Россия сыграет с Катаром на выезде в сентябре. Идут переговоры насчет 2-го соперника
Генсек РФС сообщил об организации товарищеской игры сборных России и Катара.
«Мы обсуждали вопрос с главой РФС, тренером. Нашли два спарринга, но они готовы были играть последний матч 20 июня. И собирать сборную, когда игроки ушли 3 июня в отпуск, со спортивной точки зрения неправильно.
Есть договоренность о матче с Катаром на выезде в сентябре. Второго соперника выбираем, ведутся переговоры», – сказал Максим Митрофанов.
Напомним, что Россия отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
Многополярный мир он такой.
Серьёзный настрой там , похоже. Ни разу не товарищеский.