Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру и Нкунку – в составе Франции на июньские матчи отбора Евро-2024

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23 игрока вызваны в сборную Франции на матчи квалификации Евро-2024.

Вратари: Альфонс АреоляВест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Аксель Дисаси («Монако»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба – «Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Франции в гостях сыграет с Гибралтаром (16 июня) и примет Грецию на «Стад де Франс» (19 июня).

В стартовых матчах квалификации Франция победила Нидерланды (4:0) и Ирландию (1:0). С 6 очками команда Дидье Дешама лидирует в таблице группы B.

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42 комментария

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Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
+26
-8
+18
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SergioRamos92
Ответ Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
Так финал ЧМ вспомни
После замены Гризманна и Жиру
Стали сборной Ганы
+19
-5
+14
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felix-sanchez
Ответ Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
Да ладно Вам, там большая часть во Франции родилась. Или они теперь не имеют права называться французами.
+10
-3
+7
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Three Days Grace
Прикольно. В сильнейшую сборную вызывается кубковый вратарь аутсайдера АПЛ
+5
-1
+4
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Сергей Алексеев
Ответ Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
какая разница?
+5
-1
+4
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Адилет Асанкожоев
Ответ Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
Вы так говорите, как будто в 90е - 00е было по-другому.
Финал ЧМ-98 в основе:
Джоркаефф
Тюрам
Десайи
Карамбё
Зидан

Финал Евро 2000 в основе:
Джоркаефф
Тюрам
Десайи
Виейра
Зидан
Анри

Финал ЧМ 2006:
Тюрам
Галлас
Абидаль
Виейра
Макелеле
Зидан
Малуда
Анри
+3
0
+3
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Peter Parker
Ответ Виктор Никитин
мне в целом по-барабану как кто выглядит и какого у них цвета кожа, но то что они родились во Франции не делает из них французов.. то что Джордж Орвелл и Редьярд Киплинг родились в Индии не делает из них индусов
И да, индусы - это последователи индуизма. Жители Индии - индийцы. А Киплинг родился в Британской империи.
+3
0
+3
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Three Days Grace
Ответ Emkafa
Почему, каждый раз такие как ты находятся? Что вы тут забыли?
Зигу кидать нравится людям, что поделать)
+4
-1
+3
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Peter Parker
Ответ Виктор Никитин
мне в целом по-барабану как кто выглядит и какого у них цвета кожа, но то что они родились во Франции не делает из них французов.. то что Джордж Орвелл и Редьярд Киплинг родились в Индии не делает из них индусов
А кто для вас француз? Может Гризманн, который из «немецких», Жиру, который из «итальянских» территорий? Мбаппе вроде вообще из Иль де Франса. Жители Бретани или юга, типа Аквитании для вас достаточно французы?
+2
0
+2
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Игорь Новиков
Ответ Emkafa
С крайним защитниками - проблемы! И если, справа, они были всегда, то теперь они появились и слева. А вообщем, выбор логичный, на данный момент.
Слева Тео. Это проблема с флангом защиты? Чего?
+2
0
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Emkafa
Ответ felix-sanchez
Ну вот я родился в России, но сам не русский, это же не делает из меня не россиянина?
Видимо, что делает. Это ведь, последователи теорий Миши Маваши и ему подобных.
+1
0
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Emkafa
Ответ Peter Parker
А кто для вас француз? Может Гризманн, который из «немецких», Жиру, который из «итальянских» территорий? Мбаппе вроде вообще из Иль де Франса. Жители Бретани или юга, типа Аквитании для вас достаточно французы?
Здесь, люди чисто по цвету кожи различают. Это из головы таких людей не выбьешь. Если белый, но не француз, то ладно. А если чёрный, то нельзя.
+1
0
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Emkafa
Ответ Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
Почему, каждый раз такие как ты находятся? Что вы тут забыли?
+3
-2
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Shuller18
Ответ Адилет Асанкожоев
Вы так говорите, как будто в 90е - 00е было по-другому. Финал ЧМ-98 в основе: Джоркаефф Тюрам Десайи Карамбё Зидан Финал Евро 2000 в основе: Джоркаефф Тюрам Десайи Виейра Зидан Анри Финал ЧМ 2006: Тюрам Галлас Абидаль Виейра Макелеле Зидан Малуда Анри
Ну Джоркаеф не прям негр был)
+1
0
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Блуждающий странник
Меньяну удачи!)
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0
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Вадим Слуцкий
Раз Нкунку, то судит пусть Кукуян.
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0
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Emkafa
Ответ 2vdhrvmmzf
С центральными в общем то тоже
В чем? Хорошие игроки! Ещё Салиба и Бадиашиль есть...
0
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Виктор Никитин
Ответ Peter Parker
А кто для вас француз? Может Гризманн, который из «немецких», Жиру, который из «итальянских» территорий? Мбаппе вроде вообще из Иль де Франса. Жители Бретани или юга, типа Аквитании для вас достаточно французы?
наверное те, чьи предки жили на территории Франции столетиями, не?
+1
-1
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DoDidDone
Ответ Дмитрий Зибров
насчитал всего 5 белых французов) такими темпами без шуток будет, all star Africa ( сб. Франции)
Причём, интересно, если собрать всех звёзд из игроков настоящих африкнаских сборных, то такой состав будет слабее французских африканцев.
0
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ML26
Ответ Three Days Grace
Прикольно. В сильнейшую сборную вызывается кубковый вратарь аутсайдера АПЛ
Я бы Мелье попробовал
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Emkafa
Ответ Игорь Новиков
Слева Тео. Это проблема с флангом защиты? Чего?
Тео - топ, но ещё недавно, там были Люка Эрнандес, Динь, Менди (когда ещё был в хорошей форме)
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Bazilic
Интересно, будет ли Кунде в сборной жаловаться на то, что играет справа
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Emkafa
Ответ ɔculpa
В общем + Вообще = Вообщем, хотя вообще-то такого слова нет.
я тебя лучше проигнорирую...
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2vdhrvmmzf
Ответ Emkafa
С крайним защитниками - проблемы! И если, справа, они были всегда, то теперь они появились и слева. А вообщем, выбор логичный, на данный момент.
С центральными в общем то тоже
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ɔculpa
Это вместо "спасибо"? Хорошо, не вопрос, но главное запомни для себя.
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