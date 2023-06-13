Хейлунд об интересе «МЮ»: «Большой клуб, я что-то сделал правильно, наверное. Многим командам не хватает «девятки»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «МЮ» провел переговоры с «Аталантой» о переходе Хейлунда. Форварда рассматривают в качестве запасного варианта на случай срыва трансфера Харри Кейна.

«Это большой клуб, и если пишут, что я им нужен, то я, должно быть, что-то сделал правильно.

Посмотрим, что получится. Я вполне могу себе представить, что этим летом многое может произойти в связи с чехардой нападающих. Многим клубам не хватает «девятки», так что что-то наверняка произойдет – посмотрим, коснется ли это меня.

Я счастлив в «Аталанте», в следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы. Мне хорошо здесь, а дальше посмотрим», – сказал Хейлунд.

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12 комментариев

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Мирзоанис Якубов
Идём давай, полюбасу хуже Марсьяля и Вегхорста быть не может
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blaugrano
У него есть всё, чтобы заиграть в АПЛ. Физически крепкий и хорошо сложен для 20 лет. Очень резкий и быстрый (чего стоит его гол с Лацио). Плюс уже и в сборной забивает.
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Алекс Мелкумян
Ответ Мирзоанис Якубов
Идём давай, полюбасу хуже Марсьяля и Вегхорста быть не может
Чет сомнительно, статистика у него не впечатляющая, даже в более слабых Австрии и Дании он мало забивал. В еврокубках голы в основном в квалификации и группе Лиги Конференции. В сборной в юношеских и молодежных возрастах тоже не впечатлял мягко говоря. В основной сборной у него всего 4 матча, хет-трик и дубль несильным финам и казахам. Аталанта еще и руки за него выкручивать будет, т.к. сама отвалила 17 млн, для МЮ заломят минимум 40. Ну хз, мне кажется это будет как с Марсиалем, и то в лучшем случае.
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Подкат Пенальтьевич
Откуда такой хайп по этому Хейлунду непонятно. Ничего выдающегося он в этом сезоне не показывал, даже по меркам Серии А не топ бомбардир.
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Мирзоанис Якубов
Ответ Алекс Мелкумян
Чет сомнительно, статистика у него не впечатляющая, даже в более слабых Австрии и Дании он мало забивал. В еврокубках голы в основном в квалификации и группе Лиги Конференции. В сборной в юношеских и молодежных возрастах тоже не впечатлял мягко говоря. В основной сборной у него всего 4 матча, хет-трик и дубль несильным финам и казахам. Аталанта еще и руки за него выкручивать будет, т.к. сама отвалила 17 млн, для МЮ заломят минимум 40. Ну хз, мне кажется это будет как с Марсиалем, и то в лучшем случае.
Дело не в его статистике, а в том, что он - пахарь. А именно такие сейчас МЮ нужны, кто выкладываться будут и играть всем сердцем, прессинговать защиту, быть универсалом. Вегхорсты, только более молодые и с потенциалом. Так-то у Ваута никаких минусов, кроме деревянности, нет.
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Спартак Уокер
За сборную играет прекрасно
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Great ManUtd
9 голов в 32 матчах. 1й сезон в топ Семён - такая себе замена Кейна. если брать, то только на перспективу вторым напом
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jzx
Ответ Алекс Мелкумян
Чет сомнительно, статистика у него не впечатляющая, даже в более слабых Австрии и Дании он мало забивал. В еврокубках голы в основном в квалификации и группе Лиги Конференции. В сборной в юношеских и молодежных возрастах тоже не впечатлял мягко говоря. В основной сборной у него всего 4 матча, хет-трик и дубль несильным финам и казахам. Аталанта еще и руки за него выкручивать будет, т.к. сама отвалила 17 млн, для МЮ заломят минимум 40. Ну хз, мне кажется это будет как с Марсиалем, и то в лучшем случае.
Ну да и ему обкататься бы еще в около топе, как Холанд в Дортмунде, а в МЮ ему только скамейка светит
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Алекс Мелкумян
Ответ Мирзоанис Якубов
Дело не в его статистике, а в том, что он - пахарь. А именно такие сейчас МЮ нужны, кто выкладываться будут и играть всем сердцем, прессинговать защиту, быть универсалом. Вегхорсты, только более молодые и с потенциалом. Так-то у Ваута никаких минусов, кроме деревянности, нет.
Я думаю лучше украсть у Интера Мартинеса, с мобильным форвардом у МЮ атака лучше идет, а он еще и пашет. Можно по старой схеме скинуть им пару игроков, которые у них будут божить, потому что в МЮ впадлу или стеснялись))
Если брать универсала, то опытного 25+, иначе он будет как известная субстанция в проруби, ни туда ни сюда и не факт что будет мотивация развиваться если у тебя год-два не будет переть пушо ты еще слабенький чтобы все уметь на топовом уровне.
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wolkov
Ответ Алекс Мелкумян
Я думаю лучше украсть у Интера Мартинеса, с мобильным форвардом у МЮ атака лучше идет, а он еще и пашет. Можно по старой схеме скинуть им пару игроков, которые у них будут божить, потому что в МЮ впадлу или стеснялись)) Если брать универсала, то опытного 25+, иначе он будет как известная субстанция в проруби, ни туда ни сюда и не факт что будет мотивация развиваться если у тебя год-два не будет переть пушо ты еще слабенький чтобы все уметь на топовом уровне.
мартинез порит моменты, а стоить будет огого, так что нафиг не нужон
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Aibek Mak
Ответ Подкат Пенальтьевич
Откуда такой хайп по этому Хейлунду непонятно. Ничего выдающегося он в этом сезоне не показывал, даже по меркам Серии А не топ бомбардир.
У него есть все данные чтобы вырасти в топ нападающего он еще очень молодой.
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wolkov
Ответ Great ManUtd
9 голов в 32 матчах. 1й сезон в топ Семён - такая себе замена Кейна. если брать, то только на перспективу вторым напом
так его и возьмут если, то на подмену. а основным видимо коло-муани будет
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