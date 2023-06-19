Губерниев о Промесе: «Если «Спартак» будет укрывать его – укроет преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее»

Дмитрий Губерниев уверен, что «Спартаку» не стоит укрывать Квинси Промеса.

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в « », не посещал слушания по делу.

«За « » болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.

Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – сказал комментатор и телеведущий « ».

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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