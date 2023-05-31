«Быть в «Зените» на скамейке – не самый плохой вариант. В клубе попроще больше игры, но меньше денег: либо играешь, либо зарабатываешь». Кулик о резервистах питерцев

Владимир Кулик высказался о российских игроках «Зенита», не попадающих в стартовый состав.

« , , – футболисты хорошего российского уровня. Приобретали их с надеждой, что они проявят себя лучше, чем легионеры. На дистанции легионеры выиграли конкуренцию. Друг с другом им легче и проще играть. В запасе, на скамейке не всем хочется оставаться.

Игрокам надо думать, что дальше? Конечно, быть в « » на скамейке – не самый плохой вариант для футболиста. В новом сезоне может поменяться схема и будет больше игрового времени. Каждый сам для себя должен решить. Очень сложно выбирать: играешь в клубе попроще и у тебя больше игрового времени на поле, но в финансовом плане и в завоевании трофеев ты потеряешь.

Больше игры, но меньше денег! Тут надо решать, век футболиста небольшой все-таки. Либо играешь, либо зарабатываешь», – сказал экс-форвард «Зенита».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте