«МЮ» теряет надежду на покупку Кейна и вместо него может подписать двух форвардов. Хейлунд из «Аталанты» – один из них

«Манчестер Юнайтед» сомневается, что сможет купить Харри Кейна этим летом.

По данным The Times, президент « » не подает никаких сигналов о готовности продать лучшего бомбардира в истории клуба, и манкунианцы все меньше верят в то, что сделку удастся заключить.

Вместо 29-летнего игрока « » может приобрести двух футболистов: одного постарше и поопытнее, другого помоложе. В число последних входит из «Аталанты». Датчанин забил 9 голов за 32 игры в Серии А.

«Реал» передумал покупать Кейна. Клуб не готов платить «Тоттенхэму» минимум 116 млн евро плюс 20 млн в год самому форварду (As)