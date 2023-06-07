«ПСЖ» выставил Неймара на трансфер второе лето подряд. Также готовы продать Хакими, Верратти и еще 5 игроков

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Мауро Икарди Марко Верратти Леандро Паредес Ренату Саншеш Ашраф Хакими Карлос Солер Юго Экитик Футбол

«ПСЖ» сформировал список игроков, с которыми хочет расстаться летом.

Как сообщает RMC Sport, первым номером в нем идет полузащитник Карлос Солер, которого «ПСЖ» купил за 18+3 млн евро прошлым летом. Испанец разочаровал и не вписался в систему Кристофа Гальтье.

Также в «ПСЖ» разочарованы Ренату Саншешем, который пропустил много матчей из-за травм, а, выходя на поле, не убеждал. Португалец готов рассмотреть предложение об уходе, хоть и предпочел бы остаться. Игрок убежден, что способен играть лучше, но не уверен, что «ПСЖ» даст ему возможность доказать это.

Кроме того, «ПСЖ» готов расстаться с нападающим Юго Экитиком, который забил 4 гола в 32 матчах. Он хочет остаться, так как убежден, что сможет проявить себя лучше, но категорического отказа от ухода с его стороны нет. Экитик – приоритет «Айнтрахта» на случай ухода Рандаля Коло-Муани.

На Мауро Икарди и Леандро Паредеса в клубе также не рассчитывают. Полузащитника могут включить в сделку по одному из желаемых приобретений.

Также «ПСЖ» готов расстаться с тремя игроками, которые в минувшем сезоне регулярно выходили в стартовом составе. Это Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.

В последние месяцы Хакими стало менее комфортно в Париже, а в «ПСЖ» озабочены скандалами вокруг Ашрафа. Если защитник заявит о желании сменить клуб, его не станут удерживать. То же самое касается Верратти, который, однако, хочет остаться.

«ПСЖ» хотел расстаться с Неймаром еще прошлым летом, но не смог. Этим летом его вновь выставят на трансфер. Учитывая его крупную зарплату и обширную историю травм, покупателей на него не так много. Однако некоторые клубы – в частности, английские – в последние недели продемонстрировали интерес к форварду.

Если «ПСЖ» сможет избавиться от зарплаты Неймара после расставания с Лионелем Месси и Серхио Рамосом, то получит дополнительную свободу действий на рынке.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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65 комментариев

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Los Galácticos
Хакими ? Перес твой выход, надо возвращать обратно.
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Криштиану Роналду
Французский Анжи меняет вектор развития клуба.
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Ебздрогыч
Прикольные ребята в ПСЖ работают. Они не хотят, например, сначала тренера взять, который уже сам решит кто ему нужен, а кто нет?
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Блуждающий странник
То есть я правильно понимаю ПСЖ увольняет Галтье, не определился с новым тренером, но уже устраивает распродажу до контракта с новым тренером? Гениально
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кто-то
ПСЖ - гении, кончено, - покупать средних футболистов на позиции нападающих, когда в команде звёздное трио, а потом удивляться, почему они не заиграли
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Xxx zzz
Ответ Vinnipukh Vinni
Там сейчас решает спортивный директор Кампуш (хотя называется формально по-другому).
Кампуш второй раз провалит трансферное окно,неужели руководство с первого раза не понимает
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Подкат Пенальтьевич
А что Хакими и Мбаппе поссорились?
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Xxx zzz
Ответ Подкат Пенальтьевич
А что Хакими и Мбаппе поссорились?
Да чтобы оба сразу не переходили в Реал,сначала Хакими,а через сезончик Мбаппе ))
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igls54
Террариум единомышленников
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Alisher Ergashev
Ответ Los Galácticos
Хакими ? Перес твой выход, надо возвращать обратно.
они готовы расстаться, но не за копейки
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ебздрогыч
Прикольные ребята в ПСЖ работают. Они не хотят, например, сначала тренера взять, который уже сам решит кто ему нужен, а кто нет?
Там сейчас решает спортивный директор Кампуш (хотя называется формально по-другому).
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ Cruel Snake
Играть кто будет? Так даже Лигу 1 брать не перестанут. Смысл тогда в существование
Станут обычной французской командой. Простой смысл.
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porosenochek
Сейчас Боули прибежит на эту ликвидацию...
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Фруктовый Кефир
Хакими в Реал немедленно
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Совесть Черданцева
Неймар - друг Месси, Верратти - тоже, а Хакими за что? Диктатура Мбаппе набирает обороты
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Екн Лор
Интер Майями с последнего места МЛС заинтересуется этими ребятами
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Адекватник
Чтобы продать что нибудь ненужное нужно сначала купить что нибудь ненужное (с) боссы псж по принципу кота матроскина живут. Так или иначе им не помогут ни эти продажи, ни другие покупки.
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Xell
Ответ TheItalian204
Хакими в Реал заверните
Уйдёт в Мансити)
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Vitto
Ответ Амин Чич
Скоро и Донныйрума попросится обратно в Милан
У Милана нет столько денег т.к. более алчным чем Долларума есть только один игрок.
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Мирзоанис Якубов
А Неймар сейчас кому нужен? Своим отношением к делу уже всем всё показал
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Arty Novikoff
Честно говоря, радует, что арабская бензоколонка не добивается успехов. Тут правильно написали - Анжи(Париж)
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Совесть Черданцева
Ответ porosenochek
Сейчас Боули прибежит на эту ликвидацию...
И заберёт Солера за 80 милионов фунтов
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AERN
Всех в арабию.
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Амин Чич
в АПЛ Неймару нельзя!
если он во Франции от порыва ветра исходящего от пробегающего рядом футболиста катится по всему полю, то в Англии он может и на трибуны закатиться
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Чёрный тюльпан
ПСЖ - это могильник для игроков. Солер в Валенсии был лучшим, его то ли Реал, то ли Барселона хотели взять. Саншеш вполне себе достойно смотрелся в чемпионском Лилле, за ним охотился Милан. Хакими был железно в ТОП3 среди правых латералей в мире, в этом же сезоне он будто откатился до юного Хакими в Реале. С Паредесом и Икарди всё понятно: один в принципе никогда топом не был, а второй спустил карьеру в унитаз ради потасканной дырки. Верратти же вообще отдал столько лет клубу, играя на топовом уровне, но как только дал слабину, так сразу на дверь указывают. Уго ещё молод, поэтому спокойно сможет реанимировать карьеру, поехав в условный Айнтрахт, где набьёт хорошую статистику. Неймар в классе не потерял, просто он классический бразильский раздолбай, который тусит за пределами поля, за что его во Франции пинают, правда среди атакующих игроков ПСЖ по сей день лучший по пробегу, прессингу и помощи в обороне относительно игрового времени, хотя травм наполучал уйму, но 13+11 в 20 матчах чемпионат - это солидный результат.
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