Андер Эррера: «Восхищаюсь Месси. Простой, нормальный человек, хотя и лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами»

Андер Эррера высказался о характере Лионеля Месси.

Футболисты играли вместе в « ».

«Как партнер по команде он превзошел мои ожидания. Я очень восхищался им как футболистом, а потом как товарищем по команде, а как человеком я восхищаюсь им еще больше. Он никогда не совершал дурных поступков по отношению к кому-то.

У меня была возможность установить с ним отношения, сходить на ужин с Фиде [Анхелем Ди Марией] и Лео Паредесом и их семьями, увидеть, как уважительно относятся к ним их дети, их семьи. Из-за этого чувствуешь что они простые, нормальные люди, хотя он [ ] – лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами», – сказал полузащитник « ».