Денис Глушаков: «Российский футбол деградирует с 2018 года. После ЧМ он стал слабее»

Денис Глушаков сказал, что футбол в России стал деградировать после ЧМ-2018.

– Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?

– Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.

Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же , например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно, – сказал хавбек « » и бывший капитан « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?