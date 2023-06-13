Хейлунд об интересе «МЮ»: «Большой клуб, я что-то сделал правильно, наверное. Многим командам не хватает «девятки»

Расмус Хейлунд прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что « » провел переговоры с «Аталантой» о переходе . Форварда рассматривают в качестве запасного варианта на случай срыва трансфера Харри Кейна.

«Это большой клуб, и если пишут, что я им нужен, то я, должно быть, что-то сделал правильно.

Посмотрим, что получится. Я вполне могу себе представить, что этим летом многое может произойти в связи с чехардой нападающих. Многим клубам не хватает «девятки», так что что-то наверняка произойдет – посмотрим, коснется ли это меня.

Я счастлив в «Аталанте», в следующем сезоне мы будем играть в Лиге Европы. Мне хорошо здесь, а дальше посмотрим», – сказал Хейлунд.