Жоржиньо о «Наполи»: «Хвича меня впечатлил. Они побеждают благодаря энергии. Я рекомендовал им подписать Осимхена»

высказался о «Наполи».

«Я не знал Кварацхелию, но он впечатляет. Я играл против , и (Кристиано Джунтоли, спортивный директор «Наполи» – прим. Sports.ru) спрашивал меня о нем, прежде чем подписать его, – я сказал, что нужно сделать это немедленно. Они очень хороши, как и .

Дела у «Наполи» идут отлично, это прекрасная команда, они побеждают благодаря невероятной энергии.

Не могу сказать, стал ли «Наполи» сильнее, чем при Сарри, но с ним нам было очень приятно работать. «Наполи» остается в моем сердце, и это были фантастические четыре с половиной года», – сказал полузащитник « », выступавший за «Наполи» с 2014 по 2018 год.