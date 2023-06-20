Депутат Валуев о том, что в Минспорта не помогли Промесу получить паспорт РФ: «Выверенное решение»
Николай Валуев похвалил Минспорта за отказ помогать Квинси Промесу получить паспорт РФ.
Промес был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
– Ситуация с футболистом «Спартака» Квинси Промесом вне моего внимания, не слежу за этим.
– Правильно ли поступило Министерство спорта России, отказавшись помогать Промесу в получении гражданства РФ?
– Да, Минспорт принял выверенное решение, – сказал депутат Госдумы.
Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом
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