Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру и Нкунку – в составе Франции на июньские матчи отбора Евро-2024

23 игрока вызваны в сборную Франции на матчи квалификации Евро-2024.

Вратари: (« »), («Милан»), («Ланс»);

Защитники: Аксель Дисаси («Монако»), Уэсли Фофана (« »), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (оба – «Бавария»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба – «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Франции в гостях сыграет с Гибралтаром (16 июня) и примет Грецию на «Стад де Франс» (19 июня).

В стартовых матчах квалификации Франция победила Нидерланды (4:0) и Ирландию (1:0). С 6 очками команда Дидье Дешама лидирует в таблице группы B.

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