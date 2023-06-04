Роман Бабаев: «У «Зенита» широкие финансовые возможности – посмотрите стоимость на Transfermarkt. Но ЦСКА уже удавалось их обходить»
Роман Бабаев обратил внимание на стоимость состава «Зенита».
Команда тренера Сергея Семака выиграла чемпионат России в 5-й раз подряд, набрав 70 очков. ЦСКА занял вторую позицию с 58 баллами.
– Три пункта, которые не позволили ЦСКА бороться с «Зенитом».
– Их может быть не три. Нужно признать, что «Зенит» провел уверенный сезон.
Конечно, у «Зенита» очень широкие финансовые возможности. Достаточно посмотреть стоимость на Transfermarkt.
Но это не значит, что нужно переставать бороться. Нам уже удавалось их обходить, – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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Защитники неплохие, но снова традиционная проблема с латералями - их нет. Хотя бы один фланг должен быть активным и техничным, а нас там либо в ущерб ЦЗ Мойзеса ставить, либо опять заниматься затыканием дырок с помощью Облякова-Кучаева. Гайич категорически не нравится, в ЦСКА Слуцкого он бы играл 1 матч в год на кубок в первом раунде. Опять же, зачем такие легионеры в ЦСКА я не знаю.
Про нападение просто слов нет. Кроме Чалова игроков нет вообще. Заболотный - это не про футбол, увы. Я верил, что он принесет пользу, но, наверное, он если и мог это сделать, то при Гончаренко, когда впереди нужен был столб и Виктор туда ставил Бийола с Вернблумом. Сейчас это просто -1 игрок. Со Спартаком просто лишний раз в этом убедился.
Но хоть рассуждает в здравом ключе, а не «уберите из Зенита бразильцев, и вот тогда посмотрим, ху из ху».
1. Орешкина в президенты РФС.
1.1 составителем календаря ставить - Бабаева
1.2 судей распределять ставить Брейдо.
2. Выкуп показа чемпионата каналом ЦСКА ТВ.
3. Передача стадиона на баланс Москвы.
4. Увеличение бюджета в 2,5 раза;
Без этого наш потолок объективно - второе место.
Правда судя по молодежному чемпионату мира, бразильяны пошли уже не те, раз их дети Израилева выносят вперед ногами в одну калитку.
Хорошие наверное времена для болельщиков ЦСКА были.