Хейлунд об интересе «МЮ»: «Большой клуб, я что-то сделал правильно, наверное. Многим командам не хватает «девятки»
Расмус Хейлунд прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «МЮ» провел переговоры с «Аталантой» о переходе Хейлунда. Форварда рассматривают в качестве запасного варианта на случай срыва трансфера Харри Кейна.
«Это большой клуб, и если пишут, что я им нужен, то я, должно быть, что-то сделал правильно.
Посмотрим, что получится. Я вполне могу себе представить, что этим летом многое может произойти в связи с чехардой нападающих. Многим клубам не хватает «девятки», так что что-то наверняка произойдет – посмотрим, коснется ли это меня.
Я счастлив в «Аталанте», в следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы. Мне хорошо здесь, а дальше посмотрим», – сказал Хейлунд.
Если брать универсала, то опытного 25+, иначе он будет как известная субстанция в проруби, ни туда ни сюда и не факт что будет мотивация развиваться если у тебя год-два не будет переть пушо ты еще слабенький чтобы все уметь на топовом уровне.