Жоржиньо о переходе в «Арсенал»: «Мы договорились меньше, чем за 48 часов. Я понял, что не вхожу в планы «Челси»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Жоржиньо рассказал о причинах перехода из «Челси» в «Арсенал».

«Несомненно, [Артета] – одна из причин. Он позвонил мне, и все произошло очень быстро, мы заключили сделку менее чем за 48 часов. Я поговорил с «Челси» и понял, что больше не вхожу в их планы.

Я хотел прогрессировать, и проект «Арсенала» подходит для этого. Это молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит мне по характеристикам.

Я рассмотрел все варианты и принял решение. Иногда нужно смириться с тем, что вы выходите из проекта, и что все когда-то подходит к концу», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью DAZN.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alar Asus
Ответ Андрей Хенто
Зато может зацепить победу в АПЛ, неплохой переход для Жоржиньо, да и уже влияет на игру Арсенала, здорово смотрелся против Астон Виллы.
И скорее всего сыграет в ЛЧ в следующем сезоне, уж лучше чем играть в Лиге конференций с Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJericho
Нынешний Челси и недавний (года два-три назад) - будто две разных планеты. Во что превратили клуб, кого взяли физруком, сколько денег спустили...🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alar Asus
Ответ Foma T
Что ты знаешь? Что ты проходил? До Абрамовича твой Челси когда трофеи брал? Всё, закончились жирные времена для вас.
До российских денег Челси был обычным середняком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ML26
Ответ rusichi
Ты правильно поступил, Жорж! В Челси тебя уже ничего не мотивировало. Играл уже не так эффектно, как до завоевания Лиги чемпионов. Так бывает. Спасибо за вклад в наши победы.
В этом Челси никто эффектно не играет. В Арсенале есть шанс вернуть форму, хоть на него и не рассчитывают, как на основного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alar Asus
Ответ Джейме Ланнистер
Жоржиньо: "День начался с десятого места, а закончился первым местом".
Пошёл на повышение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джейме Ланнистер
Жоржиньо:
"День начался с десятого места, а закончился первым местом".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Foma T
Ответ Reece24
Какой проект? Завтра придёт Реал и скажет «хотим Эдегора обратно», норвежец в ту же секунду побежит паковать чемоданы. А Сака куда-то в Сити свалит за трофеями. Вот и весь проект Арсенала. Знаем, проходили. Никто не будет в клубе с 0 ЛЧ проходить свой прайм. Ну если ты не какой-то неженка Озил.
Что ты знаешь? Что ты проходил? До Абрамовича твой Челси когда трофеи брал? Всё, закончились жирные времена для вас.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lizarazu
Свалил с блуждающего корабля 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
abrbal
Ответ Reece24
Как всегда скинули стареющий балласт шумному соседу, ничего нового. Все таки планы у Челси на ближайшее будущее - это бороться за каждый трофей, а не раз в 20 лет прыгать выше головы.
абаме сиделку оплачиваете?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vik444
Ответ rusichi
Ты правильно поступил, Жорж! В Челси тебя уже ничего не мотивировало. Играл уже не так эффектно, как до завоевания Лиги чемпионов. Так бывает. Спасибо за вклад в наши победы.
Уже и непонятно кто ваши а кто наши.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антонио Мартынов
Ответ Reece24
Какой проект? Завтра придёт Реал и скажет «хотим Эдегора обратно», норвежец в ту же секунду побежит паковать чемоданы. А Сака куда-то в Сити свалит за трофеями. Вот и весь проект Арсенала. Знаем, проходили. Никто не будет в клубе с 0 ЛЧ проходить свой прайм. Ну если ты не какой-то неженка Озил.
Как ни жаль, но ты прав
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
abrbal
Ответ Reece24
Какой проект? Завтра придёт Реал и скажет «хотим Эдегора обратно», норвежец в ту же секунду побежит паковать чемоданы. А Сака куда-то в Сити свалит за трофеями. Вот и весь проект Арсенала. Знаем, проходили. Никто не будет в клубе с 0 ЛЧ проходить свой прайм. Ну если ты не какой-то неженка Озил.
вау. узбагойся. внимательней будь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
abrbal
Ответ kot_letova
Что с тобой?
просветление брат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Ответ IntoTheRainBow
ну Арсенал сейчас для таких как он игроков явно поинтересней проект, есть четкий вектор развития а Челси набрал три состава, под тренером стул раскален, куда всё это двинется и кто окажется лишним от кого (придется!) рано или поздно избавляться - неизвестно
Какой проект? Завтра придёт Реал и скажет «хотим Эдегора обратно», норвежец в ту же секунду побежит паковать чемоданы. А Сака куда-то в Сити свалит за трофеями.

Вот и весь проект Арсенала. Знаем, проходили. Никто не будет в клубе с 0 ЛЧ проходить свой прайм. Ну если ты не какой-то неженка Озил.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kot_letova
Ответ abrbal
Комментарий удален модератором
Что с тобой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Как всегда скинули стареющий балласт шумному соседу, ничего нового.

Все таки планы у Челси на ближайшее будущее - это бороться за каждый трофей, а не раз в 20 лет прыгать выше головы.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IntoTheRainBow
ну Арсенал сейчас для таких как он игроков явно поинтересней проект, есть четкий вектор развития

а Челси набрал три состава, под тренером стул раскален, куда всё это двинется и кто окажется лишним от кого (придется!) рано или поздно избавляться - неизвестно
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Altim
Кто-то хотел, чтоб ему ЗМ дали))
Был хорош вообще то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
abrbal
Ответ Momos
Слова "Арсенал" и "прогрессировать" должны стоять минимум в 3 словах друг от друга.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
В планах Челси только бешеные траты и вера в волшебство Поттера
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ Акира_1
Почему трудно. В планах дальнейшая деградация с Поттером и качели до лета, а летом может быть итоговое положение в таблице подействует на Боэли. Хотя вряд ли.
Поттера брали на перспективу (хотя результаты при этом всеравно должны быть хоть какие-то но Буоли видимо это не волнует),поэтому не думаю что его уволят.И Поттер всё-таки что-то умеет раз сумел поставить игру в Брайтоне (у Брайтона кстати тоже были проблемы с реализацией) они создавали много а забивали в два раза меньше поэтому им не удавалось попадать в топ - 5 хотя бы по итогам сезонам.Хочется верить что у Поттера в будущем всё получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
почему?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
респект жоржиньо: понял что балласт для челси и отчалил по-тихому. вот бы все такие понятливые были
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Ответ Altim
Кто-то хотел, чтоб ему ЗМ дали))
Не кто-то, а те кто ненавидит Месси))))
Эти готовы ЗМ отдать хоть Кокорину лишь бы ок Месси
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Momos
Слова "Арсенал" и "прогрессировать" должны стоять минимум в 3 словах друг от друга.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий