Ди Мария и Паредес покинут «Юве». Леандро вернется в «ПСЖ» и будет продан, Анхель уйдет свободным агентом

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Леандро Паредес Футбол

Анхель Ди Мария и Леандро Паредес летом покинут «Ювентус».

Паредес выступает за туринский клуб на правах аренды у «ПСЖ», а контракт Ди Марии истекает в июне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока покинут «Ювентус». Паредес вернется в «ПСЖ», после чего клуб рассмотрит предложения по его продаже. Ди Мария покинет клуб в качестве свободного агента – сообщается, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.

В сезоне-2022/23 Паредес забил 1 гол в 25 матчах Серии А. У Ди Марии 4 гола и 4 голевых передачи за 26 матчей за «бьянконери» в чемпионате.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ди Мария спокойно попылит года 2-3 в той же Севилье, если захочет
Ну или к арабам ТОП-лигу строить)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Главное, что Аллегри остается))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vel
Вот таким бесславным оказался конец для игроков на трансферах которых настаивал Аллегри.

ДиМа, Паредес, Погба - все мимо.

А ведь еще ему купили одного из лучших напов лиги Влаховича, лучшего защитника Бремера.. Больше 100 лямов за два трансфера - ни один клуб Серии А себе подобного позволить не может.

А учитывая зарплаты всех пятерых..

То качество игры, про результаты промолчим, что демонстрировала такая команда - ни в какие ворота.

Полный провал.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
!!!Bata!!!
Ответ Ебздрогыч
Главное, что Аллегри остается))
Самое забавное это то, что Алегри сам их хотел, прямо мечтал о Паредесе, что даже талантливого Ровелу пришлось отправлять в Аренду, где он кстате говоря шикарно раскрылся как опорник.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ди Мария классно играл за Ювентус, отличный сезон провел, при том, что его практически все уже списали перед этим сезоном. А он и в финале Чемпионата мира здорово отыграл первый тайм, сделав второй гол аргентинцев и в Ювентусе был одним из лучших на протяжении всего сезона.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omar Sivori
Ответ savik-A.M.
Играл то он отлично , но вечно поломан , видно что уже по здоровью не тянет
На тайм его хватает максимум, и то не всегда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omar Sivori
Ответ Андрей Хенто
Ди Мария классно играл за Ювентус, отличный сезон провел, при том, что его практически все уже списали перед этим сезоном. А он и в финале Чемпионата мира здорово отыграл первый тайм, сделав второй гол аргентинцев и в Ювентусе был одним из лучших на протяжении всего сезона.
Вы не смотрели матчи Ювентуса
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Андрей Хенто
Ди Мария классно играл за Ювентус, отличный сезон провел, при том, что его практически все уже списали перед этим сезоном. А он и в финале Чемпионата мира здорово отыграл первый тайм, сделав второй гол аргентинцев и в Ювентусе был одним из лучших на протяжении всего сезона.
Играл то он отлично , но вечно поломан , видно что уже по здоровью не тянет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ Caniball
Там вроде возвращение в Бенфику.
Красиво!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шмелев
Ответ vel
Вот таким бесславным оказался конец для игроков на трансферах которых настаивал Аллегри. ДиМа, Паредес, Погба - все мимо. А ведь еще ему купили одного из лучших напов лиги Влаховича, лучшего защитника Бремера.. Больше 100 лямов за два трансфера - ни один клуб Серии А себе подобного позволить не может. А учитывая зарплаты всех пятерых.. То качество игры, про результаты промолчим, что демонстрировала такая команда - ни в какие ворота. Полный провал.
Какой смысл, про это говорить, я конечно согласен с тобой, но...
Юве был бы 2.. Ну пусть 4..все равно ФФи не дала бы попасть в 4 ку.. Какой смысл то.. Алеггри по очкам залез в топ 4.. Так что все ок с его стороны.. А кто надеялся на скудетто,ну как по не нереально в этом году было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Надеюсь, ДиМа еще поиграет в Европе. На заменах выходить пригодится кому угодно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Очки Дани Алвеса
Ди Мария спокойно попылит года 2-3 в той же Севилье, если захочет Ну или к арабам ТОП-лигу строить)
Там вроде возвращение в Бенфику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kbakha
Паредеса продадут из-за ухода Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Равиль Дубов
Зенит не спи, бери топа себе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzhansug Bukiya
Ответ Андрей Хенто
Ди Мария классно играл за Ювентус, отличный сезон провел, при том, что его практически все уже списали перед этим сезоном. А он и в финале Чемпионата мира здорово отыграл первый тайм, сделав второй гол аргентинцев и в Ювентусе был одним из лучших на протяжении всего сезона.
16 матчей подряд 0 голов 0 голевых, о чем ты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramiz Tamazanov
Ответ Андрей Хенто
Ди Мария классно играл за Ювентус, отличный сезон провел, при том, что его практически все уже списали перед этим сезоном. А он и в финале Чемпионата мира здорово отыграл первый тайм, сделав второй гол аргентинцев и в Ювентусе был одним из лучших на протяжении всего сезона.
вы кажется не смотрели игры Ювентуса в этом сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ Равиль Дубов
Зенит не спи, бери топа себе
Зачем они нужны? Пожилые футболисты с большой личкой, куда их продавать потом? Это уже пройденный этап.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Ответ vel
Вот таким бесславным оказался конец для игроков на трансферах которых настаивал Аллегри. ДиМа, Паредес, Погба - все мимо. А ведь еще ему купили одного из лучших напов лиги Влаховича, лучшего защитника Бремера.. Больше 100 лямов за два трансфера - ни один клуб Серии А себе подобного позволить не может. А учитывая зарплаты всех пятерых.. То качество игры, про результаты промолчим, что демонстрировала такая команда - ни в какие ворота. Полный провал.
Но он по прежнему будет стоять у руля так называемого "проекта", грустно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Интер Майами вместо месси подпишет ди Марию и на этом ок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iam Niam
Ответ Дмитрий Шмелев
Какой смысл, про это говорить, я конечно согласен с тобой, но... Юве был бы 2.. Ну пусть 4..все равно ФФи не дала бы попасть в 4 ку.. Какой смысл то.. Алеггри по очкам залез в топ 4.. Так что все ок с его стороны.. А кто надеялся на скудетто,ну как по не нереально в этом году было
Учитывая ситуацию с игроками на начало сезона, да, сложный сезон был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий