Роман Бабаев: «У «Зенита» широкие финансовые возможности – посмотрите стоимость на Transfermarkt. Но ЦСКА уже удавалось их обходить»

Роман Бабаев обратил внимание на стоимость состава «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака выиграла чемпионат России в 5-й раз подряд, набрав 70 очков. ЦСКА занял вторую позицию с 58 баллами.

– Три пункта, которые не позволили ЦСКА бороться с « ».

– Их может быть не три. Нужно признать, что «Зенит» провел уверенный сезон.

Конечно, у «Зенита» очень широкие финансовые возможности. Достаточно посмотреть стоимость на .

Но это не значит, что нужно переставать бороться. Нам уже удавалось их обходить, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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