Мостовой о приговоре Промеса: «Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт дадут»
Александр Мостовой прокомментировал новость о тюремном приговоре Квинси Промеса.
Полузащитник «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, «Спартак» будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт РФ дадут.
Это сильнейший имиджевый удар по «Спартаку». Если еще захотят, то власти Нидерландов могут шумиху поднять. К сожалению для «Спартака», очень резонансная ситуация», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом
Одно дело, если понес наказание и погасил судимость, совершенно же другое у него - в бегах.