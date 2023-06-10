Жоржиньо может перейти в «Лацио» Сарри. «Арсенал» купил хавбека у «Челси» зимой

Жоржиньо может уйти из «Арсенала» и вернуться в Италию.

Жоржиньо перешел в « » из «Челси» в зимнее трансферное окно за 12 млн евро.

Он провел 16 матчей за «канониров» и отдал 1 голевой пас. Лондонцы готовы продать хавбека сборной Италии, если он попросит об этом.

В Жоржиньо заинтересован « » – тренер и футболист хорошо знакомы по работе в «Наполи».

Для римлян проблемой может стать высокая зарплата игрока – 6,5 млн евро в год. «Орлы» могут решить этот вопрос, предложив футболисту более длинный контракт с меньшей зарплатой.

Подробная статистика выступлений 31-летнего Жоржиньо доступна здесь.