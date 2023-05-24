«МЮ» хочет купить Кейна и Маунта летом. Тен Хаг «одержим» Харри, но тратить все лето на переговоры не будут

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Харри Кейна и Мэйсона Маунта летом.

Как пишет The Guardian, манчестерский клуб постарается смягчить переговоры с « » по , сделав предложение о его трансфере максимально быстро.

хочет видеть в команде нового нападающего, и Кейн занимает первое место в списке его целей. Также в шорт-лист входят Виктор Осимхен (« ») и Расмус Хейлунд («Аталанта»). Осимхена оценивают в 150 млн евро, из-за чего « » не может позволить себе его трансфер.

Если «МЮ» подпишет Хейлунда этим летом, то его будут рассматривать как приобретение на будущее. В клубе считают, что он не будет готов стать основным форвардом команды уже в следующем сезоне. «МЮ» полагает, что в случае трансфера Хейлунда должен будет купить еще одного нападающего.

В «МЮ» понимают, что убедить Дэниэла Леви отпустить Кейна из «Тоттенхэма» будет нелегко. Есть ощущение, что он может попытаться удержать Харри, хоть его контракт и рассчитан до лета 2024 года. Существует вероятность, что «Тоттенхэм» не отпустит Кейна этим летом и потеряет его бесплатно в следующем году.

«МЮ» считает, что переход Кейна превратит их в команду, претендующую на титул. Поэтому клуб намерен попытаться договориться с Леви.

При этом «МЮ» не хочет тратить все лето на попытку подписать Харри. Клуб сделает предложение в начале трансферного окна, надеясь, что его размер убедит Леви отпустить форварда. Отмечается, что тен Хаг «одержим» Кейном.

Кроме того, тен Хаг сконцентрирован на усилении полузащиты. В «МЮ» считают, что обладают хорошими шансами на покупку Мэйсона Маунта у «Челси».

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