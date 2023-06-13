Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию с контрактом.

Вчера стало известно, что форвард «ПСЖ» направил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта. 

Футболист опубликовал пресс-релиз для AFP, в котором утверждает, что «никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ». 

«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении [не активировать опцию продления] 15 июля 2022 года. Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено устно ранее», – говорится в пресс-релизе. 

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50 комментариев

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falkao2013
Фанаты в такой трудный момент должны собраться у дома Неймара и гнать его из клуба.
+140
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+136
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blaugrano
Сложная ситуация. Ультрусы должны обратиться к руководству за указом и разъяснениями. Пока Бернат и Перейра - главные кандидаты на обструкцию.
+49
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+43
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Геннадий Тимченко
Ответ falkao2013
Фанаты в такой трудный момент должны собраться у дома Неймара и гнать его из клуба.
ну он после ЧМ особо не играл и редко в клубе появлялся: поэтому Н. надо сначала найти🤣🤣🤣
+25
-2
+23
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FC.Barcelona
Руководство ПСЖ клоуны, зная что Мбаппе не продлятся устроили травлю в прессе Месси, Неймара и Вератти и строили команду вокруг бегунка
+25
-3
+22
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cektor
Ответ falkao2013
Фанаты в такой трудный момент должны собраться у дома Неймара и гнать его из клуба.
и свистеть Месси
+18
-1
+17
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uragan
Глорье парижское будет его освистывать? Или бегунку можно все.
+11
-2
+9
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pont77
Это не он на вручении премии Лиги 1 пару недель назад заявил, что будет счастлив в ПСЖ в следующем сезоне и рад, что сделал такой выбор?

Это ему так чашка Холланда в голову ударила?
Такой уникальный шанс взять ЛЧ в следующем году, избавившись от Нея и Лео. Куда ты, Килли?
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&_Bishep_&
А как же все эти : родной город, родная страна, родной клуб, большие мечты, высокие устремления и птичьей полет 🤣🤣
+11
-3
+8
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crispymousse
Как же я рад, что у ПСЖ дела идут вот так)) Очень поучительная история о том, что соря деньгами, не всегда можно добиться успеха, нужен ещё ум и сдержанность)
+10
-2
+8
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Барсик Юрана
Не рой другим яму, сам попадёшь
+12
-7
+5
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gPk
Ответ rigobersong
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https://www.readfootball.com/sites/default/files/news-img/20220522105950.jpg

Хотя фанаты Реала в свое время простили Куртуа который оскорблял Реал Мадрид...С Мбаппе будет то же самое..Пару матчей проведет и уже будут под овации его приветствовать)
+11
-6
+5
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инок
Проект ПСЖ похоже закрывается в том режиме в котором он есть сейчас...
+4
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Санёк Смоленский
Ну на самом деле Пересу некуда спешить, Мбаппе хочет именно в Реал, так что больше никуда не пойдет.

ПСЖ сам его продать не может, сгноить его тоже не могут, поэтому думаю Перес сейчас либо собьет ценник до 100млн или вообще скажет Мбаппе ждать ещё год

Все карты на руках у Переса, а ПСЖ и сам Мбаппе в ловушке
+5
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Трент Резнор
Никогда не обещал жениться
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Сикарио
Ответ gPk
https://www.readfootball.com/sites/default/files/news-img/20220522105950.jpg Хотя фанаты Реала в свое время простили Куртуа который оскорблял Реал Мадрид...С Мбаппе будет то же самое..Пару матчей проведет и уже будут под овации его приветствовать)
О, богучан, куда пропал, деревня?))
Вам левандовский напихал за карьеру столько, а вы его под старость приютили и молитесь))
+3
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sayemlo
Мбаппе видать жестко разозлила вся шумиха вокруг требла сити и видео-фото с кубками в руках норвежского викинга)))) У Мбаппе ни одной золотой бутсы Европы,ни ЛЧ...А у того уже все есть...Можно понять черепаху!
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FC.Barcelona
Ответ Master Slova
устраивать травлю против своих игроков в прессе - это стиль барсы, но никак не ПСЖ
Угу садись пять
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pont77
Ответ Имя Фамилия
Видимо хочет, чтобы клуб быстрее определился с планами на следующий сезон. Клубы уже во всю оформляют переходы, а ПСЖ ещё даже не уволил физрука галтье и сохраняет молчание пока СМИ раскручивают депрессивные слухи об уходе всех подряд. Парижу пора наполнить инфополе каким-то позитивом и дать болельщикам надежду на следующий сезон, а это письмо определённо поспособствует активным действиям со стороны руководства.
То есть он по сути шантажирует клуб, которому пару недель назад клялся в верности?
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Ilya Krapivchenko
Ответ pont77
Это не он на вручении премии Лиги 1 пару недель назад заявил, что будет счастлив в ПСЖ в следующем сезоне и рад, что сделал такой выбор? Это ему так чашка Холланда в голову ударила? Такой уникальный шанс взять ЛЧ в следующем году, избавившись от Нея и Лео. Куда ты, Килли?
Какой там шанс взять кубок лч, максимум из группы выйду и там их вышвырнет условная Бенфика
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ sega megabitovich
на карнавалах или дискотеках 😁
тем более, что он любит путешествовать (ПСЖ то не поскупился, отпределив ему годовые выплаты) по миру🤣
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Bob Ganiev
Ответ sayemlo
Мбаппе видать жестко разозлила вся шумиха вокруг требла сити и видео-фото с кубками в руках норвежского викинга)))) У Мбаппе ни одной золотой бутсы Европы,ни ЛЧ...А у того уже все есть...Можно понять черепаху!
а чего понимать? это его выбор.
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Maskulin
Так можно ещё обсудить. С увеличением оклада раза в два
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&_Bishep_&
Ответ GuruFutbola
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Greatest Of All Time
Ответ &_Bishep_&
Он не валит, а собирается отработать свой контракт честно и до конца. До последней минуты. А потом, забив свой погреб золотом до верху , будет думать -что делать дальше. P/S Я не очень хочу видеть его в Мадриде даже чисто в игровом плане. Но если пешком придет и упадет на колени, тогда можно подумать.
Это Мадрид падал перед ним на колени и умолял переходить к ним. А он взял и кинул. И в псж он выгнал всех, а теперь сам убегает. Типо без него ПСЖ никто.
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sega megabitovich
Ответ Геннадий Тимченко
ну он после ЧМ особо не играл и редко в клубе появлялся: поэтому Н. надо сначала найти🤣🤣🤣
на карнавалах или дискотеках 😁
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