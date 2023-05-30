Иммобиле, Кьеза, Жоржиньо, Бонуччи, Верратти – в заявке Италии на финал четырех Лиги наций
Сборная Италии опубликовала заявку на финал четырех Лиги наций.
15 июня команда Роберто Манчини сыграет с Испанией. Победитель этой пары встретится с Хорватией или Нидерландами.
Состав сборной Италии
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Эмполи»);
Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»);
Полузащитники: Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло (Галатасарай);
Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
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Гарри - Кейн.
Заслужил полностью 💯
Как и сборная Испании(2008-2012)