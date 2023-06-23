Месси о фанатах «ПСЖ»: «Вначале прием был хорошим, но потом ко мне стали относиться иначе. Такое случалось с Мбаппе, Неймаром. Ситуация запомнилась анекдотичной»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси высказался касательно взаимоотношений с болельщиками «ПСЖ».

«Я перешел в «ПСЖ», потому что мне понравился клуб, потому что у меня было достаточно друзей и людей, которых я знал в команде. Мне казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем в других командах, в которые я мог бы перейти.

Но правда в том, что адаптация далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал. Адаптироваться к новым изменениям было сложно, хоть я и знал людей в команде и поддерживал с ними отношения. 

Я поздно присоединился к клубу, у меня не было предсезонки. Мне и семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было непросто.

Думаю, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков «ПСЖ», которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале.

У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром или Мбаппе ранее.

Я всегда запоминаю то, как люди уважали меня, поскольку я уважал всех с тех пор, как перешел в «ПСЖ». Ситуация запомнилась анекдотичной», – сказал Лионель Месси.

52 комментария

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angliiskiilion
руководство ПСЖ это анекдот по сути
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Barca_mania
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фаны ПСЖ настоящие 🤡🤡🤡
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blaugrano
Как можно называть ПСЖ зоной комфорта?
Это зона анекдота. Такой дикий культ поклонения Мбаппе сотворили, что до абсурда доходит. Тот уже не стесняясь об клуб ноги вытирает и шейхов на бабло разводит, шантажируя уходом, а у ручного ультрас крайним оказался "стагнировавший" Месси, который ту же стату умудряется выбивать, что и пиковый Мбаппе.
+28
-9
+19
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takehiko
Ответ angliiskiilion
руководство ПСЖ это анекдот по сути
Как и сам клуб в последнее время
+21
-3
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AF007
Ответ Крыс Пол
Ожидания болельщиков ПСЖ: наконец-то король футбола поможет нам взять ЛЧ Реальность: анекдотическая ситуация
ПСЖ хотя бы в чемпионате на 4 место не рухнул, в отличие от...
+14
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Dahl
Лео, если хочешь абсолютно искренних болельщиков, которые верят в команду, какой бы ни был счёт, никогда не свистят своим игрокам и поддерживают всегда, то приезжай к вам в воронежский «Факел»! Единственное, чтобы попасть в состав, придётся выполнять тренерские установки и бороться за каждый мяч, но по матчам сборной мы знаем, что ты это умеешь
+9
-2
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Caterina
Ответ Moscwow
Золотой мяч за 5 пенок в 7 матчах. Вот это будет анекдот
Анекдот про 5 пенок - это уже баян))
+9
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Christos NB
Ответ blaugrano
Как можно называть ПСЖ зоной комфорта? Это зона анекдота. Такой дикий культ поклонения Мбаппе сотворили, что до абсурда доходит. Тот уже не стесняясь об клуб ноги вытирает и шейхов на бабло разводит, шантажируя уходом, а у ручного ультрас крайним оказался "стагнировавший" Месси, который ту же стату умудряется выбивать, что и пиковый Мбаппе.
согласен Месси давно уже не на пике и играет на равных с лучшими игроками планеты как холланд мбаппе если бы играл пиковый Месси 2010-2012 года то от мбаппе и Холланда молланда как его ещё там ничего бы от них не осталось Месси бы их даже не заметил так же и с Роналду на пике он бы тоже в целом их не заметил.
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Burel
Ответ Саша Казенкинский
Новый анекдот. Реал искусственный мешок. Понял)
реал всем мешкам мешок, ещё, когда твои родители не родились. Они в 50х уже закупили кучу звёзд: Ди Стефано, Пушкаша.
Интересно, на какие такие деньги ?
+6
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Burel
Ответ Black Phoenix
Комментарий удален модератором
у реала такие же, кстати
+12
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Ilya Petrov
Ответ Christos NB
согласен Месси давно уже не на пике и играет на равных с лучшими игроками планеты как холланд мбаппе если бы играл пиковый Месси 2010-2012 года то от мбаппе и Холланда молланда как его ещё там ничего бы от них не осталось Месси бы их даже не заметил так же и с Роналду на пике он бы тоже в целом их не заметил.
Зачем так далеко уходить? Взять к примеру последние 2 сезона Месси в Барселоне: 19-20 - В Ла Лиге (25+21), 20-21 (30+9). При этом очевидно, что по сути почти вся созидательная часть игры строилась на нём.
+4
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Barca, Liverpool_forever
Нормально, вышел из зоны комфорта в Барсе и именно поэтому провел мощнейший ЧМ и взял ЧМ.
Стал великим на все времена!
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S1rAlex
Ответ Станислав Л
в сборной зона комфорта?
Конечно! На него вся нация молится, а футболисты сами говорили, что готовы умирать за него. В таких условиях он бесподобен, что и доказал на ЧМ.
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Манковский
Хорошо что Лео ушёл. ПСЖ клоунский клуб и фанаты у него такие же.
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иц а мэн
Ответ S1rAlex
чтоб рухнуть на 4 место в карманной лиге доставки пиццы, надо на матчи ввосьмером выходить, наверное)))
почему псж до месси проиграл лиллю в этой карманной лиге?
+2
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Крыс Пол
Ожидания болельщиков ПСЖ: наконец-то король футбола поможет нам взять ЛЧ

Реальность: анекдотическая ситуация
+15
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Нурлан Агзамов
Лео ты просто интроверт, всё нормально Бро.
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Сергей Котов
все нормально Лео!он не плохо играл.зато выйля из зоны комфорта поперло в сборной!это не совпадение.так в жизни бывает.Копа.Финалиссима.ЧМ.за полтора года. и во всех победных турнирах он лучший.пусть радуется скдьбе что так получилось.а играл он не хуже пикового мбаппе..а болелы просто идиоты с большой буквы.
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Станислав Л
Ответ S1rAlex
Конечно! На него вся нация молится, а футболисты сами говорили, что готовы умирать за него. В таких условиях он бесподобен, что и доказал на ЧМ.
так получается, он - лидер? А то писали, что нет
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&_Bishep_&
Ответ Moscwow
Золотой мяч за 5 пенок в 7 матчах. Вот это будет анекдот
Совершенно верно. Но я не стал бы недооценить роль вратаря Мартинеса, главного творца победы на КМ.
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ЧеБурашка
Гномьи сказки
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S1rAlex
Ответ Caterina
Он пошел в неблагополучный клуб, с неадекватным клубным руководством, и соответственно, вечно недовольными болелами. И культом Мбаппе. В этом клубе никто не играет за футболку, разве что Верратти, которого тоже облили помоями болелы недавно, и также обхаянный Маркиньос. Тем не менее до ЧМ дела у него там шли вполне неплохо в этом сезоне. После ЧМ - полкоманды перестало играть, да ещё лягушки озлились за финал.
Неблагополучный клуб? С каких пор клубы, отдающие 222 млн за футбика, стали неблагополучными?)
Его встречали в Париже как Бога, даже Эйфелеву башню подсветили ради такого дела. Плюс дали ему ЗМ.
Токсичность в клубе (и культа Мбаппе) в клубе начали процветать уже во время Месси в нем. Впрочем, сам Лео в этом точно не виноват. Но когда он переходил туда - это был 100% вариант: легчайшая лига, гарантированных пару титулов и хорошая стата на лорьянах, крутой состав и шанс пошуметь в ЛЧ. Реальность оказалась суровее, как и у КР в МЮ))
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pasmike
Так играть надо лучше в важнейших матчах... Вот и вся отгадка...
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Айрат Ситдиков
Ответ Black Phoenix
Комментарий удален модератором
Норм ты прошелся по пользователям спорца, хотя сам являешься ярким представителем нашего коммьюнити, так сказать)
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wshnmn
Просто они не заслужили божество!
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