«МЮ» может сделать предложение по Хейлунду из «Аталанты», если не договорится по Осимхену

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Расмус Хейлунд Футбол

«МЮ» может купить Расмуса Хейлунда, если не договорится о трансфере Виктора Осимхена.

Об этом журналист Джанлука Ди Марцио рассказал в интервью сайту Sportbonuskode.dk.

«Манчестер Юнайтед» отправлял скаутов на матчи Хейлунда, а еще у агента игрока близкие отношения с руководством клуба. Это молодой топ-игрок, и он входит в список целей «Ман Юнайтед».

Если «Манчестер Юнайтед» захочет подписать талантливого молодого игрока на будущее, то Хейлунд будет первым вариантом.

Хейлунд – это инвестиция в будущее. Его трансфер зависит от того, удастся ли «Ман Юнайтед» подписать Виктора Осимхена. Если они не смогут его купить, то подписание Хейлунда станет очень вероятным», – сказал Ди Марцио.

Датчанин перешел в «Аталанту» из австрийского «Штурма» минувшим летом. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 42 матчах за итальянский клуб.

Сообщалось, что «Аталанта» оценивает его в 60 млн евро.

Статистику 20-летнего нападающего можно найти здесь.

Хейлунд об интересе «МЮ»: «Большой клуб, я что-то сделал правильно, наверное. Многим командам не хватает «девятки»

20-летний Хейлунд забил все 5 мячей Дании. Возможно, он самая быстрая девятка топ-лиг

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KAIR. BISHKEK
Ответ Е.Р.
Какой еще Гейлунд? Купите Лапушаро. Не Осимхен конечно, но покатит.
Очень смешно. Где в одноклассниках найти твой стендап?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Достойная будет замена Вегхорсту.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laudrup
Брали бы уже обоих и закрыли позицию нападающих на ближайшие лет 7-8 .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaviknat
Наша песня хороша... Кейн, Осимхен... В итоге Хейлунд, и то, купят ближе к сентябрю. Где-то за 80-90
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ savik-A.M.
Руководство Мю на собрании " Сити взяла "викинга" Холланда , что будем делать , а возьмём "викинга" Хейлунда " . Кстати в те игры что видел то парень хорош
теоретически, они могут даже быть однофамильцами, просто в одном случае норвежское написание, в другом датское.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Руководство Мю на собрании " Сити взяла "викинга" Холланда , что будем делать , а возьмём "викинга" Хейлунда " . Кстати в те игры что видел то парень хорош
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Интересно будет посмотреть на его игру в Манчестер Юнайтед
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
как минимум, Хейлунд не травмат, а значит уже лучше Марсиаля
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
И в чём его талант?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crocodildo
60 лямов за ноунейма, не многовато?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Папарацци уже пробивают, должно быть, билетные кассы авиакомпаний, не покупал ли ЭТХ билеты в Бергамо или Неаполь ? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red devi1
Достаточно перспективный нападающий и вроде подходящий тен хагу, но хотелось бы адекватный ценник в 40-50кк за 1 сезон в серии А и то не особо яркий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Скорее всего МЮ остановятся на Гринвуде)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан
Хейлунд нужен МЮ, но только на ротацию в дальнейшем, а так ждём Кейна. Хейлунд у него хорошо учился бы колотить голы в сетку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ savik-A.M.
Руководство Мю на собрании " Сити взяла "викинга" Холланда , что будем делать , а возьмём "викинга" Хейлунда " . Кстати в те игры что видел то парень хорош
Действительно хорош? Просто не смотрю Серию А, от слова совсем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий