Семак против ухода Бакаева из «Зенита». Он считает, что хавбек получит больше шансов в новом сезоне

Сергей Семак против ухода Зелимхана Бакаева из «Зенита».

Как сообщает Metaratings.ru, главный тренер чемпиона России хочет, чтобы 26-летний российский хавбек остался в команде.

Ранее Семак вошел в состав Правления – нового коллегиального исполнительного органа « », из-за этого значение мнения тренера выросло.

Семак считает, что в новом сезоне Бакаев получит больше шансов выходить на поле. На данный момент вероятность ухода футболиста в летнее трансферное окно сохраняется, но она невелика. Утверждалось, что «Локомотив» думает о трансфере .

Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года на правах свободного агента. Он вышел в стартовом составе лишь в одном матче .

В 26 играх чемпионата и Фонбет Кубка России Бакаев забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.

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