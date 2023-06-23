Месси о фанатах «ПСЖ»: «Вначале прием был хорошим, но потом ко мне стали относиться иначе. Такое случалось с Мбаппе, Неймаром. Ситуация запомнилась анекдотичной»
Лионель Месси высказался касательно взаимоотношений с болельщиками «ПСЖ».
«Я перешел в «ПСЖ», потому что мне понравился клуб, потому что у меня было достаточно друзей и людей, которых я знал в команде. Мне казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем в других командах, в которые я мог бы перейти.
Но правда в том, что адаптация далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал. Адаптироваться к новым изменениям было сложно, хоть я и знал людей в команде и поддерживал с ними отношения.
Я поздно присоединился к клубу, у меня не было предсезонки. Мне и семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было непросто.
Думаю, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков «ПСЖ», которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале.
У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром или Мбаппе ранее.
Я всегда запоминаю то, как люди уважали меня, поскольку я уважал всех с тех пор, как перешел в «ПСЖ». Ситуация запомнилась анекдотичной», – сказал Лионель Месси.
Это зона анекдота. Такой дикий культ поклонения Мбаппе сотворили, что до абсурда доходит. Тот уже не стесняясь об клуб ноги вытирает и шейхов на бабло разводит, шантажируя уходом, а у ручного ультрас крайним оказался "стагнировавший" Месси, который ту же стату умудряется выбивать, что и пиковый Мбаппе.
Интересно, на какие такие деньги ?
Стал великим на все времена!
Реальность: анекдотическая ситуация
Его встречали в Париже как Бога, даже Эйфелеву башню подсветили ради такого дела. Плюс дали ему ЗМ.
Токсичность в клубе (и культа Мбаппе) в клубе начали процветать уже во время Месси в нем. Впрочем, сам Лео в этом точно не виноват. Но когда он переходил туда - это был 100% вариант: легчайшая лига, гарантированных пару титулов и хорошая стата на лорьянах, крутой состав и шанс пошуметь в ЛЧ. Реальность оказалась суровее, как и у КР в МЮ))