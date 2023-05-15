«МЮ» лидирует в борьбе за Осимхена. Скауты «Челси» были на игре с «Монцей» (0:2) – форвард их не впечатлил, но клуб продолжает работать над трансфером

«Челси» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

Как сообщает неаполитанская газета Il Mattino, два члена скаутской команды «Челси» посетили матч между «Наполи» и «Монцей» (0:2), которую Осимхен отыграл целиком. Отмечается, что действия форварда в этой игре не очень-то впечатлили скаутов «Челси».

Несмотря на это, лондонский клуб уже работает над трансфером нападающего. При этом, как сообщается, в борьбе за него лидирует « ».

«Юнайтед» связался с президентом «Наполи» еще в августе прошлого года, но с тех пор к борьбе за подключились « », « » и «ПСЖ». У Де Лаурентиса прекрасные отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи. Из неаполитанского клуба в «ПСЖ» переходили Фабиан Руис, Эдинсон Кавани и Эсекиэль Лавесси.

Де Лаурентис может попытаться продлить контракт с Осимхеном, но не станет значительно превышать потолок зарплат, установленный в «Наполи».

Клуб продаст Осимхена, если получит «огромное» предложение по нему. Посредники уже работают над возможной сделкой. Эти же посредники привлекли внимание «Ман Юнайтед» к защитнику «Наполи» Ким Мин Чжэ.

В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 28 голов и 4 результативные передачи в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.