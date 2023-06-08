Смолов о проигрыше конкуренции Дзюбе на ЧМ-2018: «Мы на сборах перестали в пас низом играть, я мяч не получал и сломался. С Артемом друзьями мы никогда не были»

Теги Локомотив Артем Дзюба Федор Смолов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Игорь Смольников Алан Дзагоев ЧМ-2018 FIFA Нобель Арустамян Футбол

Федор Смолов рассказал, как воспринял потерю места в основеом составе сборной на ЧМ-2018.

– Ты подходил к ЧМ-2018 как главная звезда русского футбола. Ты не забил Саудовской Аравии, хотя команда забила 5 голов. А вышел твой сменщик, Дзюба, и провел феноменальный матч. Тогда, мне кажется, ты не то чтобы сломался, но стало понятно, что это не твой турнир.

– Я скажу, что это еще до [турнира] было, со сборов началось. Мы стали играть чуть в другой футбол, нежели играли два года при Саламовиче (Станиславе Черчесове – Sports.ru).

– Как ты это понял? Стало больше забросов?

– Ну я понял, что я на тренировках мяч не получаю. Что я в играх получу? Бегает Дзага (Алан Дзагоев – Sports.ru), условно, и плюется – мы перестали в пас низом играть. Я понял, что что-то будет. Потом игра с Австрией. Я понимаю, как мы играем.

– И как быть в такой ситуации?

– Я скажу свое мнение. Я никого не виню. Это решение тренера. И то, что мой конкурент вышел и подтвердил свою состоятельность со спортивной точки зрения, я это признаю.

Мое впечатление: если у тебя человек два года вице-капитан, забивает и вроде как основной нападающий, когда команда выигрывает 5:1, а он не забивает, это хорошо, что он проводит плохую игру в таком матче. Это безболезненно.

Мне кажется, что поставить меня на следующий матч с Египтом можно было. Сыграл бы я лучше? Не уверен. Возможно, Станислав Саламович это видел и принял такое решение меня убрать. Вот так.

– Ты не сломался после этого?

– Я сломался. Тот же Игорь Смольников мне сказал, что еще на тренировках, до матча с Саудовской Аравией, это было видно. Там были определенные ситуации.

– Хорошо. А отношения с Дзюбой? Вы друзья?

– Ну, нет, и никогда не были.

– Та история на чемпионате мира повлияла на ваши отношения?

– Да нет.

– То есть, как были ровные отношения, так и остались?

– Да, – сказал форвард «Динамо» в интервью Нобелю Арустамяну.

Смолов о паненке с Хорватией: «Элемент понта, наверное, был, но ЧМ-2018 я провалил до этого. Цитата Джордана – нелепая попытка защититься, не нашел тогда сил извиниться»

Смолов у Нобеля: осмысление паненки на ЧМ, срыв трансфера в «МЮ» и что с Захаряном

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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47 комментариев

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bestvideox
Кто бы что не говорил, но Дзюба ЧМ отыграл отлично.
+74
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Dmitry Orlov
Ответ Мистер Блин
чо то смолов подженился, и разговорился на публику.заткните его уже кто-нибудь, пожалуйста
Он-то чего? Вопросы к редакторам спортса. Он дал интервью, на 2,5 часа. Оно вышло вчера. Вот второй день тут постят отрывки из этого интервью.
+33
-1
+32
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Dmitry Orlov
Ответ charly_54
Вопрос к смолову: зачем пошёл бить?
Он же это сказал. В матче с Испанией было так:
- Кто первый будет бить?
Смолов:
- Давайте, я.

А в матче с Хорватией обратная ситуация:
- Смолов! Ты бьёшь первый.

И что ему было отвечать? "Не, давайте не я, я не очень готов, я очкую"? Какой нормальный спортсмен в такой ситуации с себя бы ответственность снял? Кто бы его в команде после этого уважал?
+23
-2
+21
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Step_up
Нельзя было ему доверять пенальти, раз было видно, что он сломался. Здесь Стас ошибся.
+17
-5
+12
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Бартоломью
Всегда говорил у Феди только одно действительно сильное качество - сильный, хлесткий удар, часто из под защитника.
Ничего другого у него не присутствует. Нет ни дриблинга, ни высокой, взрывной скорости, ни видения поля, ни в целом футбольного интелекта..
+11
-1
+10
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Форвардиньо_
Ответ bestvideox
Кто бы что не говорил, но Дзюба ЧМ отыграл отлично.
Артëм по нашим меркам топ футболист. Это даже Миша Борзыкин признаёт
+9
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Savardus
Человек сам признает, что сломался. Зачем сломленного человека выпускать на последматчевую серию пенальти в 1/4 финала ЧМ? Вопрос к Саламычу конечно
+13
-6
+7
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LokoKa1ser92
Ответ Бартоломью
Всегда говорил у Феди только одно действительно сильное качество - сильный, хлесткий удар, часто из под защитника. Ничего другого у него не присутствует. Нет ни дриблинга, ни высокой, взрывной скорости, ни видения поля, ни в целом футбольного интелекта..
там по моему и с обычным интеллектом есть некоторые проблемы
+9
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Мукунку хороший
Ответ bestvideox
Кто бы что не говорил, но Дзюба ЧМ отыграл отлично.
Это было давно.. в прошлой жизни..
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charly_54
Ответ Savardus
Человек сам признает, что сломался. Зачем сломленного человека выпускать на последматчевую серию пенальти в 1/4 финала ЧМ? Вопрос к Саламычу конечно
Вопрос к смолову: зачем пошёл бить?
+12
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Спартак Уокер
Дзюба на чемпионате 2018 был очень крут
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edik-burimov2@mail.ru
со спортивной точки зрения зюба вышел и выдал = он заслужил игру в старте на следующий матч, это ещё в чемпе можно в длинном турнире давать несколько шансов, в коротком турнире, ставить того кто "стреляет" здесь и сейчас - это вполне нормально, ты не показал? доказывай выходя на замену, тебе давали игровое время во всех матчах
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DonaldBrashear 2.0
пенальти Хорватии что мешало забить или хотя бы пробить нормально? снова стал бы героем.

Каждый сам делает свою жизнь, своими руками.

У Дзюбы начало того сезона вообще катастрофой было, мог бы даже не поехать на ЧМ, но ушел в аренду, все доказал. и на ЧМ все доказал, красавец, боролся как лев.

А Смол слабый, всегда им был.
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Hong Kil
Теперь понятна его бездарная "паненка" на ЧМ. Так Смолов рассчитался и с тренером, и с Дзюбой, а заодно и со всеми болельщиками.
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bestvideox
Ответ Мукунку хороший
Это было давно.. в прошлой жизни..
Нет, это было в этой жизни. И даже сейчас вспоминая, навевают приятные эмоции от ЧМ.
+4
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DDSHA
Ответ Мистер Блин
я понимаю, хороших футболистов на цитаты разбирают, это полено зачем который день транслируют? пусть женой займётся, татушки посчитают друг у друга, как раз полгода убьют за этим занятием)
клики на заголовки не зависят от того, насколько хороший футболист. пока ты заходишь и оставляешь комментарии — такие новости будут появляться
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Мистер Блин
я понимаю, хороших футболистов на цитаты разбирают, это полено зачем который день транслируют? пусть женой займётся, татушки посчитают друг у друга, как раз полгода убьют за этим занятием)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Hong Kil
Теперь понятна его бездарная "паненка" на ЧМ. Так Смолов рассчитался и с тренером, и с Дзюбой, а заодно и со всеми болельщиками.
Месть - это блюдо, которое подают холодным
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Demetrio-77
Ответ dimamak10
Смолов был одной из главных звезд той сборной и я думал он перейдет в условную Дортмундскую Боруссию , но как итог плохой ЧМ для него и переход в Локо
Смолову до Боруссии как до Луны.
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FNT
Ответ Мистер Блин
что такое и кто такой смолов? где он играл, что-то выиграл? столько болтовни от него.
Один из 10 лучших бомбардиров в истории РПЛ. Для нашего футбола весьма заметный персонаж. Мне кажется, что ваши 3 популистских бессмысленных коммента в этой ветке - тоже "столько болтовни от него".
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fbd
Ответ Мистер Блин
я понимаю, хороших футболистов на цитаты разбирают, это полено зачем который день транслируют? пусть женой займётся, татушки посчитают друг у друга, как раз полгода убьют за этим занятием)
Ну мне интересно почитать. Как бы ты не относился к Смолову, но на момент ЧМ18 это один из лучших российских игроков. А тут он достаточно открыто рассказывает о внутренней кухне команды, за которую я голос срывал.
Кстати, тут такое дело. Если тебе не интересно, ты можешь не читать. Можешь у Смолова и его жены татушки посчитать, например.
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Евгений Кириенко
Скажите Смолову ,что 5:0 сыграли, не 5:1.Акинфеев просил...
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Dmitry Orlov
Ответ Demedieu
Сериал про откровения Смолова уже поднадоел
А это всё только первая серия.
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Bulat89
Во всем интервью думает только о себе,не о команде.Благодаря такому футболу мы и добрались до четвертьфинала,возможно бы и дальше,если Смолов не решил понтануться и доказать какой он крутой ,и ,типо,незаслуженно сидит на лавке
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Макс Саид
Ответ Ебздрогыч
У Смолова везде я, я, я. То есть Черчесов плохой, что не выпустил его с Египтом? И он бедненький сломался. И футбол, видите ли, не его и мяч он не получает, и в общем все плохие, один он весь в белом
Чем ты читал?
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