Жоржиньо может перейти в «Лацио» Сарри. «Арсенал» купил хавбека у «Челси» зимой
Жоржиньо может уйти из «Арсенала» и вернуться в Италию.
Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» в зимнее трансферное окно за 12 млн евро.
Он провел 16 матчей за «канониров» и отдал 1 голевой пас. Лондонцы готовы продать хавбека сборной Италии, если он попросит об этом.
В Жоржиньо заинтересован «Лацио» Маурицио Сарри – тренер и футболист хорошо знакомы по работе в «Наполи».
Для римлян проблемой может стать высокая зарплата игрока – 6,5 млн евро в год. «Орлы» могут решить этот вопрос, предложив футболисту более длинный контракт с меньшей зарплатой.
Подробная статистика выступлений 31-летнего Жоржиньо доступна здесь.
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