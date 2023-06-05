Бабаев о серебре ЦСКА: «Разница между 4-й и 2-й строчками — 140 с лишним миллионов рублей. Доходы от телеправ существенно увеличились»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев деньги Футбол

Роман Бабаев высказался о втором месте ЦСКА в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

— Что нужно делать, чтобы бороться с «Зенитом»?

— Играть, как мы играли сегодня [c «Ростовом» – 4:1], в каждом матче. Серебро — это все-таки медали. В медалях мы не были почти пять лет.

Кроме того, существенно увеличились доходы от телевизионных прав. Разница между второй и третьей строчками — около 70 миллионов рублей, а между четвертой и второй — 140 с лишним.

Конечно, мы очень хотели занять второе место, боролись, чтобы завоевать серебро. Рад, что это удалось! – сказал гендиректор ЦСКА.

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4 комментария

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Serge Vendino
Ну вот ответ Васе, Валере и всем прочим, кто говорит, какой смысл биться за места со 2 по 12
+8
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+8
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Evgen51Sever
Да Валера просто образа придерживается. Для Ростова 140 лямов это нормальная сумма, сомневаюсь, что Карпин этого не знал)
Но нужно соответствовать образу по(ф)игис(т)а
+4
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+4
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Сергей48
Нормальная так сумма оказывается!) Или Карпин альтруист?)
0
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Спартак Уокер
Чем выше тем лучше
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