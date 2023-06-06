«Локомотив» думает о трансфере Бакаева. «Зенит» пока не готов отпустить хавбека

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Зелимхан Бакаев Франсуа Камано Футбол

Зелимхан Бакаев заинтересовал «Локомотив».

По сведениям «РБ Спорт», железнодорожники рассматривают возможность подписания полузащитника, будь то покупка или аренда. Команде нужно заменить Франсуа Камано.

«Зенит» на данный момент не готов обсуждать уход футболиста, проведшего 17 игр в чемпионате России после трансфера из «Спартака» летом 2022-го.

Подробно со статистикой Бакаева можно ознакомиться здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
general main
Зачем?! Зачем это чудо такому Локо, который выдал такую весну? Вот кто там что курит?
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
«Зенит» на данный момент не готов обсуждать уход футболиста, т.к. не сможет найти полировщика скамеек со схожей зарплатой
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Ответ Димаааааасик Смирнов
Два забитых мяча за последние три полных сезона, гений, что уж там
Три он забил за прошедший сезон. Так что не свисти. И как ему забивать больше, если он все
время на скамейке сидит.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Димаааааасик Смирнов
Два забитых мяча за последние три полных сезона, гений, что уж там
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Сомов
Вместо Камано
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wlad wasew
Ответ general main
Зачем?! Зачем это чудо такому Локо, который выдал такую весну? Вот кто там что курит?
А Дзюба вы хотели ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Через час напишут,что Локо впервые об этом слышит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Дмитрий9779
Через час напишут,что Локо впервые об этом слышит.
Спасибо капитан очевидность. В открытую о трансферах говорят очень редко. Это же бабки, на этом можно спекулировать и тд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ Евгений Сомов
Вместо Камано
Вот тоже так подумал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ градус ненависти
Хорошо бы сдать сразу Бакаева и Адамова
Кто такой Адамов? Помню только Романа.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ general main
Зачем?! Зачем это чудо такому Локо, который выдал такую весну? Вот кто там что курит?
Видели тоже самое про Дзюбу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Димаааааасик Смирнов
Ответ Anneta28
Три он забил за прошедший сезон. Так что не свисти. И как ему забивать больше, если он все время на скамейке сидит.
Открываю статистику на спортс, ровно два гола за три сезона, может там в кубках любителям каким-нибудь забивал…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
последний шанс Бакаева, просидит шанс больше таких не будет...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Бом... СБГ, отдайте нам для вариативности нужен. Бакаев неплохой игрок, хватит тут бочку катить. А у нас один восстановится, другой травмируется... Бакаев придётся ко двору. Может ММ сообразит игру без чистого форварда, тогда точно пригодится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GGlushkov
Лучше его брата Зелимхана взять из Рубина: не менее талантливый, моложе и запрос по з/п явно ниже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
за паспортиста надо драть бабло))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Наверное Зенит офигел и их там застали врасплох. Оказывается Бакаев в их команде то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Я бы доплатил за его уход. Просто непонятно как его могли подписать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Хорошо бы сдать сразу Бакаева и Адамова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Вопрос в деньгах. Если миллиона три заплатят - почему нет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий