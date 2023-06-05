Роман Бабаев: «У ЦСКА много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина. Но у него контракт с «Зенитом» – мы не в диалоге»

В ЦСКА прокомментировали интерес к Алексею Сутормину.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может арендовать футболиста у « ».

«У нас есть много футболистов в расширенном списке, включая Сутормина.

Но у него действующий контракт с «Зенитом», поэтому, нравится он нам или нет, это ни на что не влияет. Мы не в диалоге с ним», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В прошедшем сезоне Сутормин провел 14 матчей за «Зенит» в Мир .

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