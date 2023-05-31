«Быть в «Зените» на скамейке – не самый плохой вариант. В клубе попроще больше игры, но меньше денег: либо играешь, либо зарабатываешь». Кулик о резервистах питерцев

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Кулик Дмитрий Чистяков Зелимхан Бакаев Иван Сергеев деньги Футбол

Владимир Кулик высказался о российских игроках «Зенита», не попадающих в стартовый состав.

«Сергеев, Бакаев, Чистяков – футболисты хорошего российского уровня. Приобретали их с надеждой, что они проявят себя лучше, чем легионеры. На дистанции легионеры выиграли конкуренцию. Друг с другом им легче и проще играть. В запасе, на скамейке не всем хочется оставаться.

Игрокам надо думать, что дальше? Конечно, быть в «Зените» на скамейке – не самый плохой вариант для футболиста. В новом сезоне может поменяться схема и будет больше игрового времени. Каждый сам для себя должен решить. Очень сложно выбирать: играешь в клубе попроще и у тебя больше игрового времени на поле, но в финансовом плане и в завоевании трофеев ты потеряешь.

Больше игры, но меньше денег! Тут надо решать, век футболиста небольшой все-таки. Либо играешь, либо зарабатываешь», – сказал экс-форвард «Зенита».

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11 комментариев

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MAXIMum1
Ответ Bashibuzuck
Халяву у нас любят, вот так куча молодых игроков и загубила свою карьеру в "Зените"
Никто не загубил карьеру в Зените. Просто не потянули уровень. Кроме них, никто не виноват. Доказывай, что лучше конкурента и будешь играть. А ждать пока игрок заиграет, это не в Зените, а в клубах по проще.
+8
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Евгений Катанаев
А ты бы вы отказались от таких условий ? "Приходит к условному шахтёру, который впахивает 24 на 7 на своей работе за гроши , человек с другой фирмы и предлагает - вот тебе з/п в 5 раз больше , только вот работать надо меньше . а шахтёр такой - да пошли вы со своими бабками- я лучше тут останучь и ипотеку 25 лет гасить буду . Понимаю , что профессия футболиста немного специфична , но человеческая натура у всех одна , и кто то будет согласен за большее зп и на лавке посидеть
+5
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+5
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kaimussen
Птичий рынок в Питере
Нет, не опустел:
Ушёл Кулик из Питера -
Лебедь прилетел.
(с) то ли Назло рекордам, то ли ещё кто. Столько лет прошло, а стих всё в голове сидит)
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Onion
Ответ </c/>
игры мало, титулы капают, зарплата большая...сидят и сидят пока негры вкалывают...
Это да... Промес вон везде успевает)
+1
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Сергей Жарковский
Вообще то это дело каждого сидеть на скамейке команды - лидера, или играть в основном составе Торпедо или Химок! Если нет хороших предложений, ничего другого не остаётся.
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иван кочубей
Саня Ерохин улыбнулся.
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Ответ Bashibuzuck
Халяву у нас любят, вот так куча молодых игроков и загубила свою карьеру в "Зените"
самое позорное в том, что у нас не хотят сделать систему бонусов за достижения, т.к агенты за игроками лентяями просто будут сидеть без денег...
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Ответ Евгений Катанаев
А ты бы вы отказались от таких условий ? "Приходит к условному шахтёру, который впахивает 24 на 7 на своей работе за гроши , человек с другой фирмы и предлагает - вот тебе з/п в 5 раз больше , только вот работать надо меньше . а шахтёр такой - да пошли вы со своими бабками- я лучше тут останучь и ипотеку 25 лет гасить буду . Понимаю , что профессия футболиста немного специфична , но человеческая натура у всех одна , и кто то будет согласен за большее зп и на лавке посидеть
если бы у нас ввели систему бонусов за достижение с мрот в основном окладе, то поверь, стимул заработать был бы куда выше, а так, лентяю выкатили зарплату он и сидит...
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Geo07
Ответ kaimussen
Птичий рынок в Питере Нет, не опустел: Ушёл Кулик из Питера - Лебедь прилетел. (с) то ли Назло рекордам, то ли ещё кто. Столько лет прошло, а стих всё в голове сидит)
Вова сам в свое время за денежкой к коняшкам подался, молчал бы..
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