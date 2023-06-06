«Локомотив» думает о трансфере Бакаева. «Зенит» пока не готов отпустить хавбека
Зелимхан Бакаев заинтересовал «Локомотив».
По сведениям «РБ Спорт», железнодорожники рассматривают возможность подписания полузащитника, будь то покупка или аренда. Команде нужно заменить Франсуа Камано.
«Зенит» на данный момент не готов обсуждать уход футболиста, проведшего 17 игр в чемпионате России после трансфера из «Спартака» летом 2022-го.
Подробно со статистикой Бакаева можно ознакомиться здесь.
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