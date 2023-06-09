Семак против ухода Бакаева из «Зенита». Он считает, что хавбек получит больше шансов в новом сезоне

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Зелимхан Бакаев Футбол

Сергей Семак против ухода Зелимхана Бакаева из «Зенита».

Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер чемпиона России хочет, чтобы 26-летний российский хавбек остался в команде.

Ранее Семак вошел в состав Правления – нового коллегиального исполнительного органа «Зенита», из-за этого значение мнения тренера выросло.

Семак считает, что в новом сезоне Бакаев получит больше шансов выходить на поле. На данный момент вероятность ухода футболиста в летнее трансферное окно сохраняется, но она невелика. Утверждалось, что «Локомотив» думает о трансфере Бакаева.

Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года на правах свободного агента. Он вышел в стартовом составе лишь в одном матче РПЛ.

В 26 играх чемпионата и Фонбет Кубка России Бакаев забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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26 комментариев

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St. Jimmy
Типа на 85 будет выходить не Ерохин, а Бакаев 🤣
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Дмитрий9779
С Малкомом конкурировать нереально,слева Мостовой и Клауд,справа может сыграть Мантуан,Бакаев слабее всех.
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Злодей Спб
Надо же кому-то в Кубке играть - вот будут Бакаевы-Сутормины.

Невозможно всех просто взять и раздать-продать, а потом играть 13ю футболистами весь сезон. Должна быть глубина состава и как минимум двое на каждую позицию.
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Копирайтер Заремы
Пока сохраняется вероятность ухода Малкома,этого товарища отпускать нет смысла
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Иван Егурнов
В Локо тоже не гарантировано место в старте. Справа есть кому играть даже с учётом ухода Камано. Так что Бакаеву надо думать, где он реально больше будет играть.

Игрок вообще не плохой по меркам РПЛ
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Aleksey Yashin
"Он вышел в стартовом составе лишь в одном матче РПЛ"
Мощно 💪, не зря переходил
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6tspey7tb5
В РПЛ окно позже всех закрывается. Если леги останутся то можно и продать.
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fil_spb
Ответ Aleksey Yashin
"Он вышел в стартовом составе лишь в одном матче РПЛ" Мощно 💪, не зря переходил
Всего то два трофея за сезон над головой поднял. Ерунда.
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Дмитрий Мужанов
Ответ Сергей Жарковский
Если Богданович сказал будет больше играть, значит будет,но не в старте!
И уж тем более не в футбол)
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Красная стрела
Счастлив ли Бакаев? Денежек много захотелось? Ну вот сезон показал, сколько он стоит на деле.
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Owen_the_Simple
Ответ Aleksey Yashin
"Он вышел в стартовом составе лишь в одном матче РПЛ" Мощно 💪, не зря переходил
Не зря. Чемпионом стал
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An Kr
Семак, как старый дед, который тащит все в свой сарай, а выкинуть ничего не даёт.
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Fjordy
Странное решение. Есть Малком, Клаудиньо, Мостовой и Мантуан, тот же Кузяев. Даже, если часть из них уйдёт, то наверняка купят им замену, и Бакаев также будет сидеть на лавке и выходить на 5 минут.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Когда Зенит будет точно знать кто уйдёт(а точно они видимо до конца ТО знать не будут, так как на Малькома например предложение может в любой момент придти) тогда и можно будет думать по Бакаеву. Избавится от него всегда смогут, даже несмотря на его огромную личку.
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Сергей Жарковский
Если Богданович сказал будет больше играть, значит будет,но не в старте!
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Direct free kick
Не уровень даже Мантуана
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Зелёный гопник
Ответ Сергей Фетисов
Враньё от Семака,не даст больше времени.Боится ,что Бакаев усилит другой клуб.Будет биться в матчах с Зенитом ,чтобы доказать ,что Семак был не прав.
Тебе откуда знать ?
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Анатолий Нагорный
Ответ Дмитрий9779
С Малкомом конкурировать нереально,слева Мостовой и Клауд,справа может сыграть Мантуан,Бакаев слабее всех.
Ну я же конкурирую с вами когда вы на смене)
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&_Bishep_&
Ответ Дмитрий9779
С Малкомом конкурировать нереально,слева Мостовой и Клауд,справа может сыграть Мантуан,Бакаев слабее всех.
Да ладно... Забыли как он приносил славу российскому футболу.
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&_Bishep_&
Бакаеву на годик в аренду надо в Ахмат. Там без большого давления, с Лечи Садулаевым думаю зажигали бы неплохо.
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ktibr
Он что то знает и у него есть план!
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EGIN
если дают деньги за него то нужно отпускать, так всем будет лучше
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Павел Колесников
Верится с трудом. Уходить или нет, играть или сидеть и хорошо зарабатывать - выбор Зелимхана
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доктор Ливси
Ему 26 лет уже! Вечно молодой вечно перспективный
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