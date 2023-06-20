Мостовой о приговоре Промеса: «Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт дадут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой прокомментировал новость о тюремном приговоре Квинси Промеса.

Полузащитник «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, «Спартак» будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт РФ дадут.

Это сильнейший имиджевый удар по «Спартаку». Если еще захотят, то власти Нидерландов могут шумиху поднять. К сожалению для «Спартака», очень резонансная ситуация», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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20 комментариев

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angry horse
легенды тарасовки - уголовники🤦‍♂️
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psycho
ещё и тренером станет быстрее, чем Мостовой
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Иван Алейников
Ответ Бухгалтер2021
у него контракт,он его соблюдает клуб тоже в чем проблема??
Пример Гринвуда (и много кого), дело закрыли, но МЮ не допускает к играм.
Одно дело, если понес наказание и погасил судимость, совершенно же другое у него - в бегах.
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prus_3
Твой дом — тюрь... Спартак!
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Sinister Kid
И без бумажки тренировать…
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damondiamond
это гг, даже когда клубы вернут в еврокубки, Промес сможет быть лишь звездой водокачки
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Сергей Жарковский
Промес становится в Спортс популярнее Винисиуса, да и внешне они чем-то похожи. Не расизм!
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Бухгалтер2021
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Ответ Иван Алейников
Пример Гринвуда (и много кого), дело закрыли, но МЮ не допускает к играм. Одно дело, если понес наказание и погасил судимость, совершенно же другое у него - в бегах.
клуб соблюдает контракт что не так?
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Spartakus1984
Ответ Иван Алейников
Пример Гринвуда (и много кого), дело закрыли, но МЮ не допускает к играм. Одно дело, если понес наказание и погасил судимость, совершенно же другое у него - в бегах.
А он в бегах?Его разыскивают?
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Spartakus1984
Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны(с).Поэтому недавно США вытянула из Российской тюрьмы баскетболистку Грайнер и отпустили у себя на свободу.Промес конечно не гражданин РФ,но РФ ничем не обязана Нидерлдандам, негативно настроенным против нашей страны.
В РФ бить людей ножом норма? Или все же Промес однозначный уголовник и там и тут?
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