Жоржиньо о переходе в «Арсенал»: «Мы договорились меньше, чем за 48 часов. Я понял, что не вхожу в планы «Челси»
Жоржиньо рассказал о причинах перехода из «Челси» в «Арсенал».
«Несомненно, [Артета] – одна из причин. Он позвонил мне, и все произошло очень быстро, мы заключили сделку менее чем за 48 часов. Я поговорил с «Челси» и понял, что больше не вхожу в их планы.
Я хотел прогрессировать, и проект «Арсенала» подходит для этого. Это молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит мне по характеристикам.
Я рассмотрел все варианты и принял решение. Иногда нужно смириться с тем, что вы выходите из проекта, и что все когда-то подходит к концу», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью DAZN.
"День начался с десятого места, а закончился первым местом".
Вот и весь проект Арсенала. Знаем, проходили. Никто не будет в клубе с 0 ЛЧ проходить свой прайм. Ну если ты не какой-то неженка Озил.
Все таки планы у Челси на ближайшее будущее - это бороться за каждый трофей, а не раз в 20 лет прыгать выше головы.
а Челси набрал три состава, под тренером стул раскален, куда всё это двинется и кто окажется лишним от кого (придется!) рано или поздно избавляться - неизвестно
Эти готовы ЗМ отдать хоть Кокорину лишь бы ок Месси