Жоржиньо о переходе в «Арсенал»: «Мы договорились меньше, чем за 48 часов. Я понял, что не вхожу в планы «Челси»

рассказал о причинах перехода из « » в « ».

«Несомненно, [ ] – одна из причин. Он позвонил мне, и все произошло очень быстро, мы заключили сделку менее чем за 48 часов. Я поговорил с «Челси» и понял, что больше не вхожу в их планы.

Я хотел прогрессировать, и проект «Арсенала» подходит для этого. Это молодая команда, которая играет в хороший футбол и подходит мне по характеристикам.

Я рассмотрел все варианты и принял решение. Иногда нужно смириться с тем, что вы выходите из проекта, и что все когда-то подходит к концу», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью DAZN.