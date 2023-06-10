Андер Эррера: «Восхищаюсь Месси. Простой, нормальный человек, хотя и лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами»
Андер Эррера высказался о характере Лионеля Месси.
Футболисты играли вместе в «ПСЖ».
«Как партнер по команде он превзошел мои ожидания. Я очень восхищался им как футболистом, а потом как товарищем по команде, а как человеком я восхищаюсь им еще больше. Он никогда не совершал дурных поступков по отношению к кому-то.
У меня была возможность установить с ним отношения, сходить на ужин с Фиде [Анхелем Ди Марией] и Лео Паредесом и их семьями, увидеть, как уважительно относятся к ним их дети, их семьи. Из-за этого чувствуешь что они простые, нормальные люди, хотя он [Месси] – лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами», – сказал полузащитник «Атлетика».
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Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и той стабильности, которой он достиг.Роналду останется одним из лучших, как Месси, как другие игроки», – сказал Роналдо в прямом эфире инстаграма с Фабио Каннаваро.
Роналду — это абсолютная мощь. Он настоящий волшебник: он говорит, что забьёт три гола, и он их забивает- высказался Марадона. Также же великий аргентинец удивлялся тому, что Роналду решает в важных матчах. "Жаль,что он не аргентинец, ведь он может помочь нашей сборной " - ещё одна фраза Марадоны.
Пеле также хорошо отзывался о португальце и выбирал его при вопросе "Роналду или Месси", ведь он ценил все его качества бомбардира, ну и остальные тоже