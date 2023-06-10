«МЮ» теряет надежду на покупку Кейна и вместо него может подписать двух форвардов. Хейлунд из «Аталанты» – один из них
«Манчестер Юнайтед» сомневается, что сможет купить Харри Кейна этим летом.
По данным The Times, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не подает никаких сигналов о готовности продать лучшего бомбардира в истории клуба, и манкунианцы все меньше верят в то, что сделку удастся заключить.
Вместо 29-летнего игрока «Юнайтед» может приобрести двух футболистов: одного постарше и поопытнее, другого помоложе. В число последних входит Расмус Хейлунд из «Аталанты». Датчанин забил 9 голов за 32 игры в Серии А.
«Реал» передумал покупать Кейна. Клуб не готов платить «Тоттенхэму» минимум 116 млн евро плюс 20 млн в год самому форварду (As)
кейна следующим летом (заранее договорившись о контракте) забирать
брать за 50-60 хейлунда, вполне себе хороший ценник с учетом возраста и перспективы
осимхен честно говоря кот в мешке. он мне очень напоминает из кристал пэласа уилфрида заа. по игре, технике и тд. скорость скоростью, но далеко на этом не уехать
а вот кого они из постарше и поопытнее собрались взять - непонятно
в голову приходит из всех кто опытный и кого можно забрать - бензема. больше некого
Почему мне в душе хочется дать ещё один шанс Вегхорсту?
Это будет новое Манчестерское дерби !
Индивидуальное !