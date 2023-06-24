Паредес о плохом отношении к нему и Месси в «ПСЖ»: «Я не могу это объяснить. Мне нравилось в Париже, мы были близки к победе в ЛЧ»

Леандро Паредес не понимает, почему к нему и Лионелю Месси плохо относились в «ПСЖ».

«Не знаю, я провел в Париже четыре года, и мне очень понравилось.

Мы играли важные матчи, были очень близки к победе в Лиге чемпионов, но я не могу объяснить причину такого отношения к нам, такой реакции», – сказал хавбек « ».

Фанаты парижского клуба регулярно освистывали Месси в период его выступлений за «ПСЖ».

Месси о фанатах «ПСЖ»: «Вначале прием был хорошим, но потом ко мне стали относиться иначе. Такое случалось с Мбаппе, Неймаром. Ситуация запомнилась анекдотичной»