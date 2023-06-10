Роман Бабаев: «Победитель Суперфинала Кубка России может получить от 320 до 350 млн рублей. Для ЦСКА это ощутимая часть бюджета»

Роман Бабаев заявил, что победитель Суперфинала Фонбет Кубка России получит 320-350 млн рублей.

«Призовые Кубка России – это очень серьезное подспорье для бюджета. Достаточно сказать, что в прошлом ярком финале между «Спартаком» и «Динамо» призовой фонд финала составил 152 миллиона рублей.

Сегодня победитель финала может рассчитывать на сумму 320-350 миллионов рублей в зависимости от билетной выручки. Мы видим, что доходы выросли колоссально. Для любого клуба, в том числе и для ЦСКА, это ощутимая часть бюджета.

Особенно это важно для клубов ФНЛ, « » заработал порядка 40 миллионов. А для них это еще более ощутимая часть бюджета. Тем самым, клубы более серьезно подходят к турниру.

Раньше практиковали дублирующие составы, сейчас у клубов максимально серьезное отношение. Растет мотивация, зрелищность и качество турнира», - сказал гендиректор .