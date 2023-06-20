Депутат Терюшков о Промесе: «В вопросах выдачи гражданства легионерам необходимо руководствоваться русскими прописными истинами. Например, семь раз отмерь, один – отрежь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Государственная дума Квинси Промес Роман Терюшков Спорт-Экспресс Футбол

Роман Терюшков прокомментировал приговор, вынесенный Квинси Промесу.

Полузащитник «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Россия всегда строго следовала букве международного права. Думаю, что этот случай не станет исключением после вступления в силу приговора суда.

Нужно ли давать Промесу гражданство России? В вопросах выдачи гражданства легионерам необходимо проявлять сдержанность и почаще руководствоваться русскими прописными истинами. Например, семь раз отмерь, один – отрежь», – сказал депутат Госдумы.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

19 комментариев

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corazón blanco
Один раз отрежь, в данном случае один раз воткни нож. Неплохой троллинг от Терюшкова)
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Злодей Спб
Радует, что депутат не процитировал русскую народную истину про два стула. Но она как нельзя лучше подходит к ситуации спартака в деле Промеса. Хороших вариантов нет.
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Jovana Jovičić
Ответ Spartakus1984
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Клаудиньо никого ножом не пырял, и наркотиками неограниченный круг лиц не травил
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tolstiy
Ответ corazón blanco
Один раз отрежь, в данном случае один раз воткни нож. Неплохой троллинг от Терюшкова)
ну или вспомнила матч спартака в питере....
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OhneNamee
Надеюсь, после следующего приговора Терюшков не снизит накал, и придумает новый соответствующий случаю каламбур. Что-то типа "эта ДОРОЖКА завела Промеса куда-то не туда, явно не к российскому гражданству"
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Lisnil
Ответ nb8dwryv56
Ну не может взрослый мужик, регулярно нести бред! Может прямо в зал Думы газпром какой-то газ пускает?
Он сам себе пускает и с ума сходит. Возрастное может быть?
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Lisnil
Ответ Честный контроль
Промеса выдать нидерландскому правосудию. ФКСМ расформировать!
Если прям очень страшно играть каждый раз, то можно и расформировать. Всё для душевного спокойствия болельщиков ЦСКА. В противном случае, причин не вижу
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Дмитрий Крутенко
Новый жизненный принцип для Промеса:

Будем резать, будем бить,
Будем Путина любить.
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Gunter1769
Опрос. Кому на этом ресурсе интересно мнение Терюшкова?
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Red_Marlboro_
Промес:7 раз отмерил,1 раз порезал,дайте мне паспорт,я сделал всё как написано в русских прописных истинах
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Overkiller
"..и почаще руководствоваться русскими прописными истинами. Например, бросайте нож, хватайте вилку - один удар - четыре дырки!"
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nb8dwryv56
Ну не может взрослый мужик, регулярно нести бред!
Может прямо в зал Думы газпром какой-то газ пускает?
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Честный контроль
Промеса выдать нидерландскому правосудию. ФКСМ расформировать!
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Ебздрогыч
Россия всегда строго следовала букве международного права.

Это очень смешно!
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Brennet
Промес – это Шура Балаганов европейского розлива.
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Spartakus1984
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Dizzod
на семь осуждённых одна амнистия
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