Роман Терюшков прокомментировал приговор, вынесенный Квинси Промесу.

Полузащитник « » был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Россия всегда строго следовала букве международного права. Думаю, что этот случай не станет исключением после вступления в силу приговора суда.

Нужно ли давать Промесу гражданство России? В вопросах выдачи гражданства легионерам необходимо проявлять сдержанность и почаще руководствоваться русскими прописными истинами. Например, семь раз отмерь, один – отрежь», – сказал депутат Госдумы.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом