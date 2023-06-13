«Аталанта» оценивает Хейлунда в 60 млн евро. Нападающий интересен «МЮ»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

«Аталанта» установила ценник за трансфер Расмуса Хелйнда.

Нападающий итальянской команды интересен «Манчестер Юнайтед». По данным Corriere della Sera, клуб из Бергамо оценивает трансферную стоимость футболиста в 60 миллионов евро. 

La Gazzetta dello Sport подтверждает, что «Аталанта» готова продать датчанина за такую сумму – клуб не хочет проявлять неуважение, отказавшись от такого предложения. Считается, что «Юнайтед» сможет заплатить 60 миллионов евро без особых проблем. 

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча, отличившись 9 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 20-летнего форварда можно найти здесь

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9 комментариев

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Dm Kznts
смешно
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А. Мостовой
Холланд на максималках
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Алексей Максимов
30 млн, не больше
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Николай Васильков
Интересно мне, что такого выдающегося в нападающем с 9 голами в Серии А? Фамилия созвучная с Эрлингом?
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<~Inter~>
А чего МЮ хотел? Он только перешёл в Аталанту и уверенно провёл свой первый сезон. У клуба нет причин для его продажи и все знают, что в АПЛ за такие деньги его может позволить любой клуб. МЮ недавно за Диалло вроде больше 30 млн заплатил, хотя парень даже не был основным в клубе
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laudrup
Хотел бы, чтобы он перешёл.
МЮ получит форварда на 5-7 лет.
Через год он будет стоить 100+ .
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ZamoRano
Что-то очень дёшево для нашего маню, но статистика впечатляет, видимо поняли, что игрок такого уровня за проэкт ещё не играл...
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misha.corp
Подпись "интересен МЮ" это как бирка на продуктах "Веган" или "Без глютена". Сразу +100% к ценнику
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пей
Если смогут провернуть трансфер именно за эту сумму еще останется где-то 200 миллионов долга по кредиту выплатить американскому сопредседателю Пальюке и затем семья Перкасси сможет обратно выкупить Аталанту)
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