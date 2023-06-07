Смолов об игре за сборную: «Я с этой идеей простился. Ввиду событий, которые происходят, не вижу в обозримом будущем возвращения на международный уровень»

Федор Смолов не верит, что еще раз сыграет за сборную России.

– Тебе 33 года. Как ты считаешь, ты сыграешь еще хоть один официальный матч за сборную России?

– Нет, к сожалению.

– То есть ты с этой идеей простился?

– Я с этой идеей простился. Ввиду событий, которые происходят, не вижу какого-то, даже в обозримом будущем, возвращения сборной России на международный официальный уровень.

Я вижу смысл в том, чтобы привлекать молодых ребят, чтобы, когда произойдет ситуация, и мы возвращаемся к официальным отборочным матчам, было представление, что они из себя представляют. Они будут защищать цвета сборной.

У Дзюбы мотивация забить гол и побить рекорд (у него и Александра Кержакова по 30 голов за сборную России – Sports.ru) – в его случае я могу это понять, в своем – не вижу смысла.

– Допустим, сборная России играет важный товарищеский матч или важный товарищеский турнир, который мог случиться в Бишкеке, им нужен нападающий, и они тебя приглашают. Какой будет твой ответ?

– Я разговаривал с Георгиевичем (Валерием Карпиным – Sports.ru) по этому поводу, когда все начиналось, эти товарищеские матчи. Я бы, наверное, отказался, но не хочу, чтобы это выглядело так, что это мне безразлична судьба сборной. Я просто искренне не вижу смысла.

Как я уже сказал, есть молодые ребята, которым предстоит защищать цвета сборной, надеюсь и искренне верю, что этот момент настанет. Я в тот момент уже, скорее всего, буду смотреть матчи сборной с пивасиком (смеется).

Какая логика? Поехать в Бишкек, сыграть товарищеский матч. С кем? Что мне это даст? очередной матч за сборную, какие-то минуты? Я лучше отдохну, у меня все болит, я играю на уколах. Чудес не бывает. Отдохнуть и подготовиться в этом возрасте гораздо важнее, чем поехать и сыграть какие-то минуты за сборную с соперником не самого классного уровня, передового. Опять же, нет желания кого-то оскорбить, все научились играть в футбол.

Я смотрел матчи сборной, впечатления неоднозначные. Могу сказать, что Узбекистан – хорошего уровня команда, она играет достойно. У нас нет преимущества перед ними. Опять же лучше вызывать молодых ребят, чтобы они понимали, что даже сборная Узбекистана – это другой уровень, чем чемпионат России. К этим матчам нужно готовиться, настраиваться, нужно себя показывать. Уровень сопротивления там выше.

– Кажется, у молодых ребят, которые играли за сборную за последние полгода, нет мотивации. Они играют потому, что надо сыграть за сборную.

– Из-за того, что произошло, в сборную единовременно влилось от 15 до 20 новых игроков. Такого раньше не было. Раньше все мечтали попасть в сборную, ты приезжал на сбор, смотрел на этих футболистов и думал: офигеть! Там уровень сопротивления на тренировках такой, что играть против сборной Португалии несложно, на тренировках тяжелее. Я вспоминаю свой первый вызов в сборную – и у меня мурашки. А сейчас не обесценилось, но просто в виду того, что происходит, – сказал нападающий « ».

На счету 45 матчей и 16 голов в составе сборной России. Последняя его игра в составе национальной команды – в ноябре 2021 года против Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?