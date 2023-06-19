Губерниев о Промесе: «Если «Спартак» будет укрывать его – укроет преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев уверен, что «Спартаку» не стоит укрывать Квинси Промеса.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.

Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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36 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Pueblo
Что он за бред несет?! Нидерланды могут обратиться к властям России с просьбой об экстрадиции. Это так делается в межгосударственных отношениях. Работодатель обвиняемого/преступника тут вообще не при чём.
У нас с Нидерландами нет соглашения о выдаче преступников
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last_guard
Губашлеп полную чушь сморозил. Как может Спартак его укрывать? Или по его мнению клуб должен своими силами организовать экстрадицию в Нидерланды. Вообщем как обычно пьяный бред от клоуна-губашлепа.
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Промеса сливать не стоит..пока идут апелляции
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Сергей Жарковский
Таганка, все ночи полные огня...
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бойня
Ответ Н.Ф.
Комментарий удален модератором
Странно ты смешал политику и бытовуху😄😄
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Сибирский литовец
Рабинер : как убивали Спартак часть 4
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Alex1104
Спартак не принимает решения об экстрадиции, если вдруг поступит запрос от Нидерландов (он, кстати, поступит не в Спартак, если что). Спартак - работодатель. Далее всё зависит от контракта.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Алена Юричева
Губернией козел и этим все сказано!
Это здесь при чем? Даже сломаные часы дважды в сутки показывают правильное время
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Konstantin Zorin
Пока, никаких репутационных потерь Спартак не несёт. Промес осуждён по хулиганской статье. Практически, это такая же статья, как у Кокорина. Кроме того, вполне возможно, что после обжалования приговора, наказание сменят на условное, либо вообще отменят. И то, и другое репутацию Спартаку не испортит.
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Игорь Пичугин
Димас! Ты по утрам перестал конину пить? Только один ответ Да или Нет.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Pueblo
Это проблемы Нидерландов :) Тут еще нужно дождаться окончательного решения, а не факт, что оно будет с реальным сроком.
Думаешь условка возможно и он будет в Нидерланды мотаться отмечаться? ))) Тут скорее ему ещё срок докинут за наркоту, чем отменят наказание
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WelcomeBackPURE
Там уже после Заремы о репутации никто и не думает
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Gonzo754
Ответ last_guard
Губашлеп полную чушь сморозил. Как может Спартак его укрывать? Или по его мнению клуб должен своими силами организовать экстрадицию в Нидерланды. Вообщем как обычно пьяный бред от клоуна-губашлепа.
Слова «вообщем» не существует. В общем.
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Амин Чич
Ответ Н.Ф.
Комментарий удален модератором
Голландии давно не существует )))
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Смоки Кот
Ответ AminO2
– Если США немедленно не отправит Грайнер в Алькатрас - укроет преступницу от последствий. Да, она – флагманский баскетболист и хороший муж, но репутационные издержки важнее», – добавил хамментатор и в-теле-ведущий «Матч ТВ»
а какие законы США нарушила Грайнер?
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бойня
Я просто уверен, что он продолжит играть дальше, и сейчас посыпятся отмазки от Спартака что это очередной заговор против них
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Slavnov
Какие издержки?перед кем?вообще пофигу,кто чего там думает
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gninnur esrever*
Ну да, сейчас-то репутация просто кристальная
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Н.Ф.
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KOTOV71
Что значит " укрывать"? Спрячут в " подполье"? Зачем? Он ( Промес) кто? Политический деятель? Опальный журналист ( опять же политический)? Может разведчик какой-то? Он даже не Гражданин! Кто будет за него " встревать"? Выдадут,и забудут.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ой, Спартак скажет, что никого они не укрывают, и пусть голандцы приедут и арестуют его. Пффф, тоже мне проблема. И будет он играть как играл
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AminO2
– Если США немедленно не отправит Грайнер в Алькатрас - укроет преступницу от последствий.
Да, она – флагманский баскетболист и хороший муж, но репутационные издержки важнее», – добавил хамментатор и в-теле-ведущий «Матч ТВ»
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Dan Kennedy
Губерниев рассуждающий о репутации
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