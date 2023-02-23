Жоржиньо: «Мама отчитывает меня за ошибки в матчах, редко хвалит. Она сама играет в футбол 3 раза в неделю»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Жоржиньо рассказал о том, что мама критикует его за неудачи.

«Моя мама – большой источник вдохновения для меня. Она сделала все, чтобы я стал лучшим, каким только мог быть. Она всегда старалась сделать все возможное, чтобы дать образование мне и моей сестре, учила нас быть действительно хорошими людьми в будущем, а не только заботиться о себе.

Она делала это с самого раннего возраста, с тех пор, как я себя помню. У нее тоже есть опыт игры в футбол, она до сих пор играет. На самом деле, она играет три раза в неделю. Она очень любит футбол, и мы всегда говорим о нем.

Она всегда говорит со мной по телефону об игре, высказывается о матчах и всех моих действиях. Всякий раз она говорит мне, что думает о моей игре.

Обычно она отчитывает меня, когда я сделал что-то не очень хорошо. Честно говоря, она меня редко хвалит. Со мной она жесткий тренер!

Она живет в Бразилии, но мы по-прежнему очень, очень близки. Мы постоянно поддерживаем связь, она приезжает, когда может, чтобы увидеть меня и детей. Она очень хочет приехать посмотреть на меня на «Эмирейтс», просто не может дождаться. Я пока не знаю, какая это будет игра, но это точно произойдет очень скоро.

В детстве, когда я был еще совсем маленьким, она брала меня на пляж и занималась со мной техникой. Мы работали над контролем мяча и тому подобными вещами. Она всегда говорила о том, что нужно искать игрока рядом, смотреть за расположением на поле, знать, кому отдать пас и тому подобное», – сказал хавбек «Арсенала».

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9 комментариев

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окечуква
Жорж классный игрок, кто бы что не говорил. А судя по его отношению к матери, ещё и человек неплохой. И вот за это уже спасибо маме.
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AnMe
Любая семья в Бразилии:
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Абдул Абакаев
это очень круто и необычно, что мама так вовлечена в футбол
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Marcus-light
Мама полностью разделяет мнение болельщиков, получается
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Sevuska
Неплохая техника у Жорджиньо.
Спасибо его маме 👍
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А. Мостовой
берегите маму - самое дорогое что у нас есть ❤️
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Ебздрогыч
Мама, наверное, и пенальти получше бьет, особенно в важных матчах
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Roma Tarasych
Она скидывает ему мяч, когда пацаны собираются. А потом наблюдает.
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очумелый
Маму в женский арсенал.
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