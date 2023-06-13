«Аталанта» оценивает Хейлунда в 60 млн евро. Нападающий интересен «МЮ»
«Аталанта» установила ценник за трансфер Расмуса Хелйнда.
Нападающий итальянской команды интересен «Манчестер Юнайтед». По данным Corriere della Sera, клуб из Бергамо оценивает трансферную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
La Gazzetta dello Sport подтверждает, что «Аталанта» готова продать датчанина за такую сумму – клуб не хочет проявлять неуважение, отказавшись от такого предложения. Считается, что «Юнайтед» сможет заплатить 60 миллионов евро без особых проблем.
В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча, отличившись 9 голами и 2 результативными передачами. Подробную статистику 20-летнего форварда можно найти здесь.
МЮ получит форварда на 5-7 лет.
Через год он будет стоить 100+ .