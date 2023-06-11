Россия сыграет с Катаром на выезде в сентябре. Идут переговоры насчет 2-го соперника

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Катара по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Генсек РФС сообщил об организации товарищеской игры сборных России и Катара.

«Мы обсуждали вопрос с главой РФС, тренером. Нашли два спарринга, но они готовы были играть последний матч 20 июня. И собирать сборную, когда игроки ушли 3 июня в отпуск, со спортивной точки зрения неправильно.

Есть договоренность о матче с Катаром на выезде в сентябре. Второго соперника выбираем, ведутся переговоры», – сказал Максим Митрофанов.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Три четыре раз два
допустили все-таки в Катар! все на Никольскую!
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Неужели долгожданный Афган?
+24
-11
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Язычок Дзюбы
Жду-не дождусь новых 25 дебютантов
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Три четыре раз два
допустили все-таки в Катар! все на Никольскую!
В июне сказали, что будет матч в сентябре. В сентябре скажут, что тактически отрицательно перегруппировались в соответствии с изначальным планом, и игры сейчас не будет, но будет в ноябре, осталась соперника достойного найти.
Многополярный мир он такой.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
выбираем, говорит, соперника
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ T622222
Неужели долгожданный Афган?
На Кубке ЦА Афганитан вчера в матче с киргизами покинул поле в знак протеста. Посчитали, что гол им забили с нарушением правил.
Серьёзный настрой там , похоже. Ни разу не товарищеский.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
С Аль-Насром можно скатать товарняк
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Вторая сборная Катара?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
"Мы вибираем"...звучит обнадёживающе!))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ответ T622222
Неужели долгожданный Афган?
Эритрея)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ T622222
Неужели долгожданный Афган?
Родная Эритреюшка
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ Дмитрий Орлов
Лол, от турнира в Средней Азии отказались, зато в сентябре играть в Катаре ОК. Максим Митрофанов в курсе какая там там погода в это время будет ? Пусть поинтересуется: https://www.gismeteo.ru/diary/5525/2022/9/
Может они на каком-либо стадионе в Австрии сыграют, некоторые сборные так делают. Подтверждения полета в Катар пока же нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ ВладимирНеПутин
Бразилии бы заплатили, да сыграли бы с ней
И всем паспорта бонусом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Ответ Три четыре раз два
допустили все-таки в Катар! все на Никольскую!
еще не вечер, Катар вполне может найти соперников поавторитетнее и в итоге откажется играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святой Патрик
Бразилия, например, без проблем играет с Японией, Кореей, Ганой, Тунисом, Марокко. Не считает ниже своего достоинства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил
С двумя соперниками одновременно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skrech
а зачем игроков от чемпионата отвлекать? лучше бы на тур больше провели в теплое время года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Суворов
Это настоящий прорыв.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskeyman
А можно просто написать: ха-ха-ха-ха-ха-ха...)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
михаил почта
вот это да!! вот это событие года!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гладиатор из Тушино
И все таки мы сыграем в Катаре! Переиграли и уничтожили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
Бразилии бы заплатили, да сыграли бы с ней
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Второй соперник пока неизвестно кто, но наверняка откажется...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
И. Сергей
ТМ 1.5
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий