Жоржиньо о травле в интернете: «Создаются аккаунты без удостоверения личности. И никто не вычислит вас»

Теги Патрик Виейра премьер-лига Англия Арсенал интернет Жоржиньо соцсети дискриминация Футбол

Жоржиньо и Патрик Виейра высказались о травле в интернете.

«Вы создаете один, два, три, четыре аккаунта без удостоверения личности. Никто не сможет вычислить вас», – сказал полузащитник «Арсенала».

«Травля в интернете намного хуже, чем в реальной жизни, потому что это говорят сотни других людей.

Это большая проблема для общества. Вы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно», – сказал бывший игрок сборной Франции.

15 комментариев

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Moby D
"Никто не сможет вас вычислить...дон,но я смогу дон" добавил он)
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0rbit
«...чем в реальной жизни...», Ох, Жоржиньо, поучиться бы тебе в школе в Лефортово в начале нулевых, а не с 15ти лет жить в красивой Вероне. До сих пор бы к психотерапевту ходил, лол.
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Иван Петров
Они привыкли что в жизни они большие люди, а в интернете каждый школьник знает больше о жизни чем они.
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Spartakus1984
Блин ну не читай.НЕ сиди в соц сетях.Ты убличное лицо,хочешь спокойной жизни откажись от соц сетей
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atomio
А ты тоже создай левый аккаунт и сиди в нем без палева 🥲 как многие юзеры спорца
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Владимир Андреевич
они знают, что в каментах будут гадости, но все равно заходят и читают... зачем? наверно просто они мазохисты, но тогда зачем жалуются?
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Unai2019
Ответ Nick Bakhtin
нажимаешь менеджера по социальным сетям и пусть блокирует. какие проблемы? если это боты гадости пишут, что мешает нанять чела, который напишет бота для того, чтобы банить ботов?
Насчет менеджера согласен, кстати. Самому это разгребать точно не стоит
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Deni Magician
Я такого никогда не делал ,но со своего могу по хейтить,если по делом 🤷‍♂️))
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Fatty Toni
Жоржиньо прямо профи в вопросах интернет-буллинга)) Жора111, JordgeMiloslawski, justJo, ArsMidJey1, etc. - сам пишет, сам комментирует, сам лайки ставит ))
Виейре от десятка ипостасей Жо, походе тоже прилетело - эка психует %-[
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Nick Bakhtin
Ответ Unai2019
Когда 1500 человек пишут, 1500 заблокируешь?
нажимаешь менеджера по социальным сетям и пусть блокирует. какие проблемы? если это боты гадости пишут, что мешает нанять чела, который напишет бота для того, чтобы банить ботов?
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леннорыч-абрамович
А еще на спортсе итало-бразильца назвали лягушатником. Травля!
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Unai2019
Ответ Максим Максюша
Такое смешное нытье от взрослого мужика и успешного спортсмена миллионера)) расскажите кто нибудь ему, что в соц сетях людей можно блокировать и даже закрывать комментарии под своими постами
Когда 1500 человек пишут, 1500 заблокируешь?
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Гамарджоба Генацвале
Не читай идиотов в интернете, читай книги.
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Максим Максюша
Такое смешное нытье от взрослого мужика и успешного спортсмена миллионера)) расскажите кто нибудь ему, что в соц сетях людей можно блокировать и даже закрывать комментарии под своими постами
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Almaz KENZHEBEKOV
как и на сопртсе
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