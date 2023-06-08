Смолов о проигрыше конкуренции Дзюбе на ЧМ-2018: «Мы на сборах перестали в пас низом играть, я мяч не получал и сломался. С Артемом друзьями мы никогда не были»
Федор Смолов рассказал, как воспринял потерю места в основеом составе сборной на ЧМ-2018.
– Ты подходил к ЧМ-2018 как главная звезда русского футбола. Ты не забил Саудовской Аравии, хотя команда забила 5 голов. А вышел твой сменщик, Дзюба, и провел феноменальный матч. Тогда, мне кажется, ты не то чтобы сломался, но стало понятно, что это не твой турнир.
– Я скажу, что это еще до [турнира] было, со сборов началось. Мы стали играть чуть в другой футбол, нежели играли два года при Саламовиче (Станиславе Черчесове – Sports.ru).
– Как ты это понял? Стало больше забросов?
– Ну я понял, что я на тренировках мяч не получаю. Что я в играх получу? Бегает Дзага (Алан Дзагоев – Sports.ru), условно, и плюется – мы перестали в пас низом играть. Я понял, что что-то будет. Потом игра с Австрией. Я понимаю, как мы играем.
– И как быть в такой ситуации?
– Я скажу свое мнение. Я никого не виню. Это решение тренера. И то, что мой конкурент вышел и подтвердил свою состоятельность со спортивной точки зрения, я это признаю.
Мое впечатление: если у тебя человек два года вице-капитан, забивает и вроде как основной нападающий, когда команда выигрывает 5:1, а он не забивает, это хорошо, что он проводит плохую игру в таком матче. Это безболезненно.
Мне кажется, что поставить меня на следующий матч с Египтом можно было. Сыграл бы я лучше? Не уверен. Возможно, Станислав Саламович это видел и принял такое решение меня убрать. Вот так.
– Ты не сломался после этого?
– Я сломался. Тот же Игорь Смольников мне сказал, что еще на тренировках, до матча с Саудовской Аравией, это было видно. Там были определенные ситуации.
– Хорошо. А отношения с Дзюбой? Вы друзья?
– Ну, нет, и никогда не были.
– Та история на чемпионате мира повлияла на ваши отношения?
– Да нет.
– То есть, как были ровные отношения, так и остались?
– Да, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.
Смолов о паненке с Хорватией: «Элемент понта, наверное, был, но ЧМ-2018 я провалил до этого. Цитата Джордана – нелепая попытка защититься, не нашел тогда сил извиниться»
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
- Кто первый будет бить?
Смолов:
- Давайте, я.
А в матче с Хорватией обратная ситуация:
- Смолов! Ты бьёшь первый.
И что ему было отвечать? "Не, давайте не я, я не очень готов, я очкую"? Какой нормальный спортсмен в такой ситуации с себя бы ответственность снял? Кто бы его в команде после этого уважал?
Ничего другого у него не присутствует. Нет ни дриблинга, ни высокой, взрывной скорости, ни видения поля, ни в целом футбольного интелекта..
Каждый сам делает свою жизнь, своими руками.
У Дзюбы начало того сезона вообще катастрофой было, мог бы даже не поехать на ЧМ, но ушел в аренду, все доказал. и на ЧМ все доказал, красавец, боролся как лев.
А Смол слабый, всегда им был.
Кстати, тут такое дело. Если тебе не интересно, ты можешь не читать. Можешь у Смолова и его жены татушки посчитать, например.