Депутат Валуев о том, что в Минспорта не помогли Промесу получить паспорт РФ: «Выверенное решение»

Николай Валуев похвалил Минспорта за отказ помогать Квинси Промесу получить паспорт РФ.

Промес был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в « », не посещал слушания по делу.

– Ситуация с футболистом « » вне моего внимания, не слежу за этим.

– Правильно ли поступило , отказавшись помогать Промесу в получении гражданства РФ?

– Да, Минспорт принял выверенное решение, – сказал депутат Госдумы.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом