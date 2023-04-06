Александр Дюков: «Если выбирать между матчем с Ираном и сборной Медиалиги, я выберу Иран»

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Ирана по футболу Александр Дюков Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Александр Дюков высказался о возможном матче сборной России со сборной Winline Медиалиги

– Возможно ли проведение товарищеского матча между сборной России и сборной или клубом Медиалиги?

– Не думал об этом, но все возможно. Такая идея имеет право на существование, но, если выбирать между матчем с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном. Думаю, что главный тренер сборной России сделает такой же выбор, – сказал президент РФС.

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15 комментариев

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пернатый
РФС не может принять то, что сборную будет смотреть меньше народа, чем игроков этой больной на голову лиги.
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Злодей Спб
Если выбирать "отпускать игроков в сбродную или не отпускать" я выберу - не отпускать. Эпидемия мышечных травм, Валера отправляется в Иран с Ростовом в полном составе.
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Алар
###, очевидно же!
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.ru
Дюкова можно понять...
Иран предпочтительней... ничья с двадротами это, можно сказать, крест на карьере руководителя РФС
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Mr.Alien
Ответ Roman
Зло – это зло, Стрегобор, – серьезно сказал ведьмак, вставая. – Меньшее, большее, среднее – все едино, пропорции условны, а границы размыты. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще.
Только на следующий день все равно выбрал меньшее зло
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Fomin525
а если выбирать из условного Ирака и медиалиги?
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несахар
дюков, какой большой у тебя выбор ахахах
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Andrey Mikhalkov
Давно уже пора купить сборной Эритреи трусы и кеды... и сыграть товарняк...
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несахар
"но, если выбирать между матчем с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном."

напомнило мем "вы хотите как на украине?"
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a2wai
А можно выбрать какого-нибудь другого президента РФС? Этот уже надоел.
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skyintothesea
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается нетленная аксиома Эскобара: что то #####, что это #####!
Обе такие #####
+2
-1
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за зенит
У России в этом году неограниченный выбор
+2
-1
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Aleksandr Danilov
А между миром и СВО - СВО
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Roman
Зло – это зло, Стрегобор, – серьезно сказал ведьмак, вставая. – Меньшее, большее, среднее – все едино, пропорции условны, а границы размыты. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще.
+1
-2
-1
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Ебздрогыч
Вспоминается нетленная аксиома Эскобара: что то #####, что это #####!
+7
-3
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