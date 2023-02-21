Жоржиньо о «Наполи»: «Хвича меня впечатлил. Они побеждают благодаря энергии. Я рекомендовал им подписать Осимхена»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Наполи Жоржиньо Станислав Лоботка Маурицио Сарри Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Кристиано Джунтоли Футбол

Жоржиньо высказался о «Наполи».

«Я не знал Кварацхелию, но он впечатляет. Я играл против Осимхена, и Джунтоли (Кристиано Джунтоли, спортивный директор «Наполи» – прим. Sports.ru) спрашивал меня о нем, прежде чем подписать его, – я сказал, что нужно сделать это немедленно. Они очень хороши, как и Лоботка.

Дела у «Наполи» идут отлично, это прекрасная команда, они побеждают благодаря невероятной энергии.

Не могу сказать, стал ли «Наполи» сильнее, чем при Сарри, но с ним нам было очень приятно работать. «Наполи» остается в моем сердце, и это были фантастические четыре с половиной года», – сказал полузащитник «Арсенала», выступавший за «Наполи» с 2014 по 2018 год.

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4 комментария

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Okaka
Ответ xbfy7wncvc
Все таки Наполи Сарри был абсолютно топом обладая ограниченными ресурсами. Списанный Игуаин из Реала, глубочайший резервист Реала Кальехон, черт возьми бывший ветеран Реала Альбиоль, остальные игроки почти все были куплены будучи мощными середнечками. Только Мертенс Гамшик и Инсинье показывали топ уровень до Сарри. С Сарри Жоржиньо, Аллан, Зелински стали абсолютно топами. Остальные показывали 150% своих возможностей относительно таланта. Перед глазами их мощная командная игра. Они на равных с тем Ювентусом боролись, у которого почти все сборники и в основном составе сборных и которая являлась дважды финалистом ЛЧ, уничтажала Барсу в четвертьыинале и т.д.. Спалетти проводит отличную работу, но тот Наполи размазал бы нынешний
у нынешнего хорошая скамейка
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Пуп Ппп
Что за бред он несет? какой Сарри? физрук вместе с днарями Мертенса и Инсиньями. только если посмотреть архивы как они празднуют голы как клоуны то там всё ясно всё. несерьезная команда была. теперь это та команда которую боятся все. отрыв от Интера уже 15 очков. а они всё вспоминают днарей из прошлого.
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-1
-1
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sinkindragon@gmail.com
Ответ xbfy7wncvc
Все таки Наполи Сарри был абсолютно топом обладая ограниченными ресурсами. Списанный Игуаин из Реала, глубочайший резервист Реала Кальехон, черт возьми бывший ветеран Реала Альбиоль, остальные игроки почти все были куплены будучи мощными середнечками. Только Мертенс Гамшик и Инсинье показывали топ уровень до Сарри. С Сарри Жоржиньо, Аллан, Зелински стали абсолютно топами. Остальные показывали 150% своих возможностей относительно таланта. Перед глазами их мощная командная игра. Они на равных с тем Ювентусом боролись, у которого почти все сборники и в основном составе сборных и которая являлась дважды финалистом ЛЧ, уничтажала Барсу в четвертьыинале и т.д.. Спалетти проводит отличную работу, но тот Наполи размазал бы нынешний
только в последних пяти турах проиграл бы , к сожалению , скамейка там была короче некуда
+2
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+2
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xbfy7wncvc
Все таки Наполи Сарри был абсолютно топом обладая ограниченными ресурсами. Списанный Игуаин из Реала, глубочайший резервист Реала Кальехон, черт возьми бывший ветеран Реала Альбиоль, остальные игроки почти все были куплены будучи мощными середнечками. Только Мертенс Гамшик и Инсинье показывали топ уровень до Сарри. С Сарри Жоржиньо, Аллан, Зелински стали абсолютно топами. Остальные показывали 150% своих возможностей относительно таланта. Перед глазами их мощная командная игра. Они на равных с тем Ювентусом боролись, у которого почти все сборники и в основном составе сборных и которая являлась дважды финалистом ЛЧ, уничтажала Барсу в четвертьыинале и т.д..
Спалетти проводит отличную работу, но тот Наполи размазал бы нынешний
+8
0
+8
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