«Карьеру Бакаева губят в «Зените». Если он захочет в «Спартак» вернуться, его примут». Кавазашвили о хавбеке

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Зелимхан Бакаев Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Зелимхану Бакаеву стоит покинуть «Зенит».

Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Мир РПЛ и забил 1 гол, реализовав пенальти.

«Не знаю, счастлив ли Бакаев, что выиграл золотую медаль РПЛ. Он ведь почти не играл, никого вклада практически не внес.

Сложно сказать, был ли ошибкой его уход в «Зенит». Одно знаю точно: если Бакаев захочет вернуться в «Спартак», его примут обратно. Не думаю, что в клубе есть обида на Зелимхана.

Не все в футболе измеряется трофеями. Да, Бакаев стал чемпионом России, но его карьеру губят в «Зените», он не играет там в футбол. А в «Спартаке» был основным.

Зелимхан – очень талантливый мальчик, спартаковец. Но его карьера сложилась не так, как должна была по ряду причин. Надеюсь, мы еще будем говорить о нем, как об одном из самых ярких игроков РПЛ», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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57 комментариев

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Инженер Управляющий
нет, не примут
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Генадий Филимонов
Зачем он в Спартаке то? Его уровень уже давно понятен для всех, кроме тех, кто был расстроен, что он уходит
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falkao2013
Ага,примут) Этот рвач заслужил всё чего хотел) Пусть протирает штаны дальше,сидя на лавке в Питере.
+23
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Eric_Cartman
Подходим, подходим за таблеточками, не толкаемся у окошка, всем хватит
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Иван Петров
Ха, а Вы Спартак спросили, нужен ли он?
+6
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Ёшимин Бональдо
Если бы интересовала карьера, то уехал бы играть за бугор, а не плавать на скамейке Зенита
ага))за бугром дерутся за этот молодой талант))
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mmbjpdhncv
Ответ kemal_spartak
Какой у него уровень? Хуже Игнатова, Денисова, Умярова, Пруцева?
Кончено хуже
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S.S.S.R.
Этот чухонец абсолютно не нужен Спартаку. Пусть олень там сидит. "Чемпион" тухлый.
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Ёшимин Бональдо
Если бы интересовала карьера, то уехал бы играть за бугор, а не плавать на скамейке Зенита
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Спартак Уокер
Он сам карьеру загубил сам Зенит выбрал мог пойти в клуб где играл бы в основе
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Ara_2000
Знаковое событие было: вышел против своего Спартака, получил чемпионство долгожданное и травму в одной игре. Судьба ему говорит: ты разрушил себя и даже титул тебя не успокоит. Давай, до свидания.
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Ёшимин Бональдо
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
ага))за бугром дерутся за этот молодой талант))
ну ладно вам) Кокорина настолько хотела Фиорентина, что не стала рисковать и хранила свой драгоценный актив на скамейке
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КБ Сергей
Заткните уже этого грузинского легионера Торпедо!!! Отправьте его в палату к Вове Быстрову, им будет о чём поговорить. Достал уже!
+4
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Вечно в бане
Да забирайте, невелика потеря. Только сдаётся мне, что Бакаев и Спартаку уже не нужен, даже вне контекста его ухода. И Зениту не нужен. Пусть идёт к Кавазашвили на дачу грядки полоть, больше пользы будет.
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Bleffinho
Не нужен он Спартаку с таким характером и игрой. Пусть в Химках с Мирзовым или с кем-то там ещё пылит
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MJRom
дедушка опять бредит
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mahurat
Зелимхан вполне в Кубке мог себя показать, старайся, забивай, выигрывай. Таких, как он, не один. Ерохин, Круговой, Сутормин, Алип Адамов, тот же Мантуан. И игр было бы больше весной, и форму бы лучшую набрал Стараться надо.
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Mohnatiy
Ой, не факт, что примут. Скорее скажут: хотел денег - так иди и кушай их ☝🏻
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Вован Азаров
а зачем Спартаку обиженка, его же бедного не ценили, денюшкаф мало давали, или не све в жизни денюшкой измеряется
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ТТД Бубнова
Кому он нужен со своими 1+0 за сезон. Такого бездаря только в химки, буду с Мирзовым и Садыговым фнл кошмарить. Почти как МСН, только МСБ. Там и тренер подходящий для этого.
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Juriy_FCZ
Какая маразматическая формулировка - играть, наверное, надо лучше, и на скамейке сидеть не придётся🤔
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Igorrr
Иван Соловьев N 2 ?
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Алексей Иванов
Зениту логично было бы за хорошие деньги продать Малкома в топ клуб,это было бы хорошо вообще для всех
А Бакаев занял бы его место,замена не равноценная но чемпионом Зенит стал бы и без Малкома
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ТТД Бубнова
бакаева Спартак обратно не примет, так же как и дед не принимает свои таблетки
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Злодей Спб
В Винлайне есть ставка "Кассьерра забьёт" ? Там кэф наверное 1000.
одно скажу.
я на последнем ЧМ поставил за 3 дня до матча на Аргентину в серии пенальти с коэфом 12,5
просто чуйка.на работе все смеялись,ставка 1000рэ
потом я выдернул 12000 .а после финала все перстали смеяться))
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