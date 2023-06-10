Андер Эррера: «Восхищаюсь Месси. Простой, нормальный человек, хотя и лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами»

Теги ПСЖ МЛС Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Анхель Ди Мария Андер Эррера Леандро Паредес Интер Майами Футбол

Андер Эррера высказался о характере Лионеля Месси.

Футболисты играли вместе в «ПСЖ». 

«Как партнер по команде он превзошел мои ожидания. Я очень восхищался им как футболистом, а потом как товарищем по команде, а как человеком я восхищаюсь им еще больше. Он никогда не совершал дурных поступков по отношению к кому-то.

У меня была возможность установить с ним отношения, сходить на ужин с Фиде [Анхелем Ди Марией] и Лео Паредесом и их семьями, увидеть, как уважительно относятся к ним их дети, их семьи. Из-за этого чувствуешь что они простые, нормальные люди, хотя он [Месси] – лучший игрок в истории с семью «Золотыми мячами», – сказал полузащитник «Атлетика». 

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34 комментария

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Valik Slovo
ни разу не читал, что бы кто-то из партнёров месси, говорил о нем плохо .
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Thomas Vermaelen
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
не проецируй свои школьные прозвища, на величайшего футболиста всех времён
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8sq8bzqfby
Ответ Temp LC
хвалят его игроки как раз таки уровня Эрреры. А Роналду восхищаются игроки уровня Кейна, Леау, Холланда, Мбаппе и Рэшфорда
Марадона, Пеле, Роналдиньо, Рональдо, Ибрагимович, даже его бывшие партнеры Рамос, Руни и огромное количество легендарных футболистов восхищаются Лионелем Месси. Видел я сколько раз ты тут в комментариях пытался строить из себя дофига объективного, а теперь просто бросаешь слова на ветер, надеясь на то, что никто не будет проверять)) Балабол…
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Игорь М.
Ответ Temp LC
хвалят его игроки как раз таки уровня Эрреры. А Роналду восхищаются игроки уровня Кейна, Леау, Холланда, Мбаппе и Рэшфорда
С каких пор Леау и тем более Рэшфорд стали игроками экстра-класса? Месси хвалят игроки гораздо сильнее тобой перечисленных
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VERBLYUD
Ответ sega megabitovich
простой человек, который уходит с тренировки когда захочет, максимум уважения к команде в целом 😁
Конечно, мы не будем верить Эррере, который играл и тренировался с Лео, а будем верить какому-то левому французу, у которого дико полыхает от Месси👍
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Игорь М.
Опять аргентинец из Барселоны хвалит Месии! Так, стоп...
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Bashibuzuck
Месси действительно очень простой человек, ни в каких скандалах не замечен, хоть и суперзвезда, только уважение👏👏👏
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Иван Шуткин
Идеальный человек с точки зрения супер популярности и характера, обычный человек без понтов и высокомерия
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Рамзан Нальгиев
Ответ Екн Лор
Быстро забыли как в 2019 он плакал, что судьи отдали Бразилии Копу
если плакал, значит не простой?
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Фанат Лионеля Месси
Скорее всего уже "с восемью золотыми мячами"
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sega megabitovich
простой человек, который уходит с тренировки когда захочет, максимум уважения к команде в целом 😁
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8sq8bzqfby
Ответ Иван Никитенко
Лучший игрок сейчас в пустыне играет.
лучший лавочник хотел сказать?
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Кую коней
Рядом с этой новостью, должна быть новость о Дзюбе от его бывшего партнера, какой он классный
И все мы узнаем как формируется мнение
Админы, зачем это публиковать о полуросле постоянно? Сегодня финал ЛЧ, к кот месси не имеет никакого отношения. Наройте вью от игроков, ожидания, прогнозы
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Nacho13
Считай уже с восемью ЗМ
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VERBLYUD
Ответ 8sq8bzqfby
Марадона, Пеле, Роналдиньо, Рональдо, Ибрагимович, даже его бывшие партнеры Рамос, Руни и огромное количество легендарных футболистов восхищаются Лионелем Месси. Видел я сколько раз ты тут в комментариях пытался строить из себя дофига объективного, а теперь просто бросаешь слова на ветер, надеясь на то, что никто не будет проверять)) Балабол…
Да, помню, он писал, что нейтральный болельщик, но при этом постоянно хейтит Месси и возвышает Кришти))
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Temp LC
Ответ 8sq8bzqfby
Марадона, Пеле, Роналдиньо, Рональдо, Ибрагимович, даже его бывшие партнеры Рамос, Руни и огромное количество легендарных футболистов восхищаются Лионелем Месси. Видел я сколько раз ты тут в комментариях пытался строить из себя дофига объективного, а теперь просто бросаешь слова на ветер, надеясь на то, что никто не будет проверять)) Балабол…
Роналду – один из лучших футболистов мира. Он показывает отличный и привычный для себя уровень игры. Криштиану продолжает забивать и творить на поле невероятные вещи», — приводит слова Роналдиньо Cope.

Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и той стабильности, которой он достиг.Роналду останется одним из лучших, как Месси, как другие игроки», – сказал Роналдо в прямом эфире инстаграма с Фабио Каннаваро.

Роналду — это абсолютная мощь. Он настоящий волшебник: он говорит, что забьёт три гола, и он их забивает- высказался Марадона. Также же великий аргентинец удивлялся тому, что Роналду решает в важных матчах. "Жаль,что он не аргентинец, ведь он может помочь нашей сборной " - ещё одна фраза Марадоны.

Пеле также хорошо отзывался о португальце и выбирал его при вопросе "Роналду или Месси", ведь он ценил все его качества бомбардира, ну и остальные тоже
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Moscwow
Ответ Valik Slovo
ни разу не читал, что бы кто-то из партнёров месси, говорил о нем плохо .
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Кашшай Чакырович
А я восхищаюсь Роналду забить на предсезонку и тусиь на яхте ,когда вроде как умер ребенок у тебя ,но тусить можно ,а вот предсезонку нет ,истерить ,вести себя как баба ,постоянно ныть ,смешать с г....м свою страну и клуб ,который сделал из тебя футболиста ,бить ребенка ,это же вообще нужно не иметь, ни совести,ни чести , ни вообще каких либо принципов и комплексов ,таким легко живётся !
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Колыван
Ответ Moscwow
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Эти «погоняла» дали ему не одноклубники, а люди из руководства во времена Бартомеу
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marchellinos
Ответ Valik Slovo
ни разу не читал, что бы кто-то из партнёров месси, говорил о нем плохо .
Зато тут на форуме столько слов пишут, какой он плохой.
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нелюбитель футбола
Естественно... Чтобы стать лучшим надо выиграть 7 ЗМ, стать ЧМ и не давать интервью Моргану... Геша не сделал ни того, ни другого, ни третьего... И уже никогда не сделает... Он не способен на это... Причём последнее ему далось тяжелее всего... Эгоизм - неизлечимое заболевание... Как и у его почититалей - оно ещё и заразное... "Болейте" на здоровье ... Вы это заслужили... А-ха-ха-ха.. 😄👏👏👏🚑..
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