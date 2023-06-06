«Локомотив» думает о трансфере Бакаева. «Зенит» пока не готов отпустить хавбека

Зелимхан Бакаев заинтересовал «Локомотив».

По сведениям «РБ Спорт», железнодорожники рассматривают возможность подписания полузащитника, будь то покупка или аренда. Команде нужно заменить .

« » на данный момент не готов обсуждать уход футболиста, проведшего 17 игр в чемпионате России после трансфера из «Спартака» летом 2022-го.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы