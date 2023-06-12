Дюков о сборной России: «Хотели бы сыграть дома. Есть шорт-лист, работаем, не все хотят играть»

Александр Дюков надеется, что один из сентябрьских матчей сборной пройдет в России.

Сообщалось, что в сентябре сборная России проведет выездной товарищеский матч со сборной Катара.

«Второй матч [в сентябре] хотели бы провести дома. Давайте подпишем сначала контракт.

Есть шорт‑лист, работаем. Это достаточно много команд. Есть определенные проблемы, не все хотят играть», – сказал президент РФС.

Ранее РФС отменил летний тренировочный сбор, который должен был пройти в июне.