Роман Бабаев: «У ЦСКА много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него контракт с «Зенитом» – мы не в диалоге»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Роман Бабаев Алексей Сутормин Футбол

В ЦСКА прокомментировали интерес к Алексею Сутормину.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может арендовать футболиста у «Зенита».

«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина.

Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В прошедшем сезоне Сутормин провел 14 матчей за «Зенит» в Мир РПЛ.

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7 комментариев

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jqzn88xn6n
Очень средненько для ЦСКА. Даже по меркам раздавленной РПЛ. Таковы реалии, к сожалению.
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Луизао фром мексика
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как всегда админресурс решает всё проблемы, ждём цска в ФНЛ 😁😁😁
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Дмитрий Осипов
не меньше 60 тысяч, все таки чемпион России!
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Вратарь Бага
А Зенит не продаст его за 50к)
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Glukinho
Ответ Scorpion Mk
50.000 рублей хватит
даю 51 000!
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