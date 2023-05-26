«Спартак» запросил у РФС полный текст решения по 4-матчевой дисквалификации Соболева

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Виллиан Роша Саша Здьелар Александр Соболев ТАСС Футбол

«Спартак» запросил у КДК полный текст решения по дисквалификации Александра Соболева.

«Мы получили от «Спартака» запрос на полный текст решения КДК РФС. Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим.

После заседания я говорил, что «Спартак» может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование.

Но «Спартак» запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, [игрокам ЦСКА] Виллиану Роше и Саше Здьелару», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир РПД против ЦСКА.

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26 комментариев

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nobrainnopain
Так то по справедливости РФС следовало бы повторить жест Соболева в ответ на запрос
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Islam Gasanov
Спартак решил не сдаваться и позориться до конца
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T622222
А Зарема видео со всех ракурсов )
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Кирилл
Ответ КБ Сергей
Правильно сделали. Решения своего они не изменят, но в будущем, можно будет опять ткнуть их носом в их же бумажку. Вогнать их в краску это не поможет, но выставить на публике лжецами и лицемерами - вполне по силам. В конце-концов, вода камень точит.
Честно говоря, я не думаю что кто-то еще в российском футболе додумается показать такой же жест, как Соболев, чтобы «опять ткнуть их носом в их же бумажку» )
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Alda
Просто интересно: какие тут могут быть аргументы в пользу уменьшения количества матчей?
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Aleksey Yashin
Полный текст: Дисквалифицировать Соболева на 4 матча
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Сергей Жарковский
Это бумага нужна для музея славы Спартака.
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Торна
Ответ nobrainnopain
Редкостными ☝️
А себя?
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mean machine/
Вот же склочные позорные натуры.
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Игорь Колупанов
Никогда не любил Спартак ,но всегда уважал,а сейчас после Заремы,чаепития с судьями,бывшими легендами экспертами и постоянными истериками по любому поводу ,вызывает только брезгливость
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Кан и Баллак сидят в баре
Зарема запросила у Спартака 50 фото с разных ракурсов того,за что держался Соболев, после изьявления желания делать мерч с этим жестом.
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Юрий Богодаев
Ответ КБ Сергей
Правильно сделали. Решения своего они не изменят, но в будущем, можно будет опять ткнуть их носом в их же бумажку. Вогнать их в краску это не поможет, но выставить на публике лжецами и лицемерами - вполне по силам. В конце-концов, вода камень точит.
Камень да, точит. Но тут не камень... тут такая субстанция... даже не напишешь
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Owen_the_Simple
Ответ КБ Сергей
Правильно сделали. Решения своего они не изменят, но в будущем, можно будет опять ткнуть их носом в их же бумажку. Вогнать их в краску это не поможет, но выставить на публике лжецами и лицемерами - вполне по силам. В конце-концов, вода камень точит.
>решения своего они не изменят, но в будущем...

Ну вот, а Джикия говорил, что Соболев больше не будет.
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nobrainnopain
Ответ Геннадий Тимченко
странное же у вас, однако, представление о справедливости
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nobrainnopain
Ответ Торна
А себя?
Я не публичная персона и моему примеру никто не следует
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