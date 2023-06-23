«Ювентус» попрощался с Паредесом. Хавбек возвращается в «ПСЖ» после года в аренде
Леандро Паредес больше не будет выступать за «Ювентус».
Итальянский клуб объявил об уходе полузащитника. После года, проведенного в аренде, аргентинец возвращается в «ПСЖ».
За 35 матчей в составе туринцев 28-летний игрок забил один гол и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Хотя аллегрофилы, со "знанием дела" утверждали, что Локателли с ролью реджисты не справляется и Паредес самое оно, последняя недостающая деталь в пазле футбола Аллегри.
Время все расставило по местам.