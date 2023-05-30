Орлов о Бакаеве в «Зените»: «Зелимхан дрогнул, оказался не готов к конкуренции. Пошел после «Спартака, это серьезный вызов – но задор пропал. Жаль его карьеру»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Геннадий Орлов Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов считает, что Зелимхан Бакаев оказался не готов к конкуренции в «Зените».

Бакаев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 17 матчах Мир РПЛ, отыграв в общей сложности лишь 318 минут.

«Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Нужно ли ему уходить в аренду? Это он должен решать, поговорив с Семаком. Тут мне сложно что-то советовать.

У него не получилось, и дело тут в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле – искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома.

Но есть же пример Кузяева. Далер пробивается в состав, может играть на разных позициях. Да, весной он уже был не так ярок, как осенью, однако свою лепту в итоговый результат, безусловно, внес. Бился! А Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера.

Он сам должен в себе разобраться, почему в итоге дрогнул. Помню, его выпустили в кубковой игре с «Волгой». Пожалуйста, проявляй себя, – а он мало что показал. В том же Кубке забил «Динамо», но все пасы отдавал назад, выключался. От него ждали проходов по правому флангу, а он, видимо, боялся ошибиться.

Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в «Зените» его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг. После «Спартака» пошел в «Зенит». Сами понимаете, какая была реакция у болельщиков. Зелимхан бросил себе серьезный вызов, но пока не выдержал такого испытания. Пропала злость, задор», – сказал Орлов.

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16 комментариев

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Demedieu
Зенит, как и СКА конец многих карьер
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Бакаев звезда и абсолютно закономерно закончил свою славную карьеру...26 лет не похороны, но если бы не был туповатым и не слушал агентов, а просто работал на благо Спартака и не быковал на Промеса с 10 номером, то всё было бы прекрасно..
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Олег Цырулёв
Только глупцы не понимали, что Бакаев будет сидеть на лавке в Зените, как и многие другие. Он сам выбрал бабки и угробил карьеру. Средненький даже по российским меркам игрок. Ему нужно пахать и пахать чтобы чего то добиться
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T622222
Он и в Спартаке уже засыпал. Провальный трансфер и вообще карьера видимо завершена
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Forrest Gamp
Зелимхан показал свой уровень, а вот о чем зенит думал, подписавая его, это вопрос.
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Владимир Молявин
Теперь пойдёт по арендам. Сомневаюсь, что в старт Зенита пробъётся.
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Злющий Спартак
Говорили,что Зиньковский это не замена Бакаеву. Но Антон по сравнению просто Бог футбола
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Тайосич
Бакаев сам виноват, что оказался мелочным дурачком.
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Peter Parker
Бакаев из бегунка в более менее футболиста превратился благодаря Тедеско, который долго и упорно одно время верил в него. Ставил в состав несмотря на слабую форму, давно такого со времен Дзюбы доверия не помню. А когда Доменико ушел, Зеленский в спину заговорил про то, что вот сейчас то с мячом больше стали заниматься и вообще в футбол играть. В итоге, у Руя даже защитника сыграл, но выход в группе с первого места был все же в том числе и его заслугой, гол Легии на выезде был хорош. Да и потом было все же грустно видеть его лицо на церемонии награждения Кубка России, видно было его переживания. Но он сам все выбрал, винить больше некого
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Рашпель793
Изначально очевидно было, что чувак переходит на лавку. Хотя, никто не мешал выгрызать себе место, как тот же Мостовой.
Но как игрок ротации с правильным паспортом, Бакаев сгодится. Да и возраст пока не критичный, глядишь и заиграет, как тот же Мостовой, если вдруг бразильцы надумают уходить. Сейчас ставить крест на карьере Бакаева рановато.
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mnogokotin-
Ответ </c/>
Бакаев звезда и абсолютно закономерно закончил свою славную карьеру...26 лет не похороны, но если бы не был туповатым и не слушал агентов, а просто работал на благо Спартака и не быковал на Промеса с 10 номером, то всё было бы прекрасно..
какая звезда? он в спартаке на лавке сидел ))
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mnogokotin-
Ответ T622222
Он и в Спартаке уже засыпал. Провальный трансфер и вообще карьера видимо завершена
мб в сочи заиграет ))
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