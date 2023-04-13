Жоржиньо о травле в интернете: «Создаются аккаунты без удостоверения личности. И никто не вычислит вас»
Жоржиньо и Патрик Виейра высказались о травле в интернете.
«Вы создаете один, два, три, четыре аккаунта без удостоверения личности. Никто не сможет вычислить вас», – сказал полузащитник «Арсенала».
«Травля в интернете намного хуже, чем в реальной жизни, потому что это говорят сотни других людей.
Это большая проблема для общества. Вы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно», – сказал бывший игрок сборной Франции.
Виейре от десятка ипостасей Жо, походе тоже прилетело - эка психует %-[