Жоржиньо может перейти в «Лацио» Сарри. «Арсенал» купил хавбека у «Челси» зимой

Теги Лацио премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Жоржиньо Маурицио Сарри Футбол

Жоржиньо может уйти из «Арсенала» и вернуться в Италию.

Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» в зимнее трансферное окно за 12 млн евро.

Он провел 16 матчей за «канониров» и отдал 1 голевой пас. Лондонцы готовы продать хавбека сборной Италии, если он попросит об этом.

В Жоржиньо заинтересован «Лацио» Маурицио Сарри – тренер и футболист хорошо знакомы по работе в «Наполи».

Для римлян проблемой может стать высокая зарплата игрока – 6,5 млн евро в год. «Орлы» могут решить этот вопрос, предложив футболисту более длинный контракт с меньшей зарплатой.

Подробная статистика выступлений 31-летнего Жоржиньо доступна здесь.

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11 комментариев

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Born is the King
Агент Жоржиньо задание выполнил. Теперь можно к Сарри
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Wekil Halylow
Ответ Акира_1
Ахаха ну кто там рассказывал про бесценный опыт Жоржинью и его великолепное чтение игры? Что половины сезона хватало, чтоб понять его уровень переката в центре. 😁
что с его игрой он отлична справился в Арсенале?
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Nogoi89
Сынок Сарри
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TrueGooner
Когда был нужен контроль в центре, Жоржиньо отлично справлялся, сидел на замене, не рыпался. Полностью оправдал возложенную роль качественного запасного игрока.
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Wekil Halylow
Савича в Арсенал
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Его Величество Златан
ну, в Арсе не прям был топ, но и абузой не был. хорошо хоть на него мелкие деньги потратили
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Mr. Fett
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Савича в Арсенал
Так к ним Райс вот-вот перейдет
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Акира_1
Ответ Wekil Halylow
что с его игрой он отлична справился в Арсенале?
В чем его отличность кто-то может конкретно объяснить? В медленной скорости принятии решений? В перекате в центре? Ну и одном шальном голе Вилле?
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