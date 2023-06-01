«МЮ» провел переговоры о трансферах Коло-Муани и Хейлунда. Их рассматривают как альтернативу на случай неудачи с Кейном

Теги Айнтрахт Франкфурт Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Харри Кейн Эрик тен Хаг Рандаль Коло-Муани Джон Мерто Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» работает над трансферами Рандаля Коло-Муани и Расмуса Хейлунда.

По информации The Athletic, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает трансфер центрального нападающего приоритетной задачей этим летом. Он считает идеальным кандидатом Харри Кейна из «Тоттенхэма», но неизвестно, продадут ли «шпоры» бомбардира.

По этой причине «Манчестер Юнайтед» изучает альтернативы. Спортивный директор клуба Джон Мерто провел несколько бесед с «Айнтрахтом» и «Аталантой» по поводу потенциального трансфера Коло-Муани и Хейлунда соответственно. Отмечается, что цена обоих игроков устраивает «МЮ».

24-летний Коло-Муани забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в завершившемся сезоне Бундеслиги. Его статистика – здесь.

20-летний Хейлунд забил 8 мячей и сделал 2 ассиста в 31 матче Серии А. Его показатели – тут.

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18 комментариев

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MK
Учитывая упрямость Леви, можете сразу готовить план Б))
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Joker17
Ответ Екн Лор
Как вообще можно всерьёз сравнивать человека с 30 голами в АПЛ и Хейлунда с 8 в Серии А?
а кто их сравнивает? Летом из МЮ, скорее всего, уйдут Вегхорст и Марсьяль, соответственно МЮ нужно два нападающих: основной и запасной. Хейлунд рассматривается на роль запасного
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stPieXIII
Ответ Дима Берин
Кейн хорошо конечно, но за эти деньги уж лучше Коло муани.
К сожалению не многим удалось адаптироваться к АПЛ покинув Бундеслигу.
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Колено решфорда
Ответ Нурбол Жумаскалиев
а чего вегхорста не рассматривают в основу? брали же под тренера? рангника за такое костерили кому ни попадя, а тен хаг набрал спиннеров по 100 и вегхорстов и весь зацелованный
Нурик, ты следи за футболом внимательнее и тогда может будешь знать, что руководство сказало 10Хагу, что зимой денег не будет, поэтому Вегорста на полгода взяли в аренду.
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Чёрный тюльпан
Хейлунда не рассматривают в качестве альтернативы Кейна. тен Хаг хочет подписать одного перспективного форварда на вырост и одного опытного. Датчанин не будет в МЮ основным сейчас!

Laurie Whitwell : MUFC hold detailed talks over Atalanta striker Rasmus Hojlund. Erik ten Hag ideally wants a young forward plus an experienced one. Hojlund, 20, falls into former category. Frankfurt’s Randal Kolo Muani also discussed. Negotiations on over Mason Mount.
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Айрат Ситдиков
Ответ Екн Лор
Как вообще можно всерьёз сравнивать человека с 30 голами в АПЛ и Хейлунда с 8 в Серии А?
Ну так у мю вегхорст в нападении играет вообще)
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Konstantin Meerov
Ответ Tun
смысл жопить сотку для Леви, чтоб отдавать 70-80 за ноунэймов?
Леви попросит больше 100
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QWertY
Ответ Нурбол Жумаскалиев
а чего вегхорста не рассматривают в основу? брали же под тренера? рангника за такое костерили кому ни попадя, а тен хаг набрал спиннеров по 100 и вегхорстов и весь зацелованный
Может потому что Вегхорст игрок Бернли?
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Екн Лор
Как вообще можно всерьёз сравнивать человека с 30 голами в АПЛ и Хейлунда с 8 в Серии А?
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Дядя ТУРА
коло муани очень крут.
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Tun
смысл жопить сотку для Леви, чтоб отдавать 70-80 за ноунэймов?
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red hikkikomori
Хотелось бы в случае неудачи с Кейном увидеть Хейлунда
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Censormorum
Кейна не отпустят этим летом. Верно, что ведут переговоры по альтернативным игрокам. Даже удивительно. Обычно за 2 дня до закрытия ТО бежали за тем что блестит и переплачивали. Не похоже на МЮ.
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Гегенпрессинг Рангника
Леви клоун будет мариновать Кейна до конца контракта
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мс-мешок
Ответ Екн Лор
Как вообще можно всерьёз сравнивать человека с 30 голами в АПЛ и Хейлунда с 8 в Серии А?
Цена
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Дима Берин
Ответ stPieXIII
К сожалению не многим удалось адаптироваться к АПЛ покинув Бундеслигу.
Да смотришь так, единицы выстреливают из других лиг в целом.
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