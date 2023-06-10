«МЮ» теряет надежду на покупку Кейна и вместо него может подписать двух форвардов. Хейлунд из «Аталанты» – один из них

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» сомневается, что сможет купить Харри Кейна этим летом.

По данным The Times, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не подает никаких сигналов о готовности продать лучшего бомбардира в истории клуба, и манкунианцы все меньше верят в то, что сделку удастся заключить.

Вместо 29-летнего игрока «Юнайтед» может приобрести двух футболистов: одного постарше и поопытнее, другого помоложе. В число последних входит Расмус Хейлунд из «Аталанты». Датчанин забил 9 голов за 32 игры в Серии А.

«Реал» передумал покупать Кейна. Клуб не готов платить «Тоттенхэму» минимум 116 млн евро плюс 20 млн в год самому форварду (As)

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41 комментарий

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Master Slova
Ответ Amalfitano
На рынке не так много нападающих убийц которые могли бы перейти в МЮ. И один из 2-3 таких игроков это Осимхен. Вот на нём надо сконцентрироваться. Смысл брать легкоатлета который забил 9 голов?
смысл в том, что Витя наверное даже более недоступный чем Кейн
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Amalfitano
На рынке не так много нападающих убийц которые могли бы перейти в МЮ. И один из 2-3 таких игроков это Осимхен. Вот на нём надо сконцентрироваться. Смысл брать легкоатлета который забил 9 голов?
+15
-2
+13
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Johnny Mnemonik
Ответ Amalfitano
На рынке не так много нападающих убийц которые могли бы перейти в МЮ. И один из 2-3 таких игроков это Осимхен. Вот на нём надо сконцентрироваться. Смысл брать легкоатлета который забил 9 голов?
Смысл в том что там Де Лаурентис и тратить весь бюджет только на Осимхена клуб думаю не станет. Если конечно МЮ не купит Катар.
+12
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Abakirov
Ответ Максим Семин
Он себя в АПЛ уже не проявил
Де Брейне, Салах тоже первый раз себя не проявили в АПЛ. Что не помешало им со второго раза проявить себя во всей красе.
+4
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ПравдоРуб
Ответ ОлегГуннар
Что-то мне кажется что не будет ни Кейна, ни Осимхена, ни Хэйлунда. Учитывая что по слухам бюджет на лето небольшой, около 150 млн евро, то лучше полузащиту укрепить.
А в атаке после ухода Марса и Шпалы ты играть будешь? Форварда нет ни одного в прямом смысле НИ ОДНОГО!!!!!
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Lionel Andres Messi 10
Хейлунд – датский аналог Холанда.
+2
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jqzn88xn6n
Может все-таки Смолов?)
+2
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Will Turner
это наверное самое очевидное развитие событий
кейна следующим летом (заранее договорившись о контракте) забирать
брать за 50-60 хейлунда, вполне себе хороший ценник с учетом возраста и перспективы
осимхен честно говоря кот в мешке. он мне очень напоминает из кристал пэласа уилфрида заа. по игре, технике и тд. скорость скоростью, но далеко на этом не уехать
а вот кого они из постарше и поопытнее собрались взять - непонятно
в голову приходит из всех кто опытный и кого можно забрать - бензема. больше некого
+2
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ОлегГуннар
Что-то мне кажется что не будет ни Кейна, ни Осимхена, ни Хэйлунда. Учитывая что по слухам бюджет на лето небольшой, около 150 млн евро, то лучше полузащиту укрепить.
+2
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Johnny Mnemonik
Ответ ОлегГуннар
Что-то мне кажется что не будет ни Кейна, ни Осимхена, ни Хэйлунда. Учитывая что по слухам бюджет на лето небольшой, около 150 млн евро, то лучше полузащиту укрепить.
Рабьо за 0 более чем реальная цель)) Но все таки ты не забывай что будут и продажи, что то к 150 может и наскребут)
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Dm Kznts
Ответ Amalfitano
На рынке не так много нападающих убийц которые могли бы перейти в МЮ. И один из 2-3 таких игроков это Осимхен. Вот на нём надо сконцентрироваться. Смысл брать легкоатлета который забил 9 голов?
потому что 150 за него не положат
+1
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Denis Dudin
Ответ Johnny Mnemonik
Смысл в том что там Де Лаурентис и тратить весь бюджет только на Осимхена клуб думаю не станет. Если конечно МЮ не купит Катар.
А почему нет? Этим летом на рынок свободных агентов выходит много реально качественных игроков. Шкриньяр, Н’Дика, Тюрам, Тилеманс, Рабьо, Заа, Асенсио, Камада, Кроос(?). В общем, даже если выложить условно 150 млн за Витю, то все равно остаётся простор для усиления.
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Amalfitano
Ответ Master Slova
смысл в том, что Витя наверное даже более недоступный чем Кейн
Кейну 30, а Осимхену 25. Тут всё более чем очевидно. Надо брать африканца.
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vladism
Пусть Левандовски попробуют выкупить
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Максим Семин
Ответ Партизанен
Аллера можно взять из Дортмунда, игрок неплохой. Да и по цене можно договориться
Он себя в АПЛ уже не проявил
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ОлегГуннар
Из доступных вариантов в нападении можно Дэвида из Лилля или Абрахама из Ромы. Более доступных вариантов я не вижу. Можно попробовать ещё Рамуша из Бенфики, но там тоже загонят здоровый ценник.
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CoMoBo3
Холланд с Алиэкспресс 😎
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Мирзоанис Якубов
Я понимаю, что меня заминусуют и обсмеют, понимаю, что примут за сумасшедшего и наркомана, но...

Почему мне в душе хочется дать ещё один шанс Вегхорсту?
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OldRedWhite
Ответ Lionel Andres Messi 10
Хейлунд – датский аналог Холанда.
Х против Х !
Это будет новое Манчестерское дерби !
Индивидуальное !
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Dm Kznts
самый доступный вариант это вернуть Гринвуда ))
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BorodachAstrakhan
Лутаро Мартинес Интер почему бы не взять 1997 год , стабильно забивает 20 мячей за сезон , плюс зная владельцев интернационала могут продать 60 +
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MU-SAF. Scorp.
Ответ Will Turner
это наверное самое очевидное развитие событий кейна следующим летом (заранее договорившись о контракте) забирать брать за 50-60 хейлунда, вполне себе хороший ценник с учетом возраста и перспективы осимхен честно говоря кот в мешке. он мне очень напоминает из кристал пэласа уилфрида заа. по игре, технике и тд. скорость скоростью, но далеко на этом не уехать а вот кого они из постарше и поопытнее собрались взять - непонятно в голову приходит из всех кто опытный и кого можно забрать - бензема. больше некого
Кавани! )) 👍
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Amalfitano
Ответ ОлегГуннар
Из доступных вариантов в нападении можно Дэвида из Лилля или Абрахама из Ромы. Более доступных вариантов я не вижу. Можно попробовать ещё Рамуша из Бенфики, но там тоже загонят здоровый ценник.
Абрахам порвал кресты и он не сильнее Тоуни. Дэвида рискованно покупать. Как по мне, вариантов 3. Кейн, Осимхен и Коло-Муани. Нет, есть конечно и экзотические варианты типа Ваи или Диа. Но это уже риск. В любом случае если хочешь трофеи надо покупать игроков хай класса. Холланд и Мбаппе недоступны.
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ОлегГуннар
Ответ ПравдоРуб
А в атаке после ухода Марса и Шпалы ты играть будешь? Форварда нет ни одного в прямом смысле НИ ОДНОГО!!!!!
Я понимаю, но достойных/доступных вариантов 2-3, не больше. Тяжело будет бороться с другими мастодонтами на рынке.
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ПравдоРуб
Ответ ОлегГуннар
Я понимаю, но достойных/доступных вариантов 2-3, не больше. Тяжело будет бороться с другими мастодонтами на рынке.
Форвард это главная проблема МЮ, и если бюджет 150 то можно все отдать но купить ТОПА. А если не придёт топ то все равно нужны форварды, можно попытаться Фирмино взять свободным или Икарди
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