Цель «Реала» – подписать Мбаппе бесплатно в 2024-м, Перес принял извинения игрока «ПСЖ» и настроен оптимистично. Переход Холанда почти невозможен (Relevo)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Гоэс Футбол

«Реал Мадрид» нацелился на трансфер Килиана Мбаппе летом 2024 года.

По данным Relevo, француз извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента и продлил контракт с «ПСЖ».

Перес принял извинения футболиста в тот день, когда он сообщил ему, что остается в Париже, а дальнейшее поведение игрока заставило президента «сливочных» с оптимизмом смотреть на вероятный переход. Перес настроен сделать все, чтобы в 2024-м трансфер наконец состоялся.

Мбаппе продлил контракт с парижанами до лета 2024-го с опцией продления еще на год. В «Мадриде» уверены в том, что Килиана удастся подписать бесплатно, так как опция не будет активирована игроком. Контакты между клубом и игроком через посредников дают «Реалу» это ощущение.

Что касается подписания Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», то его считают почти невозможным. Кроме того, норвежский форвард котируется в «Реале» ниже, чем Мбаппе.

Перес хочет объединить в команде Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе, он считает их тремя лучшими нападающими на данный момент, имеющими самое большое будущее в мировом футболе. Таким образом, Мбаппе – приоритетная цель, а не желание или мечта руководства «Реала».

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84 комментария

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Джамал Арипов
Снова Реал запел про Мбаппе а шейхи возмут в 24 ещё сто лямов кинут и снова Реал в пролёте.
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Фарид Харисов
Карима палец переломлен пополам
А наш дедушка Модрич совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд
А перестройка всё идёт и идёт по плану
Пригласим Мбаппе и заживём
и всё идёт по плану...
+67
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IVDIM ru
А сам мбаппе и перес знают об этом?
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Данияр Жумабекович
Ответ Катя Авейру.
Дайте Реалу сразу Холланда, Мбаппе, Белингема, Райса, Мусиалу, Араухо, Де Брейне
странный конечно список. Реал конкретный интерес проявлял только к Мбаппе, Беллингему и отчасти Холланду.
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Sergio Mendez
Ответ Джамал Арипов
Снова Реал запел про Мбаппе а шейхи возмут в 24 ещё сто лямов кинут и снова Реал в пролёте.
Может это и есть хитрый план черепашки? Просто выбить побольше денег, прикрываясь статусом легенды клуба и истинного парижанина?)

Типа, это не он плохой, а Реал, который шекелями своими манит его ☺️
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Bolvan
Ответ Джамал Арипов
Снова Реал запел про Мбаппе а шейхи возмут в 24 ещё сто лямов кинут и снова Реал в пролёте.
Кому ты веришь, этот Relevo несколько часов назад говорила что Бензема все уходит
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Josep
В конце сезона шейхи сделают Мбаппе эмиром/принцем/халифом катара и он опять никуда не уйдёт. но через месяц снова будет ныть.
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Onion
Нафиг это Холанду?
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ serginn
Реал как неуверенный в себе снайпер - то на одного нацелится, то на другого...
Больше сплетни от журналистов.
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Фарид Харисов
Ответ Евгений Толкачев
Когда для болельщика Барселоны стал своим Мадридский Реал?
Когда это я называл Реал Мадрид своим?
+9
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rigobersong
Ответ Катя Авейру.
Дайте Реалу сразу Холланда, Мбаппе, Белингема, Райса, Мусиалу, Араухо, Де Брейне
реальность: Хоселу
+17
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atlan_t
Как если ему поведение Неймара не нравится, то как он собирается играть с винисиусом?
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max mystique
Не в этом сезоне не интересно читать эту желтуху про холанда и черепаху, вот в следующем будет да) финальный сезон так сказать) да и вообще Релево, чуть ли не первыми орали что Карим 100 проц уходит)
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Wasilij Petrow
Ответ sacha2
Жареная тема как минимум до конца этого окна. А у ПСЖ спросили, они согласны отпускать его забесплатно? Сомневаюсь. Опять эта бодяга по-новой, как 2 года тому...
В 2024 никто их спрашивать не будет, спрашивать будут только Килиана.
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нелюбитель футбола
ПСЖ услышал... В 24-м году они выпишут подписной бонус 200 лямов для черепашки и увеличат зарплату... Извиняться опять будет Перес.. А-ха-ха-ха... 🤭😄..
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белошип
Ответ Onion
Нафиг это Холанду?
ЛЧ возьмёт)
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Рокнролл
Ответ Фарид Харисов
Карима палец переломлен пополам А наш дедушка Модрич совсем усоп Он разложился на плесень и на липовый мёд А перестройка всё идёт и идёт по плану Пригласим Мбаппе и заживём и всё идёт по плану...
Ну наконец-то музыкальный комментарий 😂😂😂
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fudoshika
Ответ Джамал Арипов
Снова Реал запел про Мбаппе а шейхи возмут в 24 ещё сто лямов кинут и снова Реал в пролёте.
Тут скорее Мбаппе в пролете будет. Снова очередная победа в лиге фермеров и не более.
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kisliy33
кто б сомневался, что пару месяцев пофукают в прессе, а потом переобуются и снова побегут на Киллианом... )) тоже мне новость ))
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Xxx zzz
Ответ Alexander Nikitin
Интересно сколько Мбаппе заплатил за это изданию? Перес пошлёт Мбаппе на... А француз просто торгуется уже сейчас чтобы увеличить сумму контракта. Более того с таким подходом и характером Мбаппе доиграет в ПСЖ, а потом поедет в Саудовскую Аравию, потому что в Европе он никому нужен не будет из тех кто может его купить и обеспечить выполнение его финансовых требований. У Манчестер Сити есть Холланд, у Манчестер Юнайтед Тен Хаагу хватило истории с Криштиану больше мега звёзд ему не нужно, Челси уже набрал такой коллектив что разобраться бы. Остальные не платят столько сколько Мбаппе хочет. Тем более если Реал сейчас возьмёт Биллингхема то на зарплату Мбаппе ничего не останется.
😆😆😆😆да конечно пошлет,такие сказки придумываете,если один раз был сильный интерес,то никуда он не денется )) Бенз как раз уйдет в 24 и вы считаете что у Реала есть какие-то проблемы с зарплатой?) это наверное последняя проблема которая может быть
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поколение пепси
всё чётко сходится как по нотам, бензема в 2024 отчаливает, мбаппе присоединяется
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поколение пепси
ещё надо модричу замену найти, кого то достойного ему
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Геннадий Чеботарев
покупать надо было в 17 году,но тогда перец пожалел бабки и ещё полаялся с папелем. а сейчас и в будущем это очень даже маловероятно
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Африкан Богаевский
Ответ Катя Авейру.
Дайте Реалу сразу Холланда, Мбаппе, Белингема, Райса, Мусиалу, Араухо, Де Брейне
Родри из МС
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Леван Мкртчян
Ответ Сикарио
впервые что-то годное выдавил из себя, я оценил
Если бы на таких , как Сикарио ориентировался, то давно бы удалился. То что для тебя все остальное -- ’негодное’-- это лучший комплимент для меня)
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