Дьяков об интересе «Зенита» к Пиняеву: «Бакаев стал чемпионом, но выкинул год на помойку. Нет смысла туда идти – там ставка на бразильцев, а не на россиян»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Виталий Дьяков Зелимхан Бакаев Чемпионат.com Сергей Пиняев Футбол

Виталий Дьяков считает, что Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за 18-летнего хавбека «Локомотива» отступные в размере 600 млн рублей.

«Переход Бакаева в «Зенит» должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но, по сути, выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное – игровое время. Сейчас и Лиги чемпионов нет, чтобы была возможность показать себя.

Мне кажется, Пиняев хочет уехать за границу: вряд ли есть смысл переходить в «Зенит», тем более когда там делают ставку на бразильцев, а не на россиян», – сказал бывший футболист «Ростова».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
В Зените играет Мостовой, Кузяев. И играют стабильно. Доказывай что ты лучше, и будешь играть. Я это не к тому, что Пиняеву надо переходить, а к тому что надо работать,
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
А что Бакаев? Он же сам в интервью сказал, что начал тренироваться в Зените и сразу всё про себя и про свой уровень понял)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Бакаева вообще не жалко
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Причёска Бэйла
Ответ Dmitry Orlov
Да не в этом дело. У игрока очевидные амбиции играть в более сильном чемпионате. Он бы не перешёл в Локомотив, если бы клуб не согласился НЕ удерживать его при хорошем предложении из-за рубежа. А если перейдёт в Зенит - то всё, пока контракт не закончится - никуда не денется. Как Оздоев, которого не были согласны продать "ни за какие деньги", и который смог уйти только по окончании контракта. Так что даже играть в Зените постоянно - не то, к чему стремится Пиняев.
Что за бред про Оздоева?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Ответ Тиджани Бабангида
В «Зенит» идут за деньгами и за титулами. Да и российские клубы,продающие туда игроков - имеют от этого громадный финансовый профит
Вообще то все профессиональные спортсмены идут в команды за деньгами и по возможности за титулами
А зачем еще идти ?
За духом, борщем и нравоучениями Кавазашвили ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЗЕНИТ65
Ответ Dmitry Orlov
Да не в этом дело. У игрока очевидные амбиции играть в более сильном чемпионате. Он бы не перешёл в Локомотив, если бы клуб не согласился НЕ удерживать его при хорошем предложении из-за рубежа. А если перейдёт в Зенит - то всё, пока контракт не закончится - никуда не денется. Как Оздоев, которого не были согласны продать "ни за какие деньги", и который смог уйти только по окончании контракта. Так что даже играть в Зените постоянно - не то, к чему стремится Пиняев.
А кто сказал, что он нужен в Европе? За ним, что, очередь выстроилась?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimkamelok
Я-то думал там ставка на сильных футболистов, а тут вон как просто оказывается
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Уткин посоветовал игрокам РПЛ держаться подальше от Дьякова: «Это самое разумное, если хочешь остаться в профессиональном футболе»
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Да не в этом дело.
У игрока очевидные амбиции играть в более сильном чемпионате. Он бы не перешёл в Локомотив, если бы клуб не согласился НЕ удерживать его при хорошем предложении из-за рубежа. А если перейдёт в Зенит - то всё, пока контракт не закончится - никуда не денется. Как Оздоев, которого не были согласны продать "ни за какие деньги", и который смог уйти только по окончании контракта.
Так что даже играть в Зените постоянно - не то, к чему стремится Пиняев.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eu
Ставка всегда на тех, кто лучше играет. Если ты не можешь лучше, кто, спрашивается, в этом виноват?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
А кем сообщалось,что Зенит за 600 млн его хочет?Очередной источник знакомый с ситуацией,о которой рассказал стопроцентный источник?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
got_milk
Почему нельзя в долларах писать?) трансферный рынок в рублях довольно сложно воспринимать!)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Где логика?
В Зенит Пиняеву не советуют переходить, да и сам он не хочет. Конкуренцию Пиняев не выдержит с бразильцами. и не будет "прогрессировать".

Советуют переходить в более сильный, чем Зенит европейский клуб, что бы там выиграть конкуренцию у бразильцев и "прогрессировать". Где разум?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Котляревский
Около 7 млн евро.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forrest Gamp
Ответ MstAndreev
А что Бакаев? Он же сам в интервью сказал, что начал тренироваться в Зените и сразу всё про себя и про свой уровень понял)
а зачем тогда с ним контракт подписывали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Ответ Forrest Gamp
а зачем тогда с ним контракт подписывали?
Я то откуда знаю? Мне Семак не докладывает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Ответ Тиджани Бабангида
В «Зенит» идут за деньгами и за титулами. Да и российские клубы,продающие туда игроков - имеют от этого громадный финансовый профит
Спартак какой профит получил?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ </c/>
единственные двое которые нужны под лимит с учётом +2 паспортов бразильцам, если завтра лимит уберут полностью и можно будет выпускать 11 легионеров, все 11 и будут играть, если вратаря найдут...))
"Уж сколько раз твердили миру", что Клаудиньо и Малеом, несмотря на российский паспорт, являются легионерами. Тем более с учетом вызова Малкома в сборную Бразилии.
У нас граждане России по рождению являются легионерами отыграв за сборную страны из Африки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Катя СПб
"Уж сколько раз твердили миру", что Клаудиньо и Малеом, несмотря на российский паспорт, являются легионерами. Тем более с учетом вызова Малкома в сборную Бразилии. У нас граждане России по рождению являются легионерами отыграв за сборную страны из Африки.
тогда смысл был выдачи паспортов? слоты под лимит забить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ got_milk
Почему нельзя в долларах писать?) трансферный рынок в рублях довольно сложно воспринимать!)
приблизительно 7.5 млн...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Сергей Жарковский
Зачем вообще брали Бакаева? Насолить Спартаку, что ли? Ему нужно перейти в тот же Сочи, глядишь и заиграет, куда лучше чем скамейку протирать. А коллекционировать не заработанные медали, ведь годы уходят.
да, именно на зло Спартаку, ровно также как и с дзюбой, который правда влиял на игру зенита значительно, пока душным и неудобным бразилам не стал...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Сергей Жарковский
Зачем вообще брали Бакаева? Насолить Спартаку, что ли? Ему нужно перейти в тот же Сочи, глядишь и заиграет, куда лучше чем скамейку протирать. А коллекционировать не заработанные медали, ведь годы уходят.
А зачем Спартак отпустил Бакаева?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ </c/>
абсолютно адекватное мнение, хоронить карьеру в зените бессмысленно...но я жду что Спартак, высшее руководство попытается его нам подписать, у нас вариантов играть куда больше, Гилермо любит доверять молодым игрокам...
Насчет хоронить? Можно назвать хоть одного игрока, который прогрессировал, играя в Спартаке, и сделал потом серьезную карьеру. Я, конечно, про последние лет десять, а не про Мостового с Шалимовым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Zenith forever
Насчет хоронить? Можно назвать хоть одного игрока, который прогрессировал, играя в Спартаке, и сделал потом серьезную карьеру. Я, конечно, про последние лет десять, а не про Мостового с Шалимовым.
им стыдно признать, что "хоронить" это в первую очередь про спартак))
ни титулов не будет, ни роста, ни самой игры.
Пиняеву интереснее играть в что-то поосмысленнее, чем бей беги)) Так что менять Локо на спартак сейчас, это просто смешно.
А Зенит и правда пока может подождать сезончик, когда пацан укрепится в понимании собственных сил, и может тогда отважиться пробиваться в составе чемпиона среди сильнейших игроков лиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Ответ Zenith forever
Насчет хоронить? Можно назвать хоть одного игрока, который прогрессировал, играя в Спартаке, и сделал потом серьезную карьеру. Я, конечно, про последние лет десять, а не про Мостового с Шалимовым.
за последние годы мы серьёзных продаж не делали, можно от части назвать Промеса, но его переход в Севилью не зашёл...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий