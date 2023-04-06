Александр Дюков: «Если выбирать между матчем с Ираном и сборной Медиалиги, я выберу Иран»
Александр Дюков высказался о возможном матче сборной России со сборной Winline Медиалиги
– Возможно ли проведение товарищеского матча между сборной России и сборной или клубом Медиалиги?
– Не думал об этом, но все возможно. Такая идея имеет право на существование, но, если выбирать между матчем с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном. Думаю, что главный тренер сборной России сделает такой же выбор, – сказал президент РФС.
Президент Медиалиги Осипов: «Насчет матча со сборной России разговоры идут. Все упирается только в календарь мероприятий»
Иран предпочтительней... ничья с двадротами это, можно сказать, крест на карьере руководителя РФС
напомнило мем "вы хотите как на украине?"