Дьяков об интересе «Зенита» к Пиняеву: «Бакаев стал чемпионом, но выкинул год на помойку. Нет смысла туда идти – там ставка на бразильцев, а не на россиян»

Виталий Дьяков считает, что Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 18-летнего хавбека « » отступные в размере 600 млн рублей.

«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для . Зелимхан стал чемпионом, но, по сути, выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное – игровое время. Сейчас и Лиги чемпионов нет, чтобы была возможность показать себя.

Мне кажется, Пиняев хочет уехать за границу: вряд ли есть смысл переходить в « », тем более когда там делают ставку на бразильцев, а не на россиян», – сказал бывший футболист «Ростова».

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