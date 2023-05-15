«МЮ» лидирует в борьбе за Осимхена. Скауты «Челси» были на игре с «Монцей» (0:2) – форвард их не впечатлил, но клуб продолжает работать над трансфером
«Челси» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.
Как сообщает неаполитанская газета Il Mattino, два члена скаутской команды «Челси» посетили матч между «Наполи» и «Монцей» (0:2), которую Осимхен отыграл целиком. Отмечается, что действия форварда в этой игре не очень-то впечатлили скаутов «Челси».
Несмотря на это, лондонский клуб уже работает над трансфером нападающего. При этом, как сообщается, в борьбе за него лидирует «Манчестер Юнайтед».
«Юнайтед» связался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом еще в августе прошлого года, но с тех пор к борьбе за Осимхена подключились «Челси», «Ньюкасл» и «ПСЖ». У Де Лаурентиса прекрасные отношения с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи. Из неаполитанского клуба в «ПСЖ» переходили Фабиан Руис, Эдинсон Кавани и Эсекиэль Лавесси.
Де Лаурентис может попытаться продлить контракт с Осимхеном, но не станет значительно превышать потолок зарплат, установленный в «Наполи».
Клуб продаст Осимхена, если получит «огромное» предложение по нему. Посредники уже работают над возможной сделкой. Эти же посредники привлекли внимание «Ман Юнайтед» к защитнику «Наполи» Ким Мин Чжэ.
В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 28 голов и 4 результативные передачи в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Понятно что чемпионом стал, там возможно бухач был и прочий угар, но раз уж вышел на поле, то всё равно нужно не падать ниже определенного уровня класса. Иначе в чем смысл вообще выходить? Да и тренерский штаб Наполи тоже странные: если знали что игроки ушли в отрыв, то могли и запасных поставить в состав или дубль подтянуть. По-любому нашли бы голодных и мотивированных ребят, готовых выйти в майке Наполи и "грызть газон". А так какая-то клоунада получилась со всех сторон.
Впрочем, так же справедливости ради нужно заметить, что и скаут-службу и вообще менеджмент нынешнего Челси, тоже сложно назвать думающими профессионалами.
МЮ если что тоже тратит много,у них на одном фланге бегают два игрока по 100+ млн.Да и кто из форвардов заиграл в том же МЮ за последние так лет 4-5?Осимхему по хорошему ещё нужно в Наполи один сезон поиграть
Челси его не впечатлил
Контракт ему ещё предложите с полугодовым испытательным сроком и зарплатой на время испытательного срока в полтора МРОТа...
А Наполи , отыграв практически одним составом целый год , конечно , уже не тот …
Есть же какой-то предел возможностям человеческого организма !