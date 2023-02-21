Жоржиньо о «Наполи»: «Хвича меня впечатлил. Они побеждают благодаря энергии. Я рекомендовал им подписать Осимхена»
Жоржиньо высказался о «Наполи».
«Я не знал Кварацхелию, но он впечатляет. Я играл против Осимхена, и Джунтоли (Кристиано Джунтоли, спортивный директор «Наполи» – прим. Sports.ru) спрашивал меня о нем, прежде чем подписать его, – я сказал, что нужно сделать это немедленно. Они очень хороши, как и Лоботка.
Дела у «Наполи» идут отлично, это прекрасная команда, они побеждают благодаря невероятной энергии.
Не могу сказать, стал ли «Наполи» сильнее, чем при Сарри, но с ним нам было очень приятно работать. «Наполи» остается в моем сердце, и это были фантастические четыре с половиной года», – сказал полузащитник «Арсенала», выступавший за «Наполи» с 2014 по 2018 год.
Спалетти проводит отличную работу, но тот Наполи размазал бы нынешний