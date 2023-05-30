Иммобиле, Кьеза, Жоржиньо, Бонуччи, Верратти – в заявке Италии на финал четырех Лиги наций

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Сборная Италии опубликовала заявку на финал четырех Лиги наций.

15 июня команда Роберто Манчини сыграет с Испанией. Победитель этой пары встретится с Хорватией или Нидерландами. 

Состав сборной Италии

ВратариДжанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо ВикариоЭмполи»);

Защитники: Федерико Баскиротто («Лечче»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Федерико Гатти («Ювентус»), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толои («Аталанта»);

Полузащитники: Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Марко Верратти («ПСЖ»), Николо Дзаньоло (Галатасарай);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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31 комментарий

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rigobersong
Иммобиле - обладатель золотой бутсы, кубки с Лацио, Чемпион Европы, идет за очередным трофеем.

Гарри - Кейн.
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-6
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S.A.N.
такой себе составчик, конечно
+7
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+3
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Кокич
Ответ А.Э.РАСИМ
Бонуччи.
Флоренци.
+5
-2
+3
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Toffiti
Ответ Кирилл Голивец
Игрокам Интера дали отдохнуть?
Сбор национальной команды запланирован на 4 июня в Риме, откуда она отправится на о. Сардинию. Наверное, игрокам Интера предоставили возможность как можно лучше подготовиться к финалу ЛЧ.
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danteeeq
Ответ Alex Rhea
финалиссиму можно приравнять к копе дель соль максимум, как и пенальтиссиму-2022 в Катаре)
Как и ничьиссиму 2016 во Франции ?
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LazialeSpb
Наконец-то Дзаканьи вызвали
Заслужил полностью 💯
+2
-1
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dzenga 1
О времена Буффона, Каннаваро, Несты, Гаттузо, Вьери, Пирло и Индзаги! Где вы !?!?
+1
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ТТД Бубнова
Ответ Н.Ф.
А где хвалёный Скальвини?
Наверно, на молодежном евро, как и Тонали
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Alex Rhea
Ответ Родя Раскольников
Вообще-то Кейн выигрывал Кубок Ауди, если уж Лига Наций приравнивается к настоящим трофеям.
финалиссиму можно приравнять к копе дель соль максимум, как и пенальтиссиму-2022 в Катаре)
+5
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SergioRamos92
Ответ dzenga 1
О времена Буффона, Каннаваро, Несты, Гаттузо, Вьери, Пирло и Индзаги! Где вы !?!?
В наших воспоминаниях
Как и сборная Испании(2008-2012)
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А.Э.РАСИМ
Бонуччи.
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Arthur Jacob
Ответ НРИ
В Италии всегда были хорошие центрдефы, сейчас смотришь на состав это кто ???
Бастони в финале ЛЧ поэтому не вызвали, Скалаини на молодежный евро едет
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SpilightTwarkle
Ответ Кирилл Голивец
Игрокам Интера дали отдохнуть?
Будут отмечать.
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Aleksei1975
Ответ Н.Ф.
А где хвалёный Скальвини?
Скальвини будет выступать на молодёжном ЧЕ -2023 г. Так же как и Тонали.
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Родя Раскольников
Ответ rigobersong
Иммобиле - обладатель золотой бутсы, кубки с Лацио, Чемпион Европы, идет за очередным трофеем. Гарри - Кейн.
Вообще-то Кейн выигрывал Кубок Ауди, если уж Лига Наций приравнивается к настоящим трофеям.
+4
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Maxh23
Ответ Кокич
Флоренци.
Флоренци в 100 раз лучше деда Бонуччи 🤦‍♂️
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Maxh23
Ответ НРИ
В Италии всегда были хорошие центрдефы, сейчас смотришь на состав это кто ???
Бонуччи 🤭🤦‍♂️
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Дилетант9
Жаль, что Тонали не попал в список. В предстоящих матчах Италии предстоит провести немало времени без мяча, и выходя на замену он смог бы давать необходимый объем действий
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Maxh23
Без Тонали Италии нечего ловить ☝️
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Заяцволк
Без Кена шансов нет, Манчини сливает сборную
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Maxh23
Не понял а где Тонали?
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НРИ
В Италии всегда были хорошие центрдефы, сейчас смотришь на состав это кто ???
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Добрый Ретроград
За Голландию.
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Toffiti
Эх, походу Эль-Шаарави списали из Сборной. В принципе, своей игрой он заслужил вызова в национальную команду.
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Владимир Молявин
Удачи!!! Без травм.
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