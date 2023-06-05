Ди Мария и Паредес покинут «Юве». Леандро вернется в «ПСЖ» и будет продан, Анхель уйдет свободным агентом
Анхель Ди Мария и Леандро Паредес летом покинут «Ювентус».
Паредес выступает за туринский клуб на правах аренды у «ПСЖ», а контракт Ди Марии истекает в июне.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока покинут «Ювентус». Паредес вернется в «ПСЖ», после чего клуб рассмотрит предложения по его продаже. Ди Мария покинет клуб в качестве свободного агента – сообщается, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.
В сезоне-2022/23 Паредес забил 1 гол в 25 матчах Серии А. У Ди Марии 4 гола и 4 голевых передачи за 26 матчей за «бьянконери» в чемпионате.
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ДиМа, Паредес, Погба - все мимо.
А ведь еще ему купили одного из лучших напов лиги Влаховича, лучшего защитника Бремера.. Больше 100 лямов за два трансфера - ни один клуб Серии А себе подобного позволить не может.
А учитывая зарплаты всех пятерых..
То качество игры, про результаты промолчим, что демонстрировала такая команда - ни в какие ворота.
Полный провал.
Юве был бы 2.. Ну пусть 4..все равно ФФи не дала бы попасть в 4 ку.. Какой смысл то.. Алеггри по очкам залез в топ 4.. Так что все ок с его стороны.. А кто надеялся на скудетто,ну как по не нереально в этом году было