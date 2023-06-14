«МЮ» может сделать предложение по Хейлунду из «Аталанты», если не договорится по Осимхену
«МЮ» может купить Расмуса Хейлунда, если не договорится о трансфере Виктора Осимхена.
Об этом журналист Джанлука Ди Марцио рассказал в интервью сайту Sportbonuskode.dk.
«Манчестер Юнайтед» отправлял скаутов на матчи Хейлунда, а еще у агента игрока близкие отношения с руководством клуба. Это молодой топ-игрок, и он входит в список целей «Ман Юнайтед».
Если «Манчестер Юнайтед» захочет подписать талантливого молодого игрока на будущее, то Хейлунд будет первым вариантом.
Хейлунд – это инвестиция в будущее. Его трансфер зависит от того, удастся ли «Ман Юнайтед» подписать Виктора Осимхена. Если они не смогут его купить, то подписание Хейлунда станет очень вероятным», – сказал Ди Марцио.
Датчанин перешел в «Аталанту» из австрийского «Штурма» минувшим летом. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 42 матчах за итальянский клуб.
Сообщалось, что «Аталанта» оценивает его в 60 млн евро.
Статистику 20-летнего нападающего можно найти здесь.
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