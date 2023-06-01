«МЮ» провел переговоры о трансферах Коло-Муани и Хейлунда. Их рассматривают как альтернативу на случай неудачи с Кейном

«Манчестер Юнайтед» работает над трансферами Рандаля Коло-Муани и Расмуса Хейлунда.

По информации The Athletic, главный тренер манкунианцев тен Хаг считает трансфер центрального нападающего приоритетной задачей этим летом. Он считает идеальным кандидатом из «Тоттенхэма», но неизвестно, продадут ли «шпоры» бомбардира.

По этой причине « » изучает альтернативы. Спортивный директор клуба Джон Мерто провел несколько бесед с « » и «Аталантой» по поводу потенциального трансфера Коло-Муани и соответственно. Отмечается, что цена обоих игроков устраивает «МЮ».

24-летний Коло-Муани забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в завершившемся сезоне Бундеслиги. Его статистика – здесь.

20-летний Хейлунд забил 8 мячей и сделал 2 ассиста в 31 матче Серии А. Его показатели – тут.

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