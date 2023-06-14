«МЮ» может купить Расмуса Хейлунда, если не договорится о трансфере Виктора Осимхена.

Об этом журналист рассказал в интервью сайту Sportbonuskode.dk.

« » отправлял скаутов на матчи , а еще у агента игрока близкие отношения с руководством клуба. Это молодой топ-игрок, и он входит в список целей «Ман Юнайтед».

Если «Манчестер Юнайтед» захочет подписать талантливого молодого игрока на будущее, то Хейлунд будет первым вариантом.

Хейлунд – это инвестиция в будущее. Его трансфер зависит от того, удастся ли «Ман Юнайтед» подписать . Если они не смогут его купить, то подписание Хейлунда станет очень вероятным», – сказал Ди Марцио.

Датчанин перешел в «Аталанту» из австрийского «Штурма» минувшим летом. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 42 матчах за итальянский клуб.

Сообщалось, что « » оценивает его в 60 млн евро.

Статистику 20-летнего нападающего можно найти здесь.

Хейлунд об интересе «МЮ»: «Большой клуб, я что-то сделал правильно, наверное. Многим командам не хватает «девятки»

20-летний Хейлунд забил все 5 мячей Дании. Возможно, он самая быстрая девятка топ-лиг