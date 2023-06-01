«МЮ» провел переговоры о трансферах Коло-Муани и Хейлунда. Их рассматривают как альтернативу на случай неудачи с Кейном
«Манчестер Юнайтед» работает над трансферами Рандаля Коло-Муани и Расмуса Хейлунда.
По информации The Athletic, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг считает трансфер центрального нападающего приоритетной задачей этим летом. Он считает идеальным кандидатом Харри Кейна из «Тоттенхэма», но неизвестно, продадут ли «шпоры» бомбардира.
По этой причине «Манчестер Юнайтед» изучает альтернативы. Спортивный директор клуба Джон Мерто провел несколько бесед с «Айнтрахтом» и «Аталантой» по поводу потенциального трансфера Коло-Муани и Хейлунда соответственно. Отмечается, что цена обоих игроков устраивает «МЮ».
24-летний Коло-Муани забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в завершившемся сезоне Бундеслиги. Его статистика – здесь.
20-летний Хейлунд забил 8 мячей и сделал 2 ассиста в 31 матче Серии А. Его показатели – тут.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Laurie Whitwell : MUFC hold detailed talks over Atalanta striker Rasmus Hojlund. Erik ten Hag ideally wants a young forward plus an experienced one. Hojlund, 20, falls into former category. Frankfurt’s Randal Kolo Muani also discussed. Negotiations on over Mason Mount.