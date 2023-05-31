Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру и Нкунку – в составе Франции на июньские матчи отбора Евро-2024
23 игрока вызваны в сборную Франции на матчи квалификации Евро-2024.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Аксель Дисаси («Монако»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба – «Бавария»);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Адриен Рабьо («Ювентус»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).
В рамках отбора на Евро-2024 сборная Франции в гостях сыграет с Гибралтаром (16 июня) и примет Грецию на «Стад де Франс» (19 июня).
В стартовых матчах квалификации Франция победила Нидерланды (4:0) и Ирландию (1:0). С 6 очками команда Дидье Дешама лидирует в таблице группы B.
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После замены Гризманна и Жиру
Стали сборной Ганы
Финал ЧМ-98 в основе:
Джоркаефф
Тюрам
Десайи
Карамбё
Зидан
Финал Евро 2000 в основе:
Джоркаефф
Тюрам
Десайи
Виейра
Зидан
Анри
Финал ЧМ 2006:
Тюрам
Галлас
Абидаль
Виейра
Макелеле
Зидан
Малуда
Анри