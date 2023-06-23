«Ювентус» попрощался с Паредесом. Хавбек возвращается в «ПСЖ» после года в аренде

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия трансферы Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес больше не будет выступать за «Ювентус».

Итальянский клуб объявил об уходе полузащитника. После года, проведенного в аренде, аргентинец возвращается в «ПСЖ».

За 35 матчей в составе туринцев 28-летний игрок забил один гол и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Egor Aleksandrovich
как же удачно Зенит его в свое время слил за большие деньжищи, просто браво)
+22
-2
+20
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Egor Aleksandrovich
как же удачно Зенит его в свое время слил за большие деньжищи, просто браво)
Ну игрок он хороший,просто беда с характером
+11
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+9
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T622222
Никому не нужен наш топище 🤣💦💦
+7
-3
+4
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Los Galácticos
Ну как попрощался, просто дал сапогом под зад.
+6
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Пользователь заблокирован
Если нужно со всей силы пнуть в скамейку команды соперника и всего лишь отделаться горчичником, то вы знаете к кому обращаться:)
+3
-2
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mr kovalsky
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну игрок он хороший,просто беда с характером
Скорее с головой
+1
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razoblachitel
Ответ Egor Aleksandrovich
как же удачно Зенит его в свое время слил за большие деньжищи, просто браво)
до сих пор удивляюсь, как они так смогли
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vel
С первых слухов, о желании Аллегри видеть его в Ювентусе, писал что это будет ненужный, ничем неоправданный, провальный для клуба трансфер.

Хотя аллегрофилы, со "знанием дела" утверждали, что Локателли с ролью реджисты не справляется и Паредес самое оно, последняя недостающая деталь в пазле футбола Аллегри.

Время все расставило по местам.
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юра георгиевский
Юве поступил очень мудро. Зачем им этот психованный неликвид ...?! Обратно слил его французам. А как же здорово его продал в ПСЖ , Зенит с прибылью в €24 млн, купил у Ромы за €23 млн, а потом продал ПСЖ за €47 млн, отличная сделка, сто процентов прибыль. Как можно было его купить за €47 млн. .....?! Французы конечно клоуны.
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Дима Розум
Респект
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юра георгиевский
Ответ vel
С первых слухов, о желании Аллегри видеть его в Ювентусе, писал что это будет ненужный, ничем неоправданный, провальный для клуба трансфер. Хотя аллегрофилы, со "знанием дела" утверждали, что Локателли с ролью реджисты не справляется и Паредес самое оно, последняя недостающая деталь в пазле футбола Аллегри. Время все расставило по местам.
Паредес — это недоделанный футболист с психованным характером.
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