Мостовой о приговоре Промеса: «Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт дадут»

Александр Мостовой прокомментировал новость о тюремном приговоре Квинси Промеса.

Полузащитник «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Думаю, «Спартак» будет пытаться защищать Промеса. Но другое дело, что даже в другом государстве перед законом все должны быть равны. Ясно, что он будет играть в России. Еще и паспорт РФ дадут.

Это сильнейший имиджевый удар по «Спартаку». Если еще захотят, то власти Нидерландов могут шумиху поднять. К сожалению для « », очень резонансная ситуация», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом