«МЮ» лидирует в борьбе за Осимхена. Скауты «Челси» были на игре с «Монцей» (0:2) – форвард их не впечатлил, но клуб продолжает работать над трансфером

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Монца Виктор Осимхен Футбол

«Челси» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

Как сообщает неаполитанская газета Il Mattino, два члена скаутской команды «Челси» посетили матч между «Наполи» и «Монцей» (0:2), которую Осимхен отыграл целиком. Отмечается, что действия форварда в этой игре не очень-то впечатлили скаутов «Челси».

Несмотря на это, лондонский клуб уже работает над трансфером нападающего. При этом, как сообщается, в борьбе за него лидирует «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом еще в августе прошлого года, но с тех пор к борьбе за Осимхена подключились «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ». У Де Лаурентиса прекрасные отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи. Из неаполитанского клуба в «ПСЖ» переходили Фабиан Руис, Эдинсон Кавани и Эсекиэль Лавесси.

Де Лаурентис может попытаться продлить контракт с Осимхеном, но не станет значительно превышать потолок зарплат, установленный в «Наполи».

Клуб продаст Осимхена, если получит «огромное» предложение по нему. Посредники уже работают над возможной сделкой. Эти же посредники привлекли внимание «Ман Юнайтед» к защитнику «Наполи» Ким Мин Чжэ.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 28 голов и 4 результативные передачи в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Это гениально - просматривать игрока, который только что выиграл чемпионство, там вся команда пьяная и без какой-либо мотивации
+119
-4
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Осимхен не впечатлил. То ли дело Мудрик.
+68
-3
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Форвард их не впечатлил, но слить 150 мультов куда то хочется) Типичный Боули)
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кuraakula belov
Они серьёзно посматривали Осимхена только после того как Наполи стал чемпионом и вся команда уже болт положила на оставшиеся матчи?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ Ебздрогыч
Это гениально - просматривать игрока, который только что выиграл чемпионство, там вся команда пьяная и без какой-либо мотивации
вот тоже об этом сразу подумал. Приехать за пару туров до конца чемпионата, когда команда уже выиграла чемпионство и играет вообще без мотивации с единственной целью не получить травму
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Скауты Челси гениальные ребята, выбрали матч для просмотра действий Осимхеном очень удачный, когда команда уже чемпион и доигрывает чемпионат. Что они хотели увидеть по такой игре?)
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Ебздрогыч
Это гениально - просматривать игрока, который только что выиграл чемпионство, там вся команда пьяная и без какой-либо мотивации
ну и хорошо. Не стоит такого игрока губить в этом мешке
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grip
Это все что нужно знать об управлении в сегодняшнем Чели
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Answer1
Позиции МЮ очень шаткие, на самом деле, вопрос с продажей клуба далек от завершения, сомневаюсь, что до конца лета закроют вопрос, в такой ситуации Глейзеры вряд ли будут выделять огромный бюджет на трансферы, соответственно существует риск повторения зимнего ТО. В этом случае, я бы обратил внимание на аренду Лукаку. Почему-то есть уверенность, что Тен Хаг способен заставить Рома забегать. Свой лучший футбол Лукаку показывает у жестких тренеров, которые заставляют пахать - у Маура он забил почти 30, у Конте еще больше. Тен Хаг из той же категории тренеров, вполне может помочь реанимировать карьеру.
я не понимаю , ты что сейчас пытаешься лукаку клубу обратно впарить? 🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaxongir Shodiev
Уже середнчки АПЛ охотятся за топовыми нападающими....
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
Ответ Андрей Хенто
Скауты Челси гениальные ребята, выбрали матч для просмотра действий Осимхеном очень удачный, когда команда уже чемпион и доигрывает чемпионат. Что они хотели увидеть по такой игре?)
Ну справедливости ради нужно отметить, что один из самых важных факторов при покупке дорогостоящего игрока: это профессионализм и дисциплина.
Понятно что чемпионом стал, там возможно бухач был и прочий угар, но раз уж вышел на поле, то всё равно нужно не падать ниже определенного уровня класса. Иначе в чем смысл вообще выходить? Да и тренерский штаб Наполи тоже странные: если знали что игроки ушли в отрыв, то могли и запасных поставить в состав или дубль подтянуть. По-любому нашли бы голодных и мотивированных ребят, готовых выйти в майке Наполи и "грызть газон". А так какая-то клоунада получилась со всех сторон.

Впрочем, так же справедливости ради нужно заметить, что и скаут-службу и вообще менеджмент нынешнего Челси, тоже сложно назвать думающими профессионалами.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vik444
На каком месте в этой гонке Торпедо ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Burel
ну и хорошо. Не стоит такого игрока губить в этом мешке
Про какой из мешков ты говоришь?)
МЮ если что тоже тратит много,у них на одном фланге бегают два игрока по 100+ млн.Да и кто из форвардов заиграл в том же МЮ за последние так лет 4-5?Осимхему по хорошему ещё нужно в Наполи один сезон поиграть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Сыроежкин
Скорее Осимхена не впечатлил Челси)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рекорд в наших сердцах
Осимхен был на последней игре с Ноттингем Форест (2:2)
Челси его не впечатлил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Answer1
Позиции МЮ очень шаткие, на самом деле, вопрос с продажей клуба далек от завершения, сомневаюсь, что до конца лета закроют вопрос, в такой ситуации Глейзеры вряд ли будут выделять огромный бюджет на трансферы, соответственно существует риск повторения зимнего ТО. В этом случае, я бы обратил внимание на аренду Лукаку. Почему-то есть уверенность, что Тен Хаг способен заставить Рома забегать. Свой лучший футбол Лукаку показывает у жестких тренеров, которые заставляют пахать - у Маура он забил почти 30, у Конте еще больше. Тен Хаг из той же категории тренеров, вполне может помочь реанимировать карьеру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Ебздрогыч
Это гениально - просматривать игрока, который только что выиграл чемпионство, там вся команда пьяная и без какой-либо мотивации
Стать лучшим бомбардиром серии А для Осмиехена чем не мотивация
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
тащемта довольно деревянный игрок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timur_A
Клоуны. Осимхена они просматривают...
Контракт ему ещё предложите с полугодовым испытательным сроком и зарплатой на время испытательного срока в полтора МРОТа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ кuraakula belov
Они серьёзно посматривали Осимхена только после того как Наполи стал чемпионом и вся команда уже болт положила на оставшиеся матчи?
Усэйн Болт - Великий легкоатлет !
А Наполи , отыграв практически одним составом целый год , конечно , уже не тот …
Есть же какой-то предел возможностям человеческого организма !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ vik444
На каком месте в этой гонке Торпедо ?
На 16, как и в любой другой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Hefner
Форвард их не впечатлил, но клуб все равно работает над трансфером. Впрочем, ничего нового. Вся суть нынешней политики Челси. 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimirzavodovskiii@gmail.com
Для МЮ будет очень хорошее приобретение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Думаю здесь бессмысленно !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Ебздрогыч
Это гениально - просматривать игрока, который только что выиграл чемпионство, там вся команда пьяная и без какой-либо мотивации
Так Челси так и подписывает игроков просматривая одну игру
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий