Смолов о проигрыше конкуренции Дзюбе на ЧМ-2018: «Мы на сборах перестали в пас низом играть, я мяч не получал и сломался. С Артемом друзьями мы никогда не были»

Федор Смолов рассказал, как воспринял потерю места в основеом составе сборной на ЧМ-2018.

– Ты подходил к ЧМ-2018 как главная звезда русского футбола. Ты не забил Саудовской Аравии, хотя команда забила 5 голов. А вышел твой сменщик, , и провел феноменальный матч. Тогда, мне кажется, ты не то чтобы сломался, но стало понятно, что это не твой турнир.

– Я скажу, что это еще до [турнира] было, со сборов началось. Мы стали играть чуть в другой футбол, нежели играли два года при Саламовиче ( – Sports.ru).

– Как ты это понял? Стало больше забросов?

– Ну я понял, что я на тренировках мяч не получаю. Что я в играх получу? Бегает Дзага ( – Sports.ru), условно, и плюется – мы перестали в пас низом играть. Я понял, что что-то будет. Потом игра с Австрией. Я понимаю, как мы играем.

– И как быть в такой ситуации?

– Я скажу свое мнение. Я никого не виню. Это решение тренера. И то, что мой конкурент вышел и подтвердил свою состоятельность со спортивной точки зрения, я это признаю.

Мое впечатление: если у тебя человек два года вице-капитан, забивает и вроде как основной нападающий, когда команда выигрывает 5:1, а он не забивает, это хорошо, что он проводит плохую игру в таком матче. Это безболезненно.

Мне кажется, что поставить меня на следующий матч с Египтом можно было. Сыграл бы я лучше? Не уверен. Возможно, Станислав Саламович это видел и принял такое решение меня убрать. Вот так.

– Ты не сломался после этого?

– Я сломался. Тот же мне сказал, что еще на тренировках, до матча с Саудовской Аравией, это было видно. Там были определенные ситуации.

– Хорошо. А отношения с Дзюбой? Вы друзья?

– Ну, нет, и никогда не были.

– Та история на чемпионате мира повлияла на ваши отношения?

– Да нет.

– То есть, как были ровные отношения, так и остались?

– Да, – сказал форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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