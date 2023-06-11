Россия сыграет с Катаром на выезде в сентябре. Идут переговоры насчет 2-го соперника

Генсек РФС сообщил об организации товарищеской игры сборных России и Катара.

«Мы обсуждали вопрос с главой , тренером. Нашли два спарринга, но они готовы были играть последний матч 20 июня. И собирать сборную, когда игроки ушли 3 июня в отпуск, со спортивной точки зрения неправильно.

Есть договоренность о матче с на выезде в сентябре. Второго соперника выбираем, ведутся переговоры», – сказал .

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.