«ПСЖ» выставил Неймара на трансфер второе лето подряд. Также готовы продать Хакими, Верратти и еще 5 игроков

«ПСЖ» сформировал список игроков, с которыми хочет расстаться летом.

Как сообщает RMC Sport, первым номером в нем идет полузащитник , которого «ПСЖ» купил за 18+3 млн евро прошлым летом. Испанец разочаровал и не вписался в систему Кристофа Гальтье.

Также в «ПСЖ» разочарованы , который пропустил много матчей из-за травм, а, выходя на поле, не убеждал. Португалец готов рассмотреть предложение об уходе, хоть и предпочел бы остаться. Игрок убежден, что способен играть лучше, но не уверен, что «ПСЖ» даст ему возможность доказать это.

Кроме того, «ПСЖ» готов расстаться с нападающим , который забил 4 гола в 32 матчах. Он хочет остаться, так как убежден, что сможет проявить себя лучше, но категорического отказа от ухода с его стороны нет. Экитик – приоритет «Айнтрахта» на случай ухода Рандаля Коло-Муани.

На Мауро Икарди и в клубе также не рассчитывают. Полузащитника могут включить в сделку по одному из желаемых приобретений.

Также «ПСЖ» готов расстаться с тремя игроками, которые в минувшем сезоне регулярно выходили в стартовом составе. Это Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.

В последние месяцы Хакими стало менее комфортно в Париже, а в «ПСЖ» озабочены скандалами вокруг Ашрафа. Если защитник заявит о желании сменить клуб, его не станут удерживать. То же самое касается Верратти, который, однако, хочет остаться.

«ПСЖ» хотел расстаться с Неймаром еще прошлым летом, но не смог. Этим летом его вновь выставят на трансфер. Учитывая его крупную зарплату и обширную историю травм, покупателей на него не так много. Однако некоторые клубы – в частности, английские – в последние недели продемонстрировали интерес к форварду.

Если «ПСЖ» сможет избавиться от зарплаты после расставания с Лионелем Месси и Серхио Рамосом, то получит дополнительную свободу действий на рынке.

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