Роман Бабаев: «У «Зенита» широкие финансовые возможности – посмотрите стоимость на Transfermarkt. Но ЦСКА уже удавалось их обходить»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Роман Бабаев Спорт-Экспресс деньги Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Футбол

Роман Бабаев обратил внимание на стоимость состава «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака выиграла чемпионат России в 5-й раз подряд, набрав 70 очков. ЦСКА занял вторую позицию с 58 баллами.

– Три пункта, которые не позволили ЦСКА бороться с «Зенитом».

– Их может быть не три. Нужно признать, что «Зенит» провел уверенный сезон.

Конечно, у «Зенита» очень широкие финансовые возможности. Достаточно посмотреть стоимость на Transfermarkt.

Но это не значит, что нужно переставать бороться. Нам уже удавалось их обходить, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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38 комментариев

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Shuller18
Как говорится, Москва не сразу строилась. ЦСКА последние 4 года не то, что за чемпионство не боролся, в призеры не попадал, постепенно скатываясь все ниже, теперь вот стали вторыми. Очевидно, что Федотов может и умеет добиваться результата, он это уже в третьем клубе РПЛ доказывает, но ему для чемпионства еще и материал соответствующий нужен
+56
-5
+51
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old folk
Ответ luu
Бабаев так говорит, как будто тогда когда ЦСКА был выше Зенита у них было сильно хуже по финансам, при этом особенно вспоминается речи Гинера - лоббиста лимита, про то, что все хорошие паспорта они купят.
Речь про чемпионства при Слуцком, когда бюджет Зенита был значительно выше
+31
-3
+28
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1футбол1
Ответ Спартак сила
Спартак настоящий чемпион 🏆 России
По xG🤣🤣🤣
+20
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Spaten
Хороший прогресс , есть оптимистичный задел на следующий сезон
+23
-5
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a.k.a. DRAGON0928
Хоть кто-то понимает,что не только за счет денег можно статл чемпионом
+9
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riverman1980
Надеюсь, у Цска хватит ума забрать в Оренбурге Лукаса Веру и Флорентина. Стоят копейки, запросы по зп как любит Гинер, к РПЛ адаптированы. Пара Мендес-Зделар выглядит очень уныла, на их фоне Цаллагов у Федотова был Хави. Обязательно нужна альтернатива Гайичу. Опять же тот же Тимофей Маргасов у Федотова на его фоне был Ламом. И стоило бы попробовать получить у Зенита Кассьерру тем более, что у Семака его кпд невелик.
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Данко Лазович
Ответ Спартак сила
Спартак настоящий чемпион 🏆 России
достойный минусборщик)
+3
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Toppec09
Ответ Shuller18
Как говорится, Москва не сразу строилась. ЦСКА последние 4 года не то, что за чемпионство не боролся, в призеры не попадал, постепенно скатываясь все ниже, теперь вот стали вторыми. Очевидно, что Федотов может и умеет добиваться результата, он это уже в третьем клубе РПЛ доказывает, но ему для чемпионства еще и материал соответствующий нужен
Ну защита у нас уже одна из самых топовых, так то. Осталось впереди налаживать и скамейку конечно.
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akula_ka-50
Ответ luu
Бабаев так говорит, как будто тогда когда ЦСКА был выше Зенита у них было сильно хуже по финансам, при этом особенно вспоминается речи Гинера - лоббиста лимита, про то, что все хорошие паспорта они купят.
Да, такие времена были.. Достаточно вспомнить дела сезонов 13-14, 14-15...ЦСКА всё так же уступал у Зениту по финансам в два раза но обходил уверенно в турнирной таблице. Такое действительно было, если у вас память чуть лучше чем у рыбки.
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Михаил Савченко
Буду рад, если ЦСКА в следующем сезоне будет бороться на равных с Зенитом за чемпионство. Ну и бонусом чтоб ЦСКА и Зенит грохнули по два раза Спартак по ходу движения)
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titov-and-trubach
Ответ riverman1980
Надеюсь, у Цска хватит ума забрать в Оренбурге Лукаса Веру и Флорентина. Стоят копейки, запросы по зп как любит Гинер, к РПЛ адаптированы. Пара Мендес-Зделар выглядит очень уныла, на их фоне Цаллагов у Федотова был Хави. Обязательно нужна альтернатива Гайичу. Опять же тот же Тимофей Маргасов у Федотова на его фоне был Ламом. И стоило бы попробовать получить у Зенита Кассьерру тем более, что у Семака его кпд невелик.
Да состав у Федотова кошмарный, объективно говоря. Если у Слуцкого не было скамейки, у Гончаренко футболистам не хватало опыта, то сейчас не хватает навыков. Центральная ось вообще ни рыба, ни мясо. Здьелар вчера ростовчанина упустил в лучших традициях Ахметыча-Облякова из 2018. Вот до сих пор не могу понять, в чем нынешние ЦП у ЦСКА хороши. Передач нет, какой-то мощной силовой игры нет, второй этаж - мимо, удары - мимо, передачи - тоже не про них, стандарты не умеют подавать, в отборе посредственно играют, выносливыми моторами их тоже не назвать. Может, не туда смотрю куда-то, но, как по мне, если уж брать легионеров, то не таких точно. Куда вот Здьелара перепродать? Обратно в Сербию? Или в какой-нить СПАЛ или Сиену за 100 000 евро.
Защитники неплохие, но снова традиционная проблема с латералями - их нет. Хотя бы один фланг должен быть активным и техничным, а нас там либо в ущерб ЦЗ Мойзеса ставить, либо опять заниматься затыканием дырок с помощью Облякова-Кучаева. Гайич категорически не нравится, в ЦСКА Слуцкого он бы играл 1 матч в год на кубок в первом раунде. Опять же, зачем такие легионеры в ЦСКА я не знаю.
Про нападение просто слов нет. Кроме Чалова игроков нет вообще. Заболотный - это не про футбол, увы. Я верил, что он принесет пользу, но, наверное, он если и мог это сделать, то при Гончаренко, когда впереди нужен был столб и Виктор туда ставил Бийола с Вернблумом. Сейчас это просто -1 игрок. Со Спартаком просто лишний раз в этом убедился.
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Kemal Gul
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Хоть кто-то понимает,что не только за счет денег можно статл чемпионом
Ну так пусть Зенит покажет пример и станет чемпионом не за счёт денег
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Вечно в бане
Ну, справедливости ради, стоит отметить, что когда ЦСКА в последний раз обходил Зенит, разброс между ними по уровню трат, и стоимости состава, был несколько меньше.

Но хоть рассуждает в здравом ключе, а не «уберите из Зенита бразильцев, и вот тогда посмотрим, ху из ху».
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Rumata78
Для чемпионства ЦСКА необходимо:
1. Орешкина в президенты РФС.
1.1 составителем календаря ставить - Бабаева
1.2 судей распределять ставить Брейдо.
2. Выкуп показа чемпионата каналом ЦСКА ТВ.
3. Передача стадиона на баланс Москвы.
4. Увеличение бюджета в 2,5 раза;
Без этого наш потолок объективно - второе место.
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Бен Гаан
Купите хорошего форварда, продайте в Урал Заболотного. И всё ✅
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Назар Игорь
Поздравления ЦСКА с заслуженным серебром, перспективный клуб, хороший тренер. Конечно необходимо точечное усиление.
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Жорег Борщофф
Ответ akula_ka-50
Аххаха.. Не будем говорить про то, что стоимость изначально была в два раза выше) Просто спишем на удачный сезон..
Если всё решают деньги, то почему же ЦСКА выше Спартака? Про Динамо и Локомотив вообще молчу. Во всех странах есть финансовое разделение, но у нас привыкли нытьём оправдать свою плохую работу. ЦСКА в этом плане молодцы! Это не про них. =)
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Честный контроль
Парочка бразильянов, типа Лава, Дуду,Жо или Думбия и можно бороться за 1 место.
Правда судя по молодежному чемпионату мира, бразильяны пошли уже не те, раз их дети Израилева выносят вперед ногами в одну калитку.
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dimitrii36
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столетие отпразднуют, пару лет потерпеть
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Михаил Савченко
Буду рад, если ЦСКА в следующем сезоне будет бороться на равных с Зенитом за чемпионство. Ну и бонусом чтоб ЦСКА и Зенит грохнули по два раза Спартак по ходу движения)
гордыня
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Мощные ягодицы Азара
"Хватит ссать пора играть."
Хорошие наверное времена для болельщиков ЦСКА были.
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Андрей Б.
Ответ Toppec09
Ну защита у нас уже одна из самых топовых, так то. Осталось впереди налаживать и скамейку конечно.
Из защиты Живей последнее время ошибаться стал, Мозес пока не выкуплен, Набаб не молодеет. только в Роше уверенность есть
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Shuller18
Ответ Toppec09
Ну защита у нас уже одна из самых топовых, так то. Осталось впереди налаживать и скамейку конечно.
Да, защита крутая. Остальные линии должны ей соответствовать
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dreamstep
Федотов дал результат, руководство надо бы выделить деньги на 2-3 качественных латиноамериканцев типа Клаудиньо и Барриоса чтобы бороться с Зенитом.
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Виктор
А разве не естественно, что стоимость игроков лидера увеличивается, а середняков и аутсайдеоов уменьшается?
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