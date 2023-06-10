Роман Бабаев: «Победитель Суперфинала Кубка России может получить от 320 до 350 млн рублей. Для ЦСКА это ощутимая часть бюджета»

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Роман Бабаев Матч ТВ Акрон Футбол

Роман Бабаев заявил, что победитель Суперфинала Фонбет Кубка России получит 320-350 млн рублей.

«Призовые Кубка России – это очень серьезное подспорье для бюджета. Достаточно сказать, что в прошлом ярком финале между «Спартаком» и «Динамо» призовой фонд финала составил 152 миллиона рублей.

Сегодня победитель финала может рассчитывать на сумму 320-350 миллионов рублей в зависимости от билетной выручки. Мы видим, что доходы выросли колоссально. Для любого клуба, в том числе и для ЦСКА, это ощутимая часть бюджета.

Особенно это важно для клубов ФНЛ, «Акрон» заработал порядка 40 миллионов. А для них это еще более ощутимая часть бюджета. Тем самым, клубы более серьезно подходят к турниру.

Раньше практиковали дублирующие составы, сейчас у клубов максимально серьезное отношение. Растет мотивация, зрелищность и качество турнира»,  - сказал гендиректор ЦСКА

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1 комментарий

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Ваня Шипитко
Не поверю, пока не увижу фото с Бабаевым
+2
0
+2
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