«Спартак» запросил у РФС полный текст решения по 4-матчевой дисквалификации Соболева
«Спартак» запросил у КДК полный текст решения по дисквалификации Александра Соболева.
«Мы получили от «Спартака» запрос на полный текст решения КДК РФС. Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим.
После заседания я говорил, что «Спартак» может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование.
Но «Спартак» запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, [игрокам ЦСКА] Виллиану Роше и Саше Здьелару», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир РПД против ЦСКА.
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Ну вот, а Джикия говорил, что Соболев больше не будет.