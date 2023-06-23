«Ювентус» попрощался с Паредесом. Хавбек возвращается в «ПСЖ» после года в аренде

Леандро Паредес больше не будет выступать за «Ювентус».

Итальянский клуб объявил об уходе полузащитника. После года, проведенного в аренде, аргентинец возвращается в «ПСЖ».

За 35 матчей в составе туринцев 28-летний игрок забил один гол и отдал один результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Продажа Паредеса – важный шаг к гегемонии «Зенита». Так подписали топ-новичков и заложили фундамент золотой команды