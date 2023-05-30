Орлов о Бакаеве в «Зените»: «Зелимхан дрогнул, оказался не готов к конкуренции. Пошел после «Спартака, это серьезный вызов – но задор пропал. Жаль его карьеру»

Геннадий Орлов считает, что Зелимхан Бакаев оказался не готов к конкуренции в «Зените».

Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 17 матчах Мир , отыграв в общей сложности лишь 318 минут.

«Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Нужно ли ему уходить в аренду? Это он должен решать, поговорив с Семаком. Тут мне сложно что-то советовать.

У него не получилось, и дело тут в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле – искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома.

Но есть же пример Кузяева. Далер пробивается в состав, может играть на разных позициях. Да, весной он уже был не так ярок, как осенью, однако свою лепту в итоговый результат, безусловно, внес. Бился! А Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера.

Он сам должен в себе разобраться, почему в итоге дрогнул. Помню, его выпустили в кубковой игре с «Волгой». Пожалуйста, проявляй себя, – а он мало что показал. В том же Кубке забил «Динамо», но все пасы отдавал назад, выключался. От него ждали проходов по правому флангу, а он, видимо, боялся ошибиться.

Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в « » его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг. После « » пошел в «Зенит». Сами понимаете, какая была реакция у болельщиков. Зелимхан бросил себе серьезный вызов, но пока не выдержал такого испытания. Пропала злость, задор», – сказал .

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