мифы маркетологов алкокорпораций конечно прочно засели в мозги глушакову.

Пейте сколько хотите, но не надо свой личный позор и ущербность наклеивать ярлыком на весь 150 милионный народ.
По потреблению алкоголя на 1 жителя посмотрите рейтинги международные. Россия уже далеко не в первой десятке.
+11
-8
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Ann Tretiakova
Ответ Николай Иванов
Какое отношение к русскости употребление коньяка, да вообще любого алкоголя. Миллионы русских людей вообще не пьют и ведут трезвый образ жизни даже сейчас. А если взять исторически, то до 20 века Россия была самой трезвой страной в европе, после мусульманской албании. Мифы маркетологов алкокорпораций конечно прочно засели в мозги глушакову. Пейте сколько хотите, но не надо свой личный позор и ущербность наклеивать ярлыком на весь 150 милионный народ. По потреблению алкоголя на 1 жителя посмотрите рейтинги международные. Россия уже далеко не в первой десятке.
Ну начнем с того что не так уж и далеко от первой топ 10 ..
во вторых... в рейтинге выше россии только молдова и нигерия страны ,где уровень жизни ниже рф ...и поэтому указаны только официальные данные ! без суррогата, бояришника и самогона ...так что готов спорить что реальное место в этом списке намного выше ..

и раз ты заговорил о мифах, то как раз ты и распространяешь миф о том что когда то русские не пилы ...пили и всегда всегда !
почитай воспоминания иностранных писателей , что даже сами русские писатели писали о том как бухают на русси ))
+4
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юра георгиевский
Надо всех обратно вернуть в наш спартачок: Рианчо, Глушака, Дзюбу, Ловчева, Мостового.
+3
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Захожу с сигарой в кабинет
И брателлу кортиком запороть, как же без этого.
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Виталик Украинский
Порошок окрыляет...
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Ann Tretiakova
Ну да.ну да )) баня и коньяк ....это же исконно русские вещи)))
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azax
Кокосик тоже любит.
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DenSpM
Арестантский уклад един!
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snegoviq
Ответ Sgt. Elias Grodin
Не сидел - не русский!
новая песня Шамана?
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Recreated
Ответ юра георгиевский
На должность депутата Глушак не потянет, слишком слаб интеллектуально, и образование неизвестно какое.
А там прям интеллектуалы сидят!!???
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Утренняя Аврора
У Глушака баня,любимая тема. И девушкам там свидания назначал и погорел на бане Скоро соберет всю Ромашку в бане. Дела обсудят
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heymon95
Как это на самом деле унизительно звучит…
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