Иммобиле, Кьеза, Жоржиньо, Бонуччи, Верратти – в заявке Италии на финал четырех Лиги наций

Сборная Италии опубликовала заявку на финал четырех Лиги наций.

15 июня команда Роберто Манчини сыграет с Испанией. Победитель этой пары встретится с Хорватией или Нидерландами.

Состав сборной Италии

Вратари: («ПСЖ»), («Наполи»), (« »);

Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»);

Полузащитники: Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло (Галатасарай);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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