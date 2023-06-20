Депутат Валуев о том, что в Минспорта не помогли Промесу получить паспорт РФ: «Выверенное решение»

Теги Спартак Николай Валуев премьер-лига Россия происшествия Государственная дума Министерство спорта России Квинси Промес натурализация Футбол

Николай Валуев похвалил Минспорта за отказ помогать Квинси Промесу получить паспорт РФ.

Промес был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

– Ситуация с футболистом «Спартака» Квинси Промесом вне моего внимания, не слежу за этим.

– Правильно ли поступило Министерство спорта России, отказавшись помогать Промесу в получении гражданства РФ?

– Да, Минспорт принял выверенное решение, – сказал депутат Госдумы.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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17 комментариев

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Геннадий Тимченко
Валуев настоящий мыслитель-депутат: шо случилось❓я не в курсе, ребята🤷а минспорт правильно поступил❓да, выверенное решение🤡🤣
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Igor Vasilyev
Не слежу, но решение выверенное.
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Wasilij Petrow
19 янв. 2006 г. произошёл бой между Валуевым и 61-летним охранником парковки Юрием Сергеевым. Чемпион победил за явным преимуществом: у Сергеева черепно-мозговая травма и переломы трёх рёбер. Расследование прекращено за отсутствием состава преступления.
Это вам не гейропа.
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Тиджани Бабангида
Валуев уже отвечает как истинный депутат - размыто и уклончиво. На всякий случай как- бы и «вне внимания», но при этом и «выверенное решение».
+4
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+3
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Strateg 7
Валуев про свою легендарно украденную победу у Холифилда: "Выверенное решение судей"
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Доктор Верховцев
Депутат Валуев...
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MihuS
Николай ответ не на тот вопрос прочитал на листике, видимо.
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Spaten
Книгу не читал, но осуждаю
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Кан и Баллак сидят в баре
Терюшков , Свищёв, Валуев и ко... Они вообще чем-нибудь занимаются, кроме давания интервью?
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deimon7.7
Ответ Геннадий Тимченко
Валуев настоящий мыслитель-депутат: шо случилось❓я не в курсе, ребята🤷а минспорт правильно поступил❓да, выверенное решение🤡🤣
Мыслитель из него, я бы сказал, на тоненького.
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Геннадий Тимченко
Ответ deimon7.7
Мыслитель из него, я бы сказал, на тоненького.
Посмотрите на Ютубе с каким лицом он вёл Спокойной ночи, малыши - полагаю, что многие детки после просмотра или не могли долго заснуть или часто просыпались в холодном поту🤣
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