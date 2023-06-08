«Реал» сомневается в трансфере Кейна – Перес хочет сэкономить ради Мбаппе. Анчелотти настаивает на подписании Харри (Relevo)

Теги ПСЖ Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Флорентино Перес Харри Кейн Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти и руководители «Реала» расходятся во взглядах относительно трансферов.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев и руководство клуба договорились сосредоточиться на трансфере Харри Кейна, чтобы заменить Карима Бензема. Однако в последние дни клуб начал сомневаться в целесообразности этого трансфера, сообщает Relevo.

Это связано с тем, что президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему хочет видеть в составе Килиана Мбаппе и намерен подписать игрока в 2024 году. В «Мадриде» считают, что французский форвард не продлит контракт с «ПСЖ».

Чтобы осуществить трансфер Мбаппе, «Реалу» будет нужно платить игроку крупную сумму в виде зарплаты и подписного бонуса. Переход Кейна может помешать этому плану – зарплата англичанина составит около 20 миллионов евро, сам трансфер обойдется клубу в сумму не менее 100 миллионов евро. Перес желает сэкономить деньги ради подписания Мбаппе. 

Эта неопределенность обеспокоила Карло Анчелотти. Тренер хочет усилить команду уже к следующему сезону и настаивает на трансфере Кейна. Игрок «Тоттенхэма» нравится штабу итальянского специалиста не только из-за количества забитых голов, но и из-за футбольной зрелости. Отмечается, что сам Харри считает вариант с переходом в «Реал» наиболее предпочтительным. 

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до 2024 года. Если клуб подпишет Мбаппе следующим летом, то тренер, скорее всего, не сможет с ним поработать. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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104 комментария

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Андрей Хенто
Зачем ждать Килиана? Плюс, где есть гарантии, что он вновь не провернет тот же трюк. Кейн - топ. Который по функционалу близок к Кариму. Нужно брать форварда здесь и сейчас.
+94
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Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
+79
-17
+62
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Greg Jackson
Ответ Black Phoenix
Перес совершенно не учится на ошибках и традиционно витает в облаках под розовые очки. Кейн - нормальное усиление на 2-3 сезона, пока можно будет подыскать вариант именно на долговременную перспективу. В Барсе тот же Левандовский в предпенсионном возрасте очень неплох, а Кейну только за 30 перевалит. Перес, типичный Перес. Задолбал уже.
А не до хера ли стоит нормальное усиление на 2-3 сезона? Выкинуть 110 млн + зп ради пары сезонов где игрок не адаптирован даже к лиге.
+23
-4
+19
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Xxx zzz
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
Согласен,аренда это наилучший вариант сейчас
+11
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Jlaw
очередной кидок от мбапе будет, скриньте
+11
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Siriusblack
А забивать кто будет по мнению Переса
+10
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Black Phoenix
Перес совершенно не учится на ошибках и традиционно витает в облаках под розовые очки. Кейн - нормальное усиление на 2-3 сезона, пока можно будет подыскать вариант именно на долговременную перспективу. В Барсе тот же Левандовский в предпенсионном возрасте очень неплох, а Кейну только за 30 перевалит.

Перес, типичный Перес. Задолбал уже.
+17
-9
+8
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ten Hag
Ответ Андрей Хенто
Зачем ждать Килиана? Плюс, где есть гарантии, что он вновь не провернет тот же трюк. Кейн - топ. Который по функционалу близок к Кариму. Нужно брать форварда здесь и сейчас.
Грамотное мнение
+
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Вячеслав Пустохин
Ответ Siriusblack
А забивать кто будет по мнению Переса
У Реала большая обойма игроков, есть молодые талантливые Модрич и Кроос
+9
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ML26
Нежелание (или страх) президента можно понять. Ситуация на данный момент 1в1 как перед переходом Азара. Год по контракту, почти 30, один из лучших в мире и почти не травмируется. Не хочется ему на те же грабли дважды наступать
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Вечно в бане
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
Потрясающий план, надёжный, как швейцарские часы.
Взять бесплатно Фирмино с Икарди, залить с ними следующий сезон, чтобы потом увидеть, как Мбаппе получил ещё один вагон денег в Париже, а Холанд просто не взял трубку.
Откуда такая уверенность, что единственное, что нужно Реалу, чтобы подписать Холанда, это лишние деньги?
+6
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London.is.blue
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
Пф, а Холанду это зачем? Он в лучшем клубе мира играет и соберет фуру трофеев.
+11
-5
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Stivi M.D.
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
Какие-то бессмысленные надежды на Холланда, мало того, что он не пойдет, так и синергия между ним и Мбаппе невозможна, в команде должен быть только один альфа, лучще уж «бесплатно» черепашку взять
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Английский_пациент
Надо Смолова брать, а через год мбаппе
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Геннадий Чеботарев
для анчелоти конечно нужен Кейн для 4-3-3 без Кейна он и до зимы недотянет.
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Greg Jackson
Анчелотти если так хочет Кейна пусть в ТТХ идёт, все будут рады только.
+8
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Олег Комисаров
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
Альвареса из Сити купить или арендовать) Фирмино было бы тоже неплохо)
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Кирилл Павлюченко
Перес на растяжке: либо Кейн - но вчера, либо Мбаппе - но завтра.
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Greg Jackson
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
👍👍👍👍
+5
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Иван Баланар
Ответ Jafarello
Выскажу непопулярное мнение. Трансфер Кейна нецелесообразный. Лучше бесплатно взять Фирмино и арендовать Икарди. Это вариант с жесткой экономией чтобы в 2024 купить Мбаппе и Холланда (ох мечты, мечты). Либо купить Осимхена, но при этом забыть о мечтах (Холланд, Холланд)
Мнение, может, и непопулярное, но рациональное)
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8arcelona
Кейна нужно было подписывать 5 лет назад, сейчас он не нужен Реалу.
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&_Bishep_&
Ответ Tiestorzn17
Мбаппе уже по губам раз поводил местным сосьос, поводит и еще разок. Нет будет его в Реале, впрочем как и Кейна. Фирмино, Икарди, может быть еще кто то свободным придет. Осимхен возможно, будет очень дорого, но куда реальней Кейна.
По губам Барселона и Месси поводили друг друга полгода и разбежались((😂...А Мбаппе сам уже целый год кается и просится в Мадрид.
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vzi
Кейну будет непросто в Испании.
Игра более вязкая, против Мадрида 15 команд будут играть в автобус, много затяжек, остановок. В Англии играют жестко, но быстро. Для контратакующей тактики Тоттенхэма - самое то. Отбились, закинули мяч вперед, там Сон и Кейн убежали и забили. В Мадриде этого не будет. Придется взламывать автобусы. Хорош ли в этом Кейн? - не факт.
+3
-1
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Elyor Radjabov
Фирмино !!! И пас отдаст, и в защите отработает + голы забивает. Думаю хороший вариант. Ну а следующим летом можно на Мпапе замахнуться
+1
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Gregori Milman
Не понимаю, что делать Вини, если придёт Мбапе? А Кейн подходит
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