Паредес о плохом отношении к нему и Месси в «ПСЖ»: «Я не могу это объяснить. Мне нравилось в Париже, мы были близки к победе в ЛЧ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес не понимает, почему к нему и Лионелю Месси плохо относились в «ПСЖ».

«Не знаю, я провел в Париже четыре года, и мне очень понравилось.

Мы играли важные матчи, были очень близки к победе в Лиге чемпионов, но я не могу объяснить причину такого отношения к нам, такой реакции», – сказал хавбек «ПСЖ».

Фанаты парижского клуба регулярно освистывали Месси в период его выступлений за «ПСЖ».

Месси о фанатах «ПСЖ»: «Вначале прием был хорошим, но потом ко мне стали относиться иначе. Такое случалось с Мбаппе, Неймаром. Ситуация запомнилась анекдотичной»

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11 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Edwin_Hubble
Ну, без Месси ПСЖ и правда через год ЛЧ выигрывал, тут он, конечно, развалил.
ПСЖ до меси через год выходил в полуфиналы, каждый год брал первое место в группе, каждый год выходил в финал кубка и как минимум не ставил антирекорды по пропущенным.
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Имя Фамилия
Ответ zzzeeerrrooo
Потом ушёл Тухель и пришёл Покеттино
Почеттино полурезервным составом отчпокал меси 4:1 на спотифае, а потом закинул трёшку пивоварне на лгбт арене. Для сравнения меси влетел этой баварии на 8 голов за 1 матч)
+5
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Имя Фамилия
Как же так, ведь аргентиночек не любят из-за победы на ЧМ, а Паредес ушёл ещё летом, видимо французы напророчили судейский ЧМ ещё за год до этого ЧМ, не может же быть других причин не любить этот клан аргентосов)
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Edwin_Hubble
Ответ А. Мостовой
Были близки до прихода некого "величайшего в истории", которому как оказалось трудно адаптироваться вне зоны комфорта. В то время как Роналду покорил три лиги.
Ну, без Месси ПСЖ и правда через год ЛЧ выигрывал, тут он, конечно, развалил.
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Имя Фамилия
А потом пришёл меси.
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zzzeeerrrooo
Ответ Имя Фамилия
А потом пришёл меси.
Потом ушёл Тухель и пришёл Покеттино
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zzzeeerrrooo
Ответ Имя Фамилия
Почеттино полурезервным составом отчпокал меси 4:1 на спотифае, а потом закинул трёшку пивоварне на лгбт арене. Для сравнения меси влетел этой баварии на 8 голов за 1 матч)
И слил Чемп Франции теперь будет за 10 АПЛ бороться
Топарь
+1
0
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Dzhansug Bukiya
Паредес пешком по полю ходил за юве, видимо, за это вас и не любят в Париже, что вы не отдавались делу, а в пешком по полю ходили
0
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Tristan...
Ответ Имя Фамилия
Почеттино полурезервным составом отчпокал меси 4:1 на спотифае, а потом закинул трёшку пивоварне на лгбт арене. Для сравнения меси влетел этой баварии на 8 голов за 1 матч)
Ну тогда 4-1 были у Кумана, а 8 от Баварии получил Сетьен. Какие громкие имена, однако
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