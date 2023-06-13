Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с контрактом.

Вчера стало известно, что форвард « » направил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта.

Футболист опубликовал пресс-релиз для AFP, в котором утверждает, что «никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ».

«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года. Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено устно ранее», – говорится в пресс-релизе.