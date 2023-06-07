Смолов об игре за сборную: «Я с этой идеей простился. Ввиду событий, которые происходят, не вижу в обозримом будущем возвращения на международный уровень»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Нобель Арустамян товарищеские матчи (сборные) Футбол

Федор Смолов не верит, что еще раз сыграет за сборную России.

– Тебе 33 года. Как ты считаешь, ты сыграешь еще хоть один официальный матч за сборную России? 

– Нет, к сожалению. 

– То есть ты с этой идеей простился?

– Я с этой идеей простился. Ввиду событий, которые происходят, не вижу какого-то, даже в обозримом будущем, возвращения сборной России на международный официальный уровень.

Я вижу смысл в том, чтобы привлекать молодых ребят, чтобы, когда произойдет ситуация, и мы возвращаемся к официальным отборочным матчам, было представление, что они из себя представляют. Они будут защищать цвета сборной.

У Дзюбы мотивация забить гол и побить рекорд (у него и Александра Кержакова по 30 голов за сборную России – Sports.ru) – в его случае я могу это понять, в своем – не вижу смысла. 

– Допустим, сборная России играет важный товарищеский матч или важный товарищеский турнир, который мог случиться в Бишкеке, им нужен нападающий, и они тебя приглашают. Какой будет твой ответ?

– Я разговаривал с Георгиевичем (Валерием Карпиным – Sports.ru) по этому поводу, когда все начиналось, эти товарищеские матчи. Я бы, наверное, отказался, но не хочу, чтобы это выглядело так, что это мне безразлична судьба сборной. Я просто искренне не вижу смысла. 

Как я уже сказал, есть молодые ребята, которым предстоит защищать цвета сборной, надеюсь и искренне верю, что этот момент настанет. Я в тот момент уже, скорее всего, буду смотреть матчи сборной с пивасиком (смеется).

Какая логика? Поехать в Бишкек, сыграть товарищеский матч. С кем? Что мне это даст? очередной матч за сборную, какие-то минуты? Я лучше отдохну, у меня все болит, я играю на уколах. Чудес не бывает. Отдохнуть и подготовиться в этом возрасте гораздо важнее, чем поехать и сыграть какие-то минуты за сборную с соперником не самого классного уровня, передового. Опять же, нет желания кого-то оскорбить, все научились играть в футбол.

Я смотрел матчи сборной, впечатления неоднозначные. Могу сказать, что Узбекистан – хорошего уровня команда, она играет достойно. У нас нет преимущества перед ними. Опять же лучше вызывать молодых ребят, чтобы они понимали, что даже сборная Узбекистана – это другой уровень, чем чемпионат России. К этим матчам нужно готовиться, настраиваться, нужно себя показывать. Уровень сопротивления там выше. 

– Кажется, у молодых ребят, которые играли за сборную за последние полгода, нет мотивации. Они играют потому, что надо сыграть за сборную.

– Из-за того, что произошло, в сборную единовременно влилось от 15 до 20 новых игроков. Такого раньше не было. Раньше все мечтали попасть в сборную, ты приезжал на сбор, смотрел на этих футболистов и думал: офигеть! Там уровень сопротивления на тренировках такой, что играть против сборной Португалии несложно, на тренировках тяжелее. Я вспоминаю свой первый вызов в сборную – и у меня мурашки. А сейчас не обесценилось, но просто в виду того, что происходит, – сказал нападающий «Динамо».

На счету Смолова 45 матчей и 16 голов в составе сборной России. Последняя его игра в составе национальной команды – в ноябре 2021 года против Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мельников Михаил
Все предельно логично
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Смолов все верно сказал про сборную, которая нигде не играет. Давно с ней ему пора расстаться...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Ответ 2ran
Смолов-достойный человек.
Боже))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Жена, дети что нужно еще чтобы достойно встретить старость
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
ну тут Федя все правильно сказал. Здраво рассуждает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
От этого днища и пользы то никогда не было в сборной,только одно вредительство в виде паненки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitan Klos
Приятно слышать. Лучше поздно, чем никогда. Еще очень многим придется навсегда проститься с планами на достойное будущее. Его у них уже не будет никогда.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Паровоз19
было представление, что они из себя представляют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Никаноров
Само критично однако да кто бы нас ещё туда позвал....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaSpeR-13
Не видит смысла играть за сборную, устал видите ли он. Глядя на то как динама играет сложно представить что там хоть кто то устал в этом году
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Нужен ты в сборной. Днарь распальцованный))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tankist231
Адекватно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Паскаянц
Ответ Kapitan Klos
Приятно слышать. Лучше поздно, чем никогда. Еще очень многим придется навсегда проститься с планами на достойное будущее. Его у них уже не будет никогда.
За себя говори)для каждого достойное будущее своё.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный Плащ˙
Ответ Hong Kil
И ведь никто не скажет, что мол да я стар уже, рывок не тот, снизил к себе требования, ну и вот, не могу я со своим упавшим мастерством играть за сборную. Нет, это все "ввиду событий, что происходят", ага.
+100500
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий