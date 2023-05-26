«Спартак» запросил у РФС полный текст решения по 4-матчевой дисквалификации Соболева

«Спартак» запросил у КДК полный текст решения по дисквалификации Александра Соболева.

«Мы получили от « » запрос на полный текст решения КДК РФС. Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим.

После заседания я говорил, что «Спартак» может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование.

Но «Спартак» запросил полный текст всего решения, то есть по , [игрокам ЦСКА] Виллиану Роше и Саше Здьелару», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир РПД против ЦСКА.

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