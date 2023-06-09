Денис Глушаков: «Российский футбол деградирует с 2018 года. После ЧМ он стал слабее»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Денис Глушаков Халк Пари НН Футбол

Денис Глушаков сказал, что футбол в России стал деградировать после ЧМ-2018.

– Деградировал ли российский футбол за этот год без еврокубков?

– Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее.

Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно, – сказал хавбек «Пари НН» и бывший капитан «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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28 комментариев

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Товарищ Наркотик
Ну если игроки сборной просят им посидеть на лице, то да, конечно деградирует
+34
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Zenith forever
Ответ Фан Рубина
Деградируют только бей-беги лиги европки, где за 70-100 миллионов евро уже не купить приличного игрока (если только не в последний год контракта) - только всяких холодильников, кукурелий и мудриков. А РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира и эталоном футбола.
Все-таки будем точнее, РПЛ - вторая в мире лига, первая была и остается ФНЛ, как ее не называй.
+21
-1
+20
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Фан Рубина
Деградируют только бей-беги лиги европки, где за 70-100 миллионов евро уже не купить приличного игрока (если только не в последний год контракта) - только всяких холодильников, кукурелий и мудриков.

А РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира и эталоном футбола.
+21
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+11
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БляхаджинсКарпина
Спортс, если вы думаете что мы отстанет, то не думайте ,что мы отстанем!
+6
-3
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Atsuktuvas
В последнее время бесспорные успехи российского спорта временно деградируют для занятия более выгодных рубежей на мировой арене.
+4
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Ленид Вилькин
Деградации нет предела.😃
+3
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Мистер Уайт
На лицо дискредитация чего-то там. Срочно вызвать депутата Терюшкова и впаять Глушакову иноагента.
+2
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Zenith forever
изделие намекнуло, что деградация началась, когда его поперли из сборной, а потом из Спартака, но никто не отреагировал на это.
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Артур Ганненко
Ответ Zenith forever
изделие намекнуло, что деградация началась, когда его поперли из сборной, а потом из Спартака, но никто не отреагировал на это.
Тоже об этом подумал. Падение результатов в еврокубках и отъезд сильных легионеров на несколько лет раньше началось
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Фан Рубина
Ответ viktorpavlov70
Всё-таки, справедливости ради, лучшей лигой мира является ФНЛ.
Лучшая - ФНЛ, сильнейшая - РПЛ.
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viktorpavlov70
Ответ Zenith forever
Все-таки будем точнее, РПЛ - вторая в мире лига, первая была и остается ФНЛ, как ее не называй.
Сначала ответил, потом прочитал. Рад что не у меня одного такое мнение)))
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viktorpavlov70
Ответ Фан Рубина
Деградируют только бей-беги лиги европки, где за 70-100 миллионов евро уже не купить приличного игрока (если только не в последний год контракта) - только всяких холодильников, кукурелий и мудриков. А РПЛ остаётся сильнейшей лигой мира и эталоном футбола.
Всё-таки, справедливости ради, лучшей лигой мира является ФНЛ.
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S.S.S.R.
Как только из спартака нагнали, так сразу всё плохо и стало. Ты первый ДЕГРАДАНТ!!! РУЙ С ПРИШИТОЙ ГОЛОВОЙ.
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7партак
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Теперь неделю этого дурня цитироаать будут?
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TFP_Sports
Это он про себя ?
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dimonivanov
вывод очевиден - виноват ЧМ
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Konstantin Zorin
Российский футбол начал деградировать после ухода Дениски из Спартака. Начались проблемы с самогоном и баней.
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Kanonir152
Не знаю, российский футбол перестал смотреть году в 2011. Отрывками после видел только 2016 год, когда Спартак стал чемпионом. в 00-х было интересно смотреть на Алекса, Вагнера Лава, Данни, Одемвинге, а после уже нет. Халк такого восторга как Вагнер Лав не вызвал. Да и конкуренции в РПЛ, кажется, что нет. Трудно винить Зенит, Баварию или ПСЖ, что они сильнее всех в своем чемпионате, но интерес это только убавляет.
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Ковид 07.10.52
Это шаг назад, чтобы сделать два вперед к звездам....
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Сергей Жарковский
Кто бы говорил о деградации...
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