«Карьеру Бакаева губят в «Зените». Если он захочет в «Спартак» вернуться, его примут». Кавазашвили о хавбеке

Анзор Кавазашвили считает, что Зелимхану Бакаеву стоит покинуть «Зенит».

Бакаев перешел из «Спартака» в « » летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Мир и забил 1 гол, реализовав пенальти.

«Не знаю, счастлив ли Бакаев, что выиграл золотую медаль РПЛ. Он ведь почти не играл, никого вклада практически не внес.

Сложно сказать, был ли ошибкой его уход в «Зенит». Одно знаю точно: если Бакаев захочет вернуться в «Спартак», его примут обратно. Не думаю, что в клубе есть обида на Зелимхана.

Не все в футболе измеряется трофеями. Да, стал чемпионом России, но его карьеру губят в «Зените», он не играет там в футбол. А в « » был основным.

Зелимхан – очень талантливый мальчик, спартаковец. Но его карьера сложилась не так, как должна была по ряду причин. Надеюсь, мы еще будем говорить о нем, как об одном из самых ярких игроков РПЛ», – сказал бывший вратарь сборной СССР.