Губерниев о Промесе: «Если «Спартак» будет укрывать его – укроет преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее»
Дмитрий Губерниев уверен, что «Спартаку» не стоит укрывать Квинси Промеса.
Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.
«За «Спартак» болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.
Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».
Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом
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Да, она – флагманский баскетболист и хороший муж, но репутационные издержки важнее», – добавил хамментатор и в-теле-ведущий «Матч ТВ»