Главный тренер 2Drots Кузнецов о реванше с ЦСКА: «Мне уже неинтересно это»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов предпочел бы реваншу с ЦСКА участие во Второй лиге.

– Вы усмехнулись, когда я сказал про возможный реванш с ЦСКА и про, что Бабаев говорит, что они хотят.

– Это он хочет. Мне уже неинтересно это.

– А что вам интересно сейчас будучи тренером 2Drots? Вам интересно было бы зайти во Вторую лигу?

– Конечно, интересно. Очень интересно. Когда у тебя есть свое детище, свой клуб, своя академия, ты воспитываешь пацанов. Когда хорошая инфраструктура, ты можешь подняться еще выше, но это тяжелый труд, – рассказал главный тренер 2Drots.