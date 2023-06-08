«Реал» сомневается в трансфере Кейна – Перес хочет сэкономить ради Мбаппе. Анчелотти настаивает на подписании Харри (Relevo)
Карло Анчелотти и руководители «Реала» расходятся во взглядах относительно трансферов.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев и руководство клуба договорились сосредоточиться на трансфере Харри Кейна, чтобы заменить Карима Бензема. Однако в последние дни клуб начал сомневаться в целесообразности этого трансфера, сообщает Relevo.
Это связано с тем, что президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему хочет видеть в составе Килиана Мбаппе и намерен подписать игрока в 2024 году. В «Мадриде» считают, что французский форвард не продлит контракт с «ПСЖ».
Чтобы осуществить трансфер Мбаппе, «Реалу» будет нужно платить игроку крупную сумму в виде зарплаты и подписного бонуса. Переход Кейна может помешать этому плану – зарплата англичанина составит около 20 миллионов евро, сам трансфер обойдется клубу в сумму не менее 100 миллионов евро. Перес желает сэкономить деньги ради подписания Мбаппе.
Эта неопределенность обеспокоила Карло Анчелотти. Тренер хочет усилить команду уже к следующему сезону и настаивает на трансфере Кейна. Игрок «Тоттенхэма» нравится штабу итальянского специалиста не только из-за количества забитых голов, но и из-за футбольной зрелости. Отмечается, что сам Харри считает вариант с переходом в «Реал» наиболее предпочтительным.
Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года. Если клуб подпишет Мбаппе следующим летом, то тренер, скорее всего, не сможет с ним поработать.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Перес, типичный Перес. Задолбал уже.
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Взять бесплатно Фирмино с Икарди, залить с ними следующий сезон, чтобы потом увидеть, как Мбаппе получил ещё один вагон денег в Париже, а Холанд просто не взял трубку.
Откуда такая уверенность, что единственное, что нужно Реалу, чтобы подписать Холанда, это лишние деньги?
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Игра более вязкая, против Мадрида 15 команд будут играть в автобус, много затяжек, остановок. В Англии играют жестко, но быстро. Для контратакующей тактики Тоттенхэма - самое то. Отбились, закинули мяч вперед, там Сон и Кейн убежали и забили. В Мадриде этого не будет. Придется взламывать автобусы. Хорош ли в этом Кейн? - не факт.