Дьяков об интересе «Зенита» к Пиняеву: «Бакаев стал чемпионом, но выкинул год на помойку. Нет смысла туда идти – там ставка на бразильцев, а не на россиян»
Виталий Дьяков считает, что Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 18-летнего хавбека «Локомотива» отступные в размере 600 млн рублей.
«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но, по сути, выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное – игровое время. Сейчас и Лиги чемпионов нет, чтобы была возможность показать себя.
Мне кажется, Пиняев хочет уехать за границу: вряд ли есть смысл переходить в «Зенит», тем более когда там делают ставку на бразильцев, а не на россиян», – сказал бывший футболист «Ростова».
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А зачем еще идти ?
За духом, борщем и нравоучениями Кавазашвили ?
У игрока очевидные амбиции играть в более сильном чемпионате. Он бы не перешёл в Локомотив, если бы клуб не согласился НЕ удерживать его при хорошем предложении из-за рубежа. А если перейдёт в Зенит - то всё, пока контракт не закончится - никуда не денется. Как Оздоев, которого не были согласны продать "ни за какие деньги", и который смог уйти только по окончании контракта.
Так что даже играть в Зените постоянно - не то, к чему стремится Пиняев.
В Зенит Пиняеву не советуют переходить, да и сам он не хочет. Конкуренцию Пиняев не выдержит с бразильцами. и не будет "прогрессировать".
Советуют переходить в более сильный, чем Зенит европейский клуб, что бы там выиграть конкуренцию у бразильцев и "прогрессировать". Где разум?
У нас граждане России по рождению являются легионерами отыграв за сборную страны из Африки.
ни титулов не будет, ни роста, ни самой игры.
Пиняеву интереснее играть в что-то поосмысленнее, чем бей беги)) Так что менять Локо на спартак сейчас, это просто смешно.
А Зенит и правда пока может подождать сезончик, когда пацан укрепится в понимании собственных сил, и может тогда отважиться пробиваться в составе чемпиона среди сильнейших игроков лиги.