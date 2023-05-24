«МЮ» хочет купить Кейна и Маунта летом. Тен Хаг «одержим» Харри, но тратить все лето на переговоры не будут

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Эрик тен Хаг Виктор Осимхен Мэйсон Маунт Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Харри Кейна и Мэйсона Маунта летом.

Как пишет The Guardian, манчестерский клуб постарается смягчить переговоры с «Тоттенхэмом» по Кейну, сделав предложение о его трансфере максимально быстро.

Эрик тен Хаг хочет видеть в команде нового нападающего, и Кейн занимает первое место в списке его целей. Также в шорт-лист входят Виктор Осимхен («Наполи») и Расмус Хейлунд («Аталанта»). Осимхена оценивают в 150 млн евро, из-за чего «Ман Юнайтед» не может позволить себе его трансфер.

Если «МЮ» подпишет Хейлунда этим летом, то его будут рассматривать как приобретение на будущее. В клубе считают, что он не будет готов стать основным форвардом команды уже в следующем сезоне. «МЮ» полагает, что в случае трансфера Хейлунда должен будет купить еще одного нападающего.

В «МЮ» понимают, что убедить Дэниэла Леви отпустить Кейна из «Тоттенхэма» будет нелегко. Есть ощущение, что он может попытаться удержать Харри, хоть его контракт и рассчитан до лета 2024 года. Существует вероятность, что «Тоттенхэм» не отпустит Кейна этим летом и потеряет его бесплатно в следующем году.

«МЮ» считает, что переход Кейна превратит их в команду, претендующую на титул. Поэтому клуб намерен попытаться договориться с Леви.

При этом «МЮ» не хочет тратить все лето на попытку подписать Харри. Клуб сделает предложение в начале трансферного окна, надеясь, что его размер убедит Леви отпустить форварда. Отмечается, что тен Хаг «одержим» Кейном.

Кроме того, тен Хаг сконцентрирован на усилении полузащиты. В «МЮ» считают, что обладают хорошими шансами на покупку Мэйсона Маунта у «Челси».

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33 комментария

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Pucheslav
Ответ Ебздрогыч
Тен Хаг «одержим» Харри - звонит по ночам и дышит в трубку?
с Марсьялем и Вегхорстом в команде еще и не таким заниматься начнёт
+50
0
+50
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Ебздрогыч
Тен Хаг «одержим» Харри - звонит по ночам и дышит в трубку?
+38
-5
+33
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laudrup
Всё логично. Заиграет в АПЛ Осимхен или нет, никто не знает. Кейн -это гарантия 20+ голов за сезон. Хейлунд, за которым я давно смотрю, тоже будет кстати. Парень, невероятно перспективный и цена на него будет только расти.
+28
-4
+24
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Ихарь Окенфэйлов
Кейну пора бы уже перейти в клуб, где он сможет взять несколько трофеев, под конец карьеры. Преданность одному клубу это конечно почётно, но пару медалек на память здорово сохранить будет. Как Батистута примерно в своё время.
+14
-3
+11
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Питер Пэн
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Кейну пора бы уже перейти в клуб, где он сможет взять несколько трофеев, под конец карьеры. Преданность одному клубу это конечно почётно, но пару медалек на память здорово сохранить будет. Как Батистута примерно в своё время.
МЮ - это тоже не гарантия трофеев. В Баварии точно не хватает, после ухода Леви, наконечника и страйкера
+11
-4
+7
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Милан 737_
Странно что у МЮ до сих пор нет топового центр нападающего ...
+6
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+5
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Oleg Pepel
Ураган нужен, как воздух. Никакой Неймар, Мбаппе, Осимхен и близко не нужны. Маунт.. м.б. встроит, но очень сомнительно
+3
0
+3
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Сергей Алексеев
Ответ Питер Пэн
МЮ - это тоже не гарантия трофеев. В Баварии точно не хватает, после ухода Леви, наконечника и страйкера
в этом году МЮ выиграли кубок
+3
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Mike Sales
Ответ kokakoka
А Неймар?
только не его
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stanvixx
Ответ Питер Пэн
МЮ - это тоже не гарантия трофеев. В Баварии точно не хватает, после ухода Леви, наконечника и страйкера
Как показывает этот сезон, МЮ, как раз, является большим гарантом трофеев, чем безалаберная Бавария ))
+3
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DolJun
лучше уж 150 лямов за кейна отдать нежели за осимхена. понятно что условно в мю леви охотнее продаст чем в челси, даже если сам кейн захочет с почем воссоединиться. но что-то мне кажется что кейн останется в шпорах до конца
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Питер Пэн
МЮ - это тоже не гарантия трофеев. В Баварии точно не хватает, после ухода Леви, наконечника и страйкера
Согласен. Я и не имел ввиду конкретно МЮ
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wshnmn
Мэйсона жаль терять, но за приемлемую сумму можно продать.
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Диер Ташкент
Кейна надо брать по любому МЮ. Надеюсь клуб в итоге и заберёт его. А вместо Маунта лучше усилить правый фланг обороны и взять центрального защитника было бы хорошим ходом от МЮ. Ибо полузащита более менее укомплектовано
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
лучше уж 150 лямов за кейна отдать нежели за осимхена. понятно что условно в мю леви охотнее продаст чем в челси, даже если сам кейн захочет с почем воссоединиться. но что-то мне кажется что кейн останется в шпорах до конца
Что с Маунтом случилось? Вроде хорошо начинал, а потом как-то на спад пошёл
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Сергей Штырков
Ответ Леван Мкртчян
Попробуй перечитать заново мой комментарий и тот комментарий на который я ответил...... и вспомнить значение слова ’одержим’ во всяких хоррорах и мистических триллерах. Так понятнее будет
Обьясни пожалуйста для тупых, потому что я тоже ничего не понял =(
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Dm Kznts
Ответ avcgloronalduMU
надо из Лестера ещё взять меддисона и Барнса
предложи еще роналду вернуть )))
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1CEMAN
Ответ Леван Мкртчян
Неа. Тен Хааг просыпается в холодном поту по ночам и ловит флешбеки из финала ЛЧ с Ливерпулем . А еще , почему-то, беспричинно, хейтит Колина Фаррела
какой финал лч с ливером? и причем тут Тен хаг?
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Naseer Amir
лучше Рамуша, Осимхена или Кудуса в нападении, а в полузащите в Брайтоне есть один японец, арг и парагваец.
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Sindikat1986
Надо Райса забирать
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1CEMAN
Ну, эт чересчур мудрёно. В данном контексте явно другой смысл слова "одержим".
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Shadow1882
Леви не продаст никому в АПЛ по зарубежной цене
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Artak Hunanyan
а что Леви Кейна дешевле отдаст?! сомнительно
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Killyr
Купить этих трёх и расчистить авгиевы конюшни будет очень хорошим усилением для МЮ.
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Pushkin_CR7
В итоге Хейлунд будет настоящим, а не будущим.
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