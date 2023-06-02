Цель «Реала» – подписать Мбаппе бесплатно в 2024-м, Перес принял извинения игрока «ПСЖ» и настроен оптимистично. Переход Холанда почти невозможен (Relevo)
«Реал Мадрид» нацелился на трансфер Килиана Мбаппе летом 2024 года.
По данным Relevo, француз извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента и продлил контракт с «ПСЖ».
Перес принял извинения футболиста в тот день, когда он сообщил ему, что остается в Париже, а дальнейшее поведение игрока заставило президента «сливочных» с оптимизмом смотреть на вероятный переход. Перес настроен сделать все, чтобы в 2024-м трансфер наконец состоялся.
Мбаппе продлил контракт с парижанами до лета 2024-го с опцией продления еще на год. В «Мадриде» уверены в том, что Килиана удастся подписать бесплатно, так как опция не будет активирована игроком. Контакты между клубом и игроком через посредников дают «Реалу» это ощущение.
Что касается подписания Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», то его считают почти невозможным. Кроме того, норвежский форвард котируется в «Реале» ниже, чем Мбаппе.
Перес хочет объединить в команде Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе, он считает их тремя лучшими нападающими на данный момент, имеющими самое большое будущее в мировом футболе. Таким образом, Мбаппе – приоритетная цель, а не желание или мечта руководства «Реала».
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А наш дедушка Модрич совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд
А перестройка всё идёт и идёт по плану
Пригласим Мбаппе и заживём
и всё идёт по плану...
Типа, это не он плохой, а Реал, который шекелями своими манит его ☺️