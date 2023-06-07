Главный тренер 2Drots Кузнецов о реванше с ЦСКА: «Мне уже неинтересно это»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Вторая лига Роман Бабаев Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов предпочел бы реваншу с ЦСКА участие во Второй лиге.

– Вы усмехнулись, когда я сказал про возможный реванш с ЦСКА и про, что Бабаев говорит, что они хотят.

– Это он хочет. Мне уже неинтересно это. 

– А что вам интересно сейчас будучи тренером 2Drots? Вам интересно было бы зайти во Вторую лигу?

– Конечно, интересно. Очень интересно. Когда у тебя есть свое детище, свой клуб, своя академия, ты воспитываешь пацанов. Когда хорошая инфраструктура, ты можешь подняться еще выше, но это тяжелый труд, – рассказал главный тренер 2Drots.

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3 комментария

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BenWade
Умный мужик. Понимает что второй раз такое уже не прокатит)
+13
0
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Михаил1970
Если Бабаев так хочет реванша, то пусть заявят ЦСКА в медиалигу)
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