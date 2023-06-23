Месси о фанатах «ПСЖ»: «Вначале прием был хорошим, но потом ко мне стали относиться иначе. Такое случалось с Мбаппе, Неймаром. Ситуация запомнилась анекдотичной»

Лионель Месси высказался касательно взаимоотношений с болельщиками «ПСЖ».

«Я перешел в «ПСЖ», потому что мне понравился клуб, потому что у меня было достаточно друзей и людей, которых я знал в команде. Мне казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем в других командах, в которые я мог бы перейти.

Но правда в том, что адаптация далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал. Адаптироваться к новым изменениям было сложно, хоть я и знал людей в команде и поддерживал с ними отношения.

Я поздно присоединился к клубу, у меня не было предсезонки. Мне и семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было непросто.

Думаю, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков «ПСЖ», которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале.

У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром или Мбаппе ранее.

Я всегда запоминаю то, как люди уважали меня, поскольку я уважал всех с тех пор, как перешел в «ПСЖ». Ситуация запомнилась анекдотичной», – сказал Лионель Месси.