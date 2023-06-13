Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»
Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с контрактом.
Вчера стало известно, что форвард «ПСЖ» направил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта.
Футболист опубликовал пресс-релиз для AFP, в котором утверждает, что «никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ».
«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года. Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено устно ранее», – говорится в пресс-релизе.
Это ему так чашка Холланда в голову ударила?
Такой уникальный шанс взять ЛЧ в следующем году, избавившись от Нея и Лео. Куда ты, Килли?
Хотя фанаты Реала в свое время простили Куртуа который оскорблял Реал Мадрид...С Мбаппе будет то же самое..Пару матчей проведет и уже будут под овации его приветствовать)
ПСЖ сам его продать не может, сгноить его тоже не могут, поэтому думаю Перес сейчас либо собьет ценник до 100млн или вообще скажет Мбаппе ждать ещё год
Все карты на руках у Переса, а ПСЖ и сам Мбаппе в ловушке
Вам левандовский напихал за карьеру столько, а вы его под старость приютили и молитесь))