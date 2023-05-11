«Карьеру Бакаева губят в «Зените». Если он захочет в «Спартак» вернуться, его примут». Кавазашвили о хавбеке
Анзор Кавазашвили считает, что Зелимхану Бакаеву стоит покинуть «Зенит».
Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Мир РПЛ и забил 1 гол, реализовав пенальти.
«Не знаю, счастлив ли Бакаев, что выиграл золотую медаль РПЛ. Он ведь почти не играл, никого вклада практически не внес.
Сложно сказать, был ли ошибкой его уход в «Зенит». Одно знаю точно: если Бакаев захочет вернуться в «Спартак», его примут обратно. Не думаю, что в клубе есть обида на Зелимхана.
Не все в футболе измеряется трофеями. Да, Бакаев стал чемпионом России, но его карьеру губят в «Зените», он не играет там в футбол. А в «Спартаке» был основным.
Зелимхан – очень талантливый мальчик, спартаковец. Но его карьера сложилась не так, как должна была по ряду причин. Надеюсь, мы еще будем говорить о нем, как об одном из самых ярких игроков РПЛ», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
А Бакаев занял бы его место,замена не равноценная но чемпионом Зенит стал бы и без Малкома
я на последнем ЧМ поставил за 3 дня до матча на Аргентину в серии пенальти с коэфом 12,5
просто чуйка.на работе все смеялись,ставка 1000рэ
потом я выдернул 12000 .а после финала все перстали смеяться))