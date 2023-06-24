Паредес о плохом отношении к нему и Месси в «ПСЖ»: «Я не могу это объяснить. Мне нравилось в Париже, мы были близки к победе в ЛЧ»
Леандро Паредес не понимает, почему к нему и Лионелю Месси плохо относились в «ПСЖ».
«Не знаю, я провел в Париже четыре года, и мне очень понравилось.
Мы играли важные матчи, были очень близки к победе в Лиге чемпионов, но я не могу объяснить причину такого отношения к нам, такой реакции», – сказал хавбек «ПСЖ».
Фанаты парижского клуба регулярно освистывали Месси в период его выступлений за «ПСЖ».
Месси о фанатах «ПСЖ»: «Вначале прием был хорошим, но потом ко мне стали относиться иначе. Такое случалось с Мбаппе, Неймаром. Ситуация запомнилась анекдотичной»
Топарь