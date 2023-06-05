Ди Мария и Паредес покинут «Юве». Леандро вернется в «ПСЖ» и будет продан, Анхель уйдет свободным агентом

Анхель Ди Мария и Леандро Паредес летом покинут «Ювентус».

Паредес выступает за туринский клуб на правах аренды у «ПСЖ», а контракт Ди Марии истекает в июне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока покинут « ». Паредес вернется в « », после чего клуб рассмотрит предложения по его продаже. Ди Мария покинет клуб в качестве свободного агента – сообщается, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

В сезоне-2022/23 забил 1 гол в 25 матчах Серии А. У Ди Марии 4 гола и 4 голевых передачи за 26 матчей за «бьянконери» в чемпионате.

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